fb ig video search mobile ETtoday

星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！

>

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

元宵還沒到，先迎 228 連假，星巴克今（2／26）推出限定一天好友分享優惠，在連假來臨前先放送小確幸，讓你準備放假心情。85 度 C 則在 228 當天推出「好咖日」優惠，大杯咖啡系列同品項第二杯特價30元。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克針對 228 連假，於 2／26 限定一日推出「迎接連假出遊去 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。 

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

▲85度C、伯朗咖啡館開工慶優惠。（圖／業者提供）

▲85度C咖啡在228也有優惠。（圖／業者提供）

85 度 C 在 2／28 當天，全台門市也推出大杯咖啡系列同品項第二杯特價 30 元優惠，活動限同品項不限冰熱（不含鉑金系列咖啡），現購現取每人限三組，以原價100元大杯拿鐵咖啡為例，當天平均一杯只要65元。

業者表示，好咖日優惠活動咖啡豆可自由選擇，除了義式咖啡豆外，也能升等使用厚咖啡風味咖啡豆，相關寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶和電話訂購無此優惠。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心　常因一句話就走心

冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心　常因一句話就走心

別以為撐一下就可過去！「4個警訊」代表你壓力已經超標　

別以為撐一下就可過去！「4個警訊」代表你壓力已經超標　

婚姻走到盡頭撐不下去？離婚率最高星座Top3曝光

婚姻走到盡頭撐不下去？離婚率最高星座Top3曝光

最不會社交三大星座！TOP 1思想跳耀又不喜框架　社交場合難融入 LOPIA宣布進駐大直美麗華　今夏開幕規模大過南港LaLaport 時裝周 / 小S女兒Lily看貝克漢次子走秀　Burberry把倫敦塔橋搬進室內 吃完火鍋衣服臭味重？學會這3招輕鬆搞定 舒華SOLO辣翻首爾！體重52→44kg粉絲憂心過瘦　8個月戒澱粉飲食全解析 誠品3000坪大店進駐公館商圈「水園區新天地」　最快今年見客 Lisa圓夢當時尚設計師　透視裝、迷你裙一樣辣辣的

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面