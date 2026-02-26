婚姻走到盡頭撐不下去？離婚率最高星座Top3曝光

▲相愛容易相處難，經營婚姻學問大。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

談到婚姻經營，個性往往比愛得多深更關鍵。雖然「離婚率最高星座」並無官方統計數據可佐證，但從性格特質與感情互動模式觀察，確實有些星座在婚姻磨合上挑戰較多。以下整理討論度最高的3個星座，看看有誰上榜了！

#射手座：當自由被壓縮，愛也會慢慢變質

射手座天性熱愛自由與變化，對生活充滿探索慾望。婚姻若變成一種固定公式、過度規範或缺乏成長空間，他們容易產生壓力與逃離念頭。射手並非不願承擔責任，而是害怕失去自我與未來可能性。一旦覺得兩人目標不同步、對未來想像差距過大，他們可能選擇乾脆結束關係，而不是勉強維持。

#雙子座：聊得來很重要，但只聊天不夠

雙子座重視交流與思想碰撞，若婚姻生活流於瑣碎與重複，容易感到無聊與抽離。他們思緒轉換快、情緒來去迅速，伴侶若無法跟上節奏，常會出現「表面沒事、內心已疏遠」的落差。雙子在衝突中傾向理性討論，卻可能忽略情緒安撫，長期下來讓另一半覺得缺乏安全感。

#水瓶座：理性切割，比爭吵更決絕

水瓶座重視理念契合與精神連結，但情感表達相對克制內斂。當價值觀出現根本差異，或關係只剩形式責任，他們往往選擇冷靜抽離，而非反覆糾纏。水瓶不喜歡情緒拉扯，也不擅長長時間處理高張力衝突，於是外人看來像「突然決定離婚」，其實早已是理性思考許久的決定。