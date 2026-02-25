遮瑕、保濕、防曬全包！春季話題氣墊粉餅升級登場

記者曾怡嘉／台北報導

氣墊粉餅持續進化，從單純遮瑕工具轉向兼具保濕與防護力的養膚型底妝。近期THE FACE SHOP、I’M MEME與CLIO分別推出話題新品與升級版，主打貼妝持久、自然光澤與高防曬係數，為春夏妝容提供更多選擇。

▲THE FACE SHOP 貼妝持久氣墊粉餅全新升級版，12g，880元。

主打粉體經精細過濾後能均勻釋放，輕拍即可打造立體細緻光澤與平滑紋理，粉質緊貼肌膚、減少浮粉卡紋，搭載品牌最新「立體貝殼光技術」，上妝同時修飾蠟黃，並隨光線角度散發自然光采，整體妝效偏向清透亮澤路線，適合日常通勤與快速補妝需求。

▲I’M MEME 我愛神力水光網紗氣墊 SPF40 PA++，13g，790元。

以水光妝感為核心訴求，粉質輕透卻擁有高度遮瑕力，同時添加高達69%護膚成分，包含來自阿拉斯加鮭魚的PDRN修護精華，主推可為肌膚注入彈力能量，並加入積雪草成分幫助舒緩，以及10種玻尿酸結合三種分子量設計，強調整日鎖水補水與全方位保濕修護，搭配SPF40 PA++防曬係數，鎖定希望遮瑕與保濕兼具、打造透亮水潤底妝的族群。

▲CLIO 粉鑽亮采氣墊粉餅 SPF50+ PA++++，1,150元。

結合保濕舒緩、服貼遮瑕與持久透亮三大核心特色，以保養級底妝概念為設計重點，添加多種保濕成分，讓底妝不僅修飾膚色，更延伸為白天的保養防護膜，能修飾毛孔與瑕疵、維持長時間服貼妝效，同時具備SPF50+, PA++++高防曬係數，適合長時間外出或戶外活動使用。