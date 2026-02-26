《柏捷頓家族：名門韻事》女星LV戰袍閃耀　Pandora聯名首飾迷人

▲《柏捷頓家族：名門韻事》第四季男主角路克湯普森（左）與身穿全套LV服裝的韓裔澳洲女星葉林韓現身倫敦宣傳。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

Netflix影集《柏捷頓家族：名門韻事》第四季第二部26日上線，演員們齊聚倫敦宣傳，深受灰姑娘啟發的第四季聚焦柏捷頓家族二公子班奈狄克與神秘女子蘇菲的感情戲，主演的英國男星路克湯普森（Luke Thompson）與韓裔澳洲女星葉林韓成為全場焦點，特別是葉林韓身穿一襲金屬光澤LV（Louis Vuitton，路易威登）無袖直筒迷你裙配長靴的造型，60年代復古風格成功吸睛。

葉林韓所穿的LV閃亮面料洋裝與2022年度假系列的一款造型頗為相似，在領口和服裝正面配有圓形鈕扣與縫線，融合了粉紅色、綠色和銀色的柔和色調，讓人聯想到《柏捷頓家族：名門韻事》常見的粉嫩配色。





▲在《柏捷頓家族：名門韻事》中飾演次女的女星克勞迪婭傑西（右）與三女的漢娜多德共同演繹Pandora聯名系列。（圖／Pandora提供，以下同）





▲Pandora《柏捷頓家族》藍色蝴蝶結耳環，3,280元。

《柏捷頓家族：名門韻事》的年代背景設定在1800年代初期攝政時代的倫敦上流社會，丹麥品牌Pandora與其合作推出反映當年時尚風格、融入故事浪漫情節、深厚友誼與自我認同勇氣等特色的聯名首飾，邀請劇中飾演柏捷頓家族次女的女星克勞迪婭傑西與三女的漢娜多德共同演繹，款式包括迷人的藍色蝴蝶結耳環與戒指、附上鉛筆的舞會邀請卡以及英式下午茶不可或缺的茶包造型吊飾等，令人莞爾。





▲Pandora《柏捷頓家族》舞會卡與鉛筆吊飾（中）4,580元，兩側為蜂巢與蜜蜂心形串飾各2,880元。





▲Pandora《柏捷頓家族》茶包吊飾，4,080元。