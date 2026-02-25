fb ig video search mobile ETtoday

別以為撐一下就可過去！「4個警訊」代表你壓力已經超標　

▲壓力超標。

▲常處在高壓而不自知，有礙健康。

記者曾怡嘉／台北報導

你壓力大嗎？當壓力逐漸影響到生活時，許多人可能會忽略其嚴重性，認為「撐一下就過去了」。然而，若出現一些明顯且持續的身心反應，就應該正視壓力問題。

#出現身體不適或食慾改變

觀察自己的身體狀況。若你經常出現頭痛、肩頸僵硬、心跳加快、胃痛、失眠、疲倦或食慾改變（暴飲暴食或食慾不振），代表身體已經處於長期緊繃狀態，是壓力過大的警訊。

▲「4個警訊」代表你壓力已經超標。

#常感到焦慮煩躁

若你常感到焦慮、煩躁、易怒、難以放鬆，甚至感到無助或悲觀，表示壓力可能已經影響到心理健康。對原本喜歡的事物失去興趣，也是一項值得注意的指標。

#開始懶得與人互動

壓力會對人際關係造成衝擊。當你開始不想與人互動、對家人朋友態度冷漠，或與同事起爭執變多，可能是你在情緒上已經超出負荷。

▲「4個警訊」代表你壓力已經超標。

#開始出現逃避行為

開始出現逃避行為，例如沉迷於手機、追劇、酗酒或過度依賴咖啡因等方式來轉移注意力。這些行為無法真正緩解壓力，反而可能形成惡性循環。

若上述情況持續兩周以上，且影響到日常生活、工作效率或睡眠品質，就應尋求專業協助。壓力不是脆弱的表現，而是一種正常反應，學會正視與處理，才是保護自己最重要的方式。

壓力過大, 身心健康, 焦慮症狀, 逃避行為, 專業協助

