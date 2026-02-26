星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

元宵還沒到，先迎 228 連假，星巴克今（2／26）推出限定一天好友分享優惠，在連假來臨前先放送小確幸，讓你準備放假心情。85 度 C 則在 228 當天推出「好咖日」優惠，大杯咖啡系列同品項第二杯特價30元。

星巴克針對 228 連假，於 2／26 限定一日推出「迎接連假出遊去 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

▲85度C咖啡在228也有優惠。（圖／業者提供）

85 度 C 在 2／28 當天，全台門市也推出大杯咖啡系列同品項第二杯特價 30 元優惠，活動限同品項不限冰熱（不含鉑金系列咖啡），現購現取每人限三組，以原價100元大杯拿鐵咖啡為例，當天平均一杯只要65元。

業者表示，好咖日優惠活動咖啡豆可自由選擇，除了義式咖啡豆外，也能升等使用厚咖啡風味咖啡豆，相關寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶和電話訂購無此優惠。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。