【廣編】RM 41-01足球陀飛輪腕錶　締造空前革新

▲▼RICHARD MILLE,足球陀飛輪腕錶,全新機芯。（圖／RICHARD MILLE提供）

▲全新機芯驚艷亮相，媲美RICHARD MILLE最複雜機芯作品，共推出兩款，每款限量30只。

圖、文／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE與足球界的淵源始於RM 11-01及RM 11-04 Roberto Mancini腕錶，兩款時計均搭載創新賽事計時顯示功能。全新RM 41-01足球陀飛輪腕錶以高級製錶的視角，追蹤一場足球賽事的全過程，記錄每一次進球。

為實現這一願景，研發團隊歷時五年，打造出一款全新且取得專利的陀飛輪飛返計時機芯，該腕錶首次引入兩大全新複雜功能，賽事階段顯示器與機械進球計數器，彰顯品牌將運動專屬功能與高級機械製錶工藝完美融合的卓越實力。

RM 41-01足球陀飛輪腕錶的核心魅力源於其全新機芯，是精湛技術與細緻手工的完美詮釋。該款RM41-01鈦合金機芯由RICHARD MILLE與Audemars Piguet le Locle合作研發，集成了陀飛輪擒縱機構、70小時動力儲存顯示、功能指示器，以及配備中央計時分針和秒針的飛返計時碼錶。

這款腕錶首創了全新的複雜功能賽事階段顯示器，位於9點鐘位置，用於實時顯示當前賽事階段。每次重置飛返計時功能，顯示器會從上半場推進至下半場，隨後進入加時賽上下半場。

秉承品牌理念，RM 41-01腕錶將實用性與人體工學置於設計核心，由105個零件組成的酒桶型錶殼在確保佩戴舒適度的同時，亦展現出鮮明的腕間存在感，並推出兩個款式。

RICHARD MILLE, 足球陀飛輪腕錶, 全新機芯

