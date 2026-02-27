在對方身上看不到4件事　遲早感情會出問題

▲經營感情可從小地方判斷關係是否健康。（圖／PAKUTASO、pixabay、pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導



在感情裡，你是否曾懷疑自己是不是遇對了人？又或者曾經羨慕過那些感覺「很穩定」的情侶，心想他們到底做對了什麼？美國臨床心理學家凱西・尼克森博士（Dr. Kathy Nickerson）憑藉22年的專業經驗，整理出四個「健康感情」的關鍵特徵，幫助我們檢視自己的關係是否真的穩固。





跟對方在一起時，感覺很自在

有些感情讓人充滿壓力，總覺得自己需要符合對方的期待，甚至擔心說錯話、做錯事會被嫌棄。相反地，真正穩定的關係，應該讓你感覺放鬆，不需要時刻偽裝自己。



舉個例子，你們約會時，不需要特別想話題硬聊，也不怕對方面前素顏、不精心打扮，因為你知道對方喜歡的是「真實的你」。你可以自在地分享自己的想法，不擔心被批評，甚至在安靜相處時也覺得舒服，而不是尷尬。



如果你在這段感情裡，總是感到壓力山大、怕被對方挑剔，那或許要重新思考，這段關係是否真的適合你。





真心關心對方的快樂，而不是只在乎自己的需求

在健康的感情裡，兩個人是站在「一起變好」的立場，而不是各顧各的。換句話說，你不會只在乎自己開不開心，而是也會考慮到對方的感受。



當對方工作累了一天，你會想幫他買點心，或是願意聽他抱怨，而不是覺得「這是他的事，跟我無關」。又或者，當你想吃炸雞、對方卻想吃拉麵時，你們會願意溝通，而不是誰都不願意讓步，最後吵一架。



這並不是說要「犧牲自己」來遷就對方，而是雙方都願意把彼此的幸福擺進考量裡，這才是關係能長久的關鍵。





吵架時，不說惡言

很多人認為，感情好的情侶就不會吵架，但事實上，再穩定的關係，都還是會有意見不合的時候。真正重要的不是「吵不吵」，而是「怎麼吵」。

當你們對某件事有不同意見時，是用「你怎麼總是這樣？」「你真的很煩耶！」這種話攻擊對方，還是願意用「我覺得這件事讓我有點不舒服，我們可以討論看看嗎？」健康的關係，並不是沒有爭執，而是即使吵架，也還是記得尊重對方，不會口不擇言、惡意貶低對方。如果每次吵完都像經歷一場戰爭，讓彼此傷痕累累，那這段感情可能不太健康。





遇到問題時，想辦法解決

「這不是我的問題，你自己解決」、「算了，我懶得講」

一段穩定的感情，當遇到問題時，雙方會願意一起找解決方法，而不是各說各話，甚至直接放棄溝通。

假設你發現對方最近回訊息變慢、互動變少，你的第一個反應是「算了，他不愛我了」，還是「我們聊聊最近怎麼了？」如果對方真的有心經營這段感情，他會願意坐下來一起討論，而不是逃避問題。如果兩個人在感情中，總是選擇冷處理、互相指責或是乾脆不溝通，久而久之，關係自然也會變得疏遠。

尼克森博士強調，健康的感情並不是「天生契合」，而是兩個人願意為彼此努力，讓關係變得更好。如果發現這四個特徵在你的感情裡還不是那麼明顯，也不用太擔心，關鍵是願意調整、願意溝通，而不是一味忍耐或忽略問題，只要雙方都有心，健康的感情是可以慢慢培養的。