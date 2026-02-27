fb ig video search mobile ETtoday

樂高聯手大都會藝術博物館　用積木立體重現《睡蓮池上的拱橋》

>

▲樂高藝術系列《睡蓮池上的拱橋》。（圖／LEGO）

▲樂高藝術系列《睡蓮池上的拱橋》。（圖／LEGO）

記者蔡惠如／綜合報導 

樂高 LEGO 藝術系列再度將世界名畫立體化，這次鎖定印象派大師莫內的經典之作《睡蓮池上的拱橋》，推出全新盒組，用樂高重現吉維尼花園（Giverny）的如詩景致，更透過精巧的零件設計，讓玩家在拼砌過程中體驗光影流轉的藝術魅力。

▲樂高藝術系列《睡蓮池上的拱橋》。（圖／LEGO）

該盒組以莫內晚年最具代表性的作品《睡蓮池上的拱橋》為靈魂，細膩捕捉橫跨於水池之上的淡綠日本橋，以及橋下簇擁交織的睡蓮。設計團隊運用了豐富的色調變化，模擬油畫筆觸中的色彩堆疊，使平面畫作轉化為層次分明的立體造景。作品中懸垂的柳樹枝條與水面倒影，皆透過特殊的樂高零件生動呈現，極具視覺張力。

▲樂高藝術系列《睡蓮池上的拱橋》。（圖／LEGO）

▲樂高藝術系列《睡蓮池上的拱橋》。（圖／LEGO）

全組包含 3,179 個零件，設計師巧妙運用了多樣化的積木形狀，例如花朵、果實甚至是蝴蝶零件，來模擬油畫中細膩的色彩堆疊與自然界生動的紋理，也詮釋了印象派的精髓，近距離觀察時，可以看見單個積木交織出的立體觸感；當拉開距離遠觀時，積木色塊會交融成一幅平靜的風景畫，呼應了原作在光影與色彩上的層次表現。

▲樂高藝術系列《睡蓮池上的拱橋》。（圖／LEGO）

▲樂高藝術系列《睡蓮池上的拱橋》。（圖／LEGO）

樂高與大都會藝術博物館的合作並非僅止於圖像授權，而是深入到作品的藝術解析。館方專家與樂高設計團隊共同研究原作的色彩運用與筆觸層次，確保積木零件的選色能忠實還原莫內筆下吉維尼花園的光影流轉。

▲樂高藝術系列《睡蓮池上的拱橋》。（圖／LEGO）

為提升沉浸式體驗，隨附的說明書，也介紹了畫作背景，更提供專屬 QR code。玩家在拼砌時可掃描聆聽由專家錄製的 Podcast，深入探索莫內的創作靈魂。該系列將於 3 月正式開賣，屆時台灣也將上市。

關鍵字：

LEGO, 樂高, 藝術系列, 莫內, 睡蓮, 日本橋, 大都會藝術博物館, The Met, 印象派, 吉維尼花園, 居家美學, 名畫立體化, 樂高收藏

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看

什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看

星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！

星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！

冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心　常因一句話就走心

冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心　常因一句話就走心

婚姻走到盡頭撐不下去？離婚率最高星座Top3曝光 謝金燕「年後急救菜單」曝光　每天空腹14小時＋正確進食順序快速甩肉 吃完火鍋衣服臭味重？學會這3招輕鬆搞定 最不會社交三大星座！TOP 1思想跳耀又不喜框架　社交場合難融入 斑點生成前先出擊！KOSE、黛珂、迪奧美白新作一次看 亞洲首富妻借鑽石瀑布給媳婦　次媳香奈兒外套還縫上南洋珠串 三井台南Outlet二期3月中開幕　「西松屋」全台首店登場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面