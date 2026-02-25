Lisa圓夢當時尚設計師　透視裝、迷你裙一樣辣辣的

▲Lisa實現當服裝設計師夢想，操刀設計Kith 2026春季女裝系列。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa是時尚圈寵兒，精品代言接到手軟，穿遍華服的她終於圓夢當一回時尚設計師，擔任紐約潮牌Kith史上首位「客座設計師」，操刀設計2026春季女裝系列，她以白天與黑夜為靈感，推出甜美又性感的白色蕾絲透視裝，以及酷味十足的黑色皮衣等款式，她表示此系列反映她的真實自我，希望粉絲也能感受到滿滿的能量。





▲Lisa親自上陣示範白色透視裝。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa與Kith的緣分始於2024年，當時她首次為品牌拍攝夏季廣告，而今年她從「繆思」變身「設計師」，全程參與了概念發想、布料挑選到樣品試穿等所有環節，催生出白天與黑夜兩個鮮明風格主題的新裝，前者主打清新的白色調，運用大量的蕾絲、絲綢與輕盈的針織；黑夜主題轉向酷帥與神祕感，色調以黑色為主，發表機車皮革外套、鑲鑽丹寧迷你裙等。





▲皮衣也是Lisa必備單品，推出帥氣的長版皮衣外套。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

近日Lisa都穿著自己設計的Kith新裝宣傳，顯然對成品非常滿意，而所拎的包款當然走在時尚尖端，提著曾代言的法國品牌CELINE TRIOMPHE FRAME柔軟牛皮革橫式手袋，宛如小化妝箱的造型相當可愛，內置化妝鏡，方便使用者隨時補妝。





▲凸顯窈窕身材的緊身迷你裙裝也是Lisa的心頭好。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Lisa身穿為Kith設計的新裝搭配CELINE新包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲CELINE TRIOMPHE FRAME柔軟牛皮革橫式手袋，135,000元。（圖／翻攝CELINE官網）