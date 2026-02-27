樂高聯手大都會藝術博物館　用積木立體重現《睡蓮池上的拱橋》

▲樂高藝術系列《睡蓮池上的拱橋》。（圖／LEGO）

記者蔡惠如／綜合報導

樂高 LEGO 藝術系列再度將世界名畫立體化，這次鎖定印象派大師莫內的經典之作《睡蓮池上的拱橋》，推出全新盒組，用樂高重現吉維尼花園（Giverny）的如詩景致，更透過精巧的零件設計，讓玩家在拼砌過程中體驗光影流轉的藝術魅力。

該盒組以莫內晚年最具代表性的作品《睡蓮池上的拱橋》為靈魂，細膩捕捉橫跨於水池之上的淡綠日本橋，以及橋下簇擁交織的睡蓮。設計團隊運用了豐富的色調變化，模擬油畫筆觸中的色彩堆疊，使平面畫作轉化為層次分明的立體造景。作品中懸垂的柳樹枝條與水面倒影，皆透過特殊的樂高零件生動呈現，極具視覺張力。

全組包含 3,179 個零件，設計師巧妙運用了多樣化的積木形狀，例如花朵、果實甚至是蝴蝶零件，來模擬油畫中細膩的色彩堆疊與自然界生動的紋理，也詮釋了印象派的精髓，近距離觀察時，可以看見單個積木交織出的立體觸感；當拉開距離遠觀時，積木色塊會交融成一幅平靜的風景畫，呼應了原作在光影與色彩上的層次表現。

樂高與大都會藝術博物館的合作並非僅止於圖像授權，而是深入到作品的藝術解析。館方專家與樂高設計團隊共同研究原作的色彩運用與筆觸層次，確保積木零件的選色能忠實還原莫內筆下吉維尼花園的光影流轉。

為提升沉浸式體驗，隨附的說明書，也介紹了畫作背景，更提供專屬 QR code。玩家在拼砌時可掃描聆聽由專家錄製的 Podcast，深入探索莫內的創作靈魂。該系列將於 3 月正式開賣，屆時台灣也將上市。