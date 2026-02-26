谷愛凌戴IWC飛行錶帥翻　轉場禮服上身變女神

▲谷愛凌手持長期合作的瑞士品牌Faction雪板並戴上IWC錶宣傳。（圖／翻攝IWC IG）

記者陳雅韻／台北報導

代表中國出賽的中美混血自由式滑雪運動員谷愛凌，在兩屆冬季奧運會表現亮眼，身價水漲船高，她結束米蘭-科爾蒂納冬奧會行程後，儘管承受外婆去世之痛，她仍依約參加米蘭時裝周，出席義大利品牌Brunello Cucinelli靜態展；而她所代言的瑞士名錶IWC也發布她戴上熱門錶款的新照，她同時手抱著合作多年的瑞士品牌Faction雪板入鏡，一次曝光雙品牌，難怪成為廠商最愛。





▲谷愛凌戴的IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊自動腕錶41莫哈韋沙漠特別版。（圖／翻攝IWC IG）

谷愛凌擔任IWC品牌大使多年，此次在米蘭-科爾蒂納冬奧會女子自由式滑雪項目中，抱回U 型場地技巧金牌與坡面障礙技巧、大跳台兩項銀牌，都戴著1,270,000元IWC 18K紅金工程師自動腕錶35，而在最新形象照中，她戴上飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊自動腕錶41莫哈韋沙漠特別版，採用沙色陶瓷錶殼，搭配柔和棕色錶盤，讓她帥氣指數破表。





▲谷愛凌（右）參加Brunello Cucinelli活動受到熱烈歡迎。（圖／翻攝eileengu IG）

時尚風格百變的谷愛凌，轉場出席「羊絨之王」、「靜奢風」（Quiet Luxury）代表品牌Brunello Cucinelli靜態展，她以一襲白色緞面禮服化身為優雅女神，一現身立刻引起滿堂彩，祝賀她參加兩屆冬奧已累積6面奧運獎牌，成為奧運史上獲得獎牌數最多的自由式滑雪運動員。





▲谷愛凌身穿Brunello Cucinelli白色緞面禮服優雅迷人。（圖／翻攝eileengu IG）