元宵節吃湯圓別踩雷！營養師：熱量差很大，4種人要特別小心

▲▼營養師教吃湯圓。（圖／Unsplash）

▲湯圓種類不同熱量差很大。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

元宵節一到，圓滾滾的湯圓總讓人忍不住多吃幾顆。Q彈外皮包著濃郁內餡，甜甜暖暖超療癒，但不同口味、大小的湯圓，熱量差異其實不小，營養師高敏敏提醒，小心一不注意就可能默默超標。節日開心吃之餘，也別忘了替身體多想想。

▲▼營養師教吃湯圓。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏表示，湯圓以糯米製成，屬於高支鏈澱粉食物，口感黏Q、飽足感來得慢，加上芝麻、花生、奶黃等甜餡香氣濃郁，很容易一顆接一顆停不下來。尤其市售湯圓尺寸、內餡比例不同，熱量差距大，若沒有留意份量，容易在不知不覺中攝取過多糖分與油脂，在品嚐美食之餘，她也點名「4種人」要特別留意。

#正在減肥者

湯圓屬於高醣、高熱量點心，一顆接一顆容易讓當日熱量超標，增加脂肪囤積機會。建議淺嚐即可，將湯圓視為節日點心，而非正餐主食。

#腸胃易脹氣者

糯米較難消化，支鏈澱粉含量高，食用後容易產生脹氣不適。建議細嚼慢嚥、減少份量，避免空腹一次吃太多。

#需要控血糖者

湯圓外皮與甜內餡皆屬高升糖食材，食用後血糖波動較明顯。應特別注意攝取份量，並與當餐主食替換計算，避免額外疊加。

#咀嚼及吞嚥困難者

湯圓質地黏軟，對幼童與長者來說存在噎食風險。食用時應切小塊、細嚼慢嚥，並避免嬉鬧或邊走邊吃。

那麼要如何吃才能兼顧健康呢？高敏敏建議，可以搭配含酵素水果像是奇異果、鳳梨、木瓜、香蕉等水果，幫助調理消化機能，但也提醒水果仍含糖分，建議控制份量；飯後可以散步或是騎腳踏車，有助促進消化與熱量消耗，避免吃完立刻久坐或躺下。若真的擔心吃過量，不妨邀請親友一起分食，避免一次煮太多而全部吃下肚，分享不僅減少負擔，也更有節日團圓氣氛。

湯圓, 熱量, 元宵節, 健康飲食, 營養師

