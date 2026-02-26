fb ig video search mobile ETtoday

谷愛凌戴IWC飛行錶帥翻　轉場禮服上身變女神

>

▲▼ 谷愛凌 。（圖／翻攝IG）

▲谷愛凌手持長期合作的瑞士品牌Faction雪板並戴上IWC錶宣傳。（圖／翻攝IWC IG）

記者陳雅韻／台北報導

代表中國出賽的中美混血自由式滑雪運動員谷愛凌，在兩屆冬季奧運會表現亮眼，身價水漲船高，她結束米蘭-科爾蒂納冬奧會行程後，儘管承受外婆去世之痛，她仍依約參加米蘭時裝周，出席義大利品牌Brunello Cucinelli靜態展；而她所代言的瑞士名錶IWC也發布她戴上熱門錶款的新照，她同時手抱著合作多年的瑞士品牌Faction雪板入鏡，一次曝光雙品牌，難怪成為廠商最愛。

▲▼ 谷愛凌 。（圖／翻攝IG）

▲谷愛凌戴的IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊自動腕錶41莫哈韋沙漠特別版。（圖／翻攝IWC IG）

谷愛凌擔任IWC品牌大使多年，此次在米蘭-科爾蒂納冬奧會女子自由式滑雪項目中，抱回U 型場地技巧金牌與坡面障礙技巧、大跳台兩項銀牌，都戴著1,270,000元IWC 18K紅金工程師自動腕錶35，而在最新形象照中，她戴上飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊自動腕錶41莫哈韋沙漠特別版，採用沙色陶瓷錶殼，搭配柔和棕色錶盤，讓她帥氣指數破表。

▲▼ 谷愛凌 。（圖／翻攝IG）

▲谷愛凌（右）參加Brunello Cucinelli活動受到熱烈歡迎。（圖／翻攝eileengu IG）

時尚風格百變的谷愛凌，轉場出席「羊絨之王」、「靜奢風」（Quiet Luxury）代表品牌Brunello Cucinelli靜態展，她以一襲白色緞面禮服化身為優雅女神，一現身立刻引起滿堂彩，祝賀她參加兩屆冬奧已累積6面奧運獎牌，成為奧運史上獲得獎牌數最多的自由式滑雪運動員。

▲▼ 谷愛凌 。（圖／翻攝IG）

▲谷愛凌身穿Brunello Cucinelli白色緞面禮服優雅迷人。（圖／翻攝eileengu IG）

►谷愛凌冬奧奪牌必戴Tiffany鑽戒　百萬IWC金錶也搶鏡

►陳喬恩盛讚「新朋友」好美　原來是百萬「錶王」

關鍵字：

谷愛凌, IWC, Brunello Cucinelli

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa圓夢當時尚設計師　透視裝、迷你裙一樣辣辣的

Lisa圓夢當時尚設計師　透視裝、迷你裙一樣辣辣的

亞洲首富妻借鑽石瀑布給媳婦　次媳香奈兒外套還縫上南洋珠串

亞洲首富妻借鑽石瀑布給媳婦　次媳香奈兒外套還縫上南洋珠串

逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服

逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服

陳喬恩盛讚「新朋友」好美　原來是百萬「錶王」 CITIZEN老鷹羽翼錶超限量　精準度高到驚人 G-SHOCK 攜手AI造帥錶　更纖薄且絕對強悍 沛納海逾500萬套錶附體驗行程　邀藏家訪特種部隊基地 百萬元美女與野獸擺件貴氣登場　52,900顆施華洛世奇齊放閃 冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心　常因一句話就走心 婚姻走到盡頭撐不下去？離婚率最高星座Top3曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面