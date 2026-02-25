fb ig video search mobile ETtoday

Lisa圓夢當時尚設計師　透視裝、迷你裙一樣辣辣的

>

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa實現當服裝設計師夢想，操刀設計Kith 2026春季女裝系列。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa是時尚圈寵兒，精品代言接到手軟，穿遍華服的她終於圓夢當一回時尚設計師，擔任紐約潮牌Kith史上首位「客座設計師」，操刀設計2026春季女裝系列，她以白天與黑夜為靈感，推出甜美又性感的白色蕾絲透視裝，以及酷味十足的黑色皮衣等款式，她表示此系列反映她的真實自我，希望粉絲也能感受到滿滿的能量。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa親自上陣示範白色透視裝。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa與Kith的緣分始於2024年，當時她首次為品牌拍攝夏季廣告，而今年她從「繆思」變身「設計師」，全程參與了概念發想、布料挑選到樣品試穿等所有環節，催生出白天與黑夜兩個鮮明風格主題的新裝，前者主打清新的白色調，運用大量的蕾絲、絲綢與輕盈的針織；黑夜主題轉向酷帥與神祕感，色調以黑色為主，發表機車皮革外套、鑲鑽丹寧迷你裙等。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲皮衣也是Lisa必備單品，推出帥氣的長版皮衣外套。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

近日Lisa都穿著自己設計的Kith新裝宣傳，顯然對成品非常滿意，而所拎的包款當然走在時尚尖端，提著曾代言的法國品牌CELINE TRIOMPHE FRAME柔軟牛皮革橫式手袋，宛如小化妝箱的造型相當可愛，內置化妝鏡，方便使用者隨時補妝。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲凸顯窈窕身材的緊身迷你裙裝也是Lisa的心頭好。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa身穿為Kith設計的新裝搭配CELINE新包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼ CELINE 。（圖／翻攝IG）

▲CELINE TRIOMPHE FRAME柔軟牛皮革橫式手袋，135,000元。（圖／翻攝CELINE官網）

►陳喬恩盛讚「新朋友」好美　原來是百萬「錶王」

►Lisa亮眼Nike滑雪裝上陣徵教練　時尚設計師舉手報名

關鍵字：

Lisa, Kith, CELINE

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服

逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服

陳喬恩盛讚「新朋友」好美　原來是百萬「錶王」

陳喬恩盛讚「新朋友」好美　原來是百萬「錶王」

CITIZEN老鷹羽翼錶超限量　精準度高到驚人

CITIZEN老鷹羽翼錶超限量　精準度高到驚人

G-SHOCK 攜手AI造帥錶　更纖薄且絕對強悍 沛納海逾500萬套錶附體驗行程　邀藏家訪特種部隊基地 百萬元美女與野獸擺件貴氣登場　52,900顆施華洛世奇齊放閃 谷愛凌冬奧奪牌必戴Tiffany鑽戒　百萬IWC金錶也搶鏡 潘瑋柏把203萬LV硬箱當椅子坐　奢華箱為收藏唱盤與唱片而生 亞洲首富千金豪奢珠寶全是「媽媽牌」　連髮飾全是美鑽 寶格麗天后宮再壯大　杜娃黎波白襯衫混搭珠寶魅力四射

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面