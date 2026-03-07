fb ig video search mobile ETtoday

日韓女生自帶發光濾鏡的秘密！3款妝前神器　素顏也有透亮好氣色

日韓女生為何總是自帶發光濾鏡？3款玫瑰櫻花系妝前神器公開，素顏也能透亮到發光

▲3款玫瑰櫻花系妝前神器。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

日韓女生透亮肌的秘密：不是白，而是「會發光」

觀察首爾街頭與東京表參道女生的膚質，你會發現她們追求的早已不是單一色階的白，而是一種乾淨、均勻、彷彿由內透出的光澤感。這種光，不厚重、不油亮，而是像櫻花花瓣落在肌膚上的細緻折射。真正的關鍵，其實藏在妝前。防曬不再只是防曬，而是結合修護、提亮與潤色，一瓶完成「抵禦光害＋校正膚色＋打底保濕」。以下這3款就是今年日韓系光感底妝的核心關鍵。

1.Dior迪奧精萃再生光燦淨白亮顏隔離霜

玫瑰光澤濾鏡代表

迪奧精萃再生光燦淨白亮顏隔離霜全新ROSY GLOW玫瑰亮顏色選，把玫瑰花瓣般的粉嫩光澤直接封存進質地裡。不同於單純提亮，它透過多彩珍珠智慧潤色科技，融合白色、粉色與反光色珍珠，一抹柔焦瑕疵，同時折射出細緻玫瑰光。

配方注入淨白玫瑰胜肽複合物，搭配SPF50+PA++++高規格防護，形成完整的日間光防禦屏障。質地絲滑延展，隨臉部表情自然服貼，不易卡紋。妝前單擦就有自然粉嫩好氣色，後續疊底妝更顯細緻透亮。​

日韓女生為何總是自帶發光濾鏡？3款玫瑰櫻花系妝前神器公開，素顏也能透亮到發光

▲（右）DIOR迪奧精萃再生光燦淨白亮顏隔離霜#ROSY GLOW 30ml／4,200元。（圖／品牌提供）

迪奧精萃再生光燦淨白隔離霜整個系列共四款質地與色選，能滿足不同膚色與妝感需求。除了全新ROSY GLOW玫瑰亮顏外，還有呈現自然健康光澤的GLOW色選，讓肌膚透出清透亮采；以及全效BB霜00與01兩種色號，分別修飾淺色至中等膚色，以輕盈遮瑕力均勻膚色、細緻毛孔。從粉嫩提亮到自然修飾，一瓶即可找到最貼近自身膚色的光澤平衡。​

日韓女生為何總是自帶發光濾鏡？3款玫瑰櫻花系妝前神器公開，素顏也能透亮到發光

▲迪奧精萃再生光燦淨白隔離系列​四色。（圖／品牌提供）

2.PAUL & JOE粉紅櫻花珍珠光隔離乳

櫻花花瓣般的粉嫩水光

春季限定氛圍感代表作PAUL & JOE粉紅櫻花珍珠光隔離乳，把紅色與銀色珍珠光揉合在保濕凝膠基底中，在不同光線下散發柔和光澤。那種微微透紅的氣色感，就像剛從冷空氣中走進室內的自然血色。​

日韓女生為何總是自帶發光濾鏡？3款玫瑰櫻花系妝前神器公開，素顏也能透亮到發光

▲PAUL&JOE 粉紅櫻花珍珠光隔離乳15ml／700元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

質地水潤不黏膩，疊擦在顴骨、鎖骨甚至髮尾都能增添一抹櫻花色調光感。搭配底妝使用，膚質會呈現細膩平滑的琉璃光澤，特別適合乾燥季節打造水嫩透亮肌。​

日韓女生為何總是自帶發光濾鏡？3款玫瑰櫻花系妝前神器公開，素顏也能透亮到發光

▲PAUL&JOE粉紅櫻花珍珠光隔離乳15ml／700元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

3.L’OCCITANE白皇后光蘊透白防護乳

全光譜防護的發光底氣

如果說前兩款偏向光澤妝感，那白皇后光蘊透白防護乳則更強調日間保養與光防禦的完整度。升級添加純淨濾光複合因子，能阻隔UVA、UVB與藍光，並結合高濃度繡線菊濃萃，讓膚色看起來更均勻透亮。

質地水凝乳般輕盈，不泛白、不黏膩，單擦就能呈現柔光濾鏡感。無矽配方搭配黃芩精萃與甘油，保濕同時維持舒適膚況，是妝前穩定膚質的關鍵步驟。想要素顏也帶光，這類保養型防曬就是核心。​

日韓女生為何總是自帶發光濾鏡？3款玫瑰櫻花系妝前神器公開，素顏也能透亮到發光

▲歐舒丹白皇后光蘊透白防護乳30ml／1,860元。（圖／品牌提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

