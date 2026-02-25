做錯小心窮一整年！「現代版」初九禁忌讓你輕鬆避開眉角

▲傳統初九有諸多禁忌已不符合時宜。

今（25日）農曆大年初九是「天公生」，不少家庭會準備供品拜天公，祈求新年平安順利。傳統禁忌多到記不完，但換到現代生活，其實有更貼近生活的做法，《ET FASHION》整理5個「現代版」初九禁忌與替代建議，讓你避開眉角，也避免因誤解習俗而綁手綁腳。

#禁忌一：說不吉利的話

初九被視為玉皇大帝聖誕，講話要吉祥，避免「窮、衰、沒錢」等負面語彙。

現代版提醒→與其迷信，不如把這天當成「年度願望設定日」，用正向語言替自己訂目標，例如「今年穩定存錢」「收入成長」。相信正向語言和心態能改變行動，讓自己運氣越來越好。

#禁忌二：借錢、討債

傳統觀念中若初九動到金錢往來，象徵財氣外流。

現代版提醒→避免衝動消費或臨時大額轉帳。若有財務規劃，可選擇固定轉帳做儲蓄或投資，象徵「錢往自己口袋流」。真正會「窮一整年」的，往往是沒有預算管理。

#禁忌三：衣著隨便、不整潔

初九因為要拜天公，服裝宜整齊、莊重。

現代版提醒→不用過度鋪張，但保持乾淨得體即可。這一天整理家中財位或書桌，也是一種象徵性的「迎財」儀式。

#禁忌四：與人爭吵

初九吵架會影響整年運勢。

現代版提醒→把這天當成練習情緒管理的日子。避免衝突、少滑社群筆戰，比任何開運小物都實際。

#禁忌五：供品馬虎

拜天公的供品需準備誠意。

現代版提醒→量力而為即可，不必跟風，重點是心意。避免因比較心理而過度花費，反而違背祈求財運順遂的初衷。