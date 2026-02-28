fb ig video search mobile ETtoday

從「霍諾德攀登101」反思人生意義　一場攀登引發的不是只有掌聲

文／人物誌

不久前，知名極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）來臺攀登台北101，引起高度關注。有人為他的勇氣與專業喝采，認為這是運動精神與人類極限的展現；也有人質疑這樣的行為是否過於冒險，甚至擔心示範效果與公共安全。

支持與反對的聲音交錯，讓這場攀登不只是一項運動事件，而成了一場公共討論。

但如果暫時放下對錯與立場，這件事或許能帶我們思考一個更根本的問題：「人生中，我們究竟真正做過多少自己在乎的事？」

我們想過很多，但做過多少？

多數人其實不缺想法。想換工作、想創業、想出國生活、想完成一件拖了很久的夢想，這些念頭反覆出現在腦中，卻常常「等以後再說」。等存款多一點、等不那麼忙、等時機成熟⋯⋯最後，等成了一種習慣。

霍諾德的攀登之所以引發討論，某種程度上正因為它極端。那種真的去做了的狀態，與我們日常的猶豫形成強烈對比。

他不是一時衝動，而是經過多年訓練、評估風險、反覆準備後，才選擇出手。這也提醒我們，行動不等於魯莽，而是願不願意為在乎的事，承擔相應的代價。

一件值得做的事，值多少時間與等待

每個人心中，或多或少都有一件如果不做，可能會後悔的事。差別只在於，我們願意為它付出多少。是三個月的準備，三年的累積，還是更長時間的等待？

現實當然有壓力，有家庭、有責任、有風險，但問題或許不在於能不能做到百分之百，而在於是否開始為那件事留下空間。哪怕只是多了解一點、多嘗試一步，而不是任由時間把念頭磨平。

人生意義，未必宏大

反思人生意義，不一定要追求驚天動地的成就。對大多數人來說，意義可能只是：我沒有完全背離自己在乎的事。霍諾德攀登101，並不要求我們去模仿他的選擇，而是提醒我們去正視自己的選擇。

當有一天回頭看，如果能說一句「那件我覺得重要的事，我至少認真對待過」，或許就已經足夠。人生的重量，往往不在於做了多大的事，而在於我們是否真的為自己活過一次。

休息不是什麼都不做，而是在每一次深呼吸與靜心之中，替忙碌的自己留一點餘地

「熱愛生活的人，是什麼樣子？」在重複的日子中，依然用心過日子

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

人物誌, 霍諾德, 台北101, 攀登

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

