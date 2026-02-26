fb ig video search mobile ETtoday

林柏宏過年放縱吃甜食體重竟下降　大推「穿跑鞋走路」減輕雙腳負擔

>

記者林明瑋／台北報導

跑步對林柏宏來說是日常，擁有多雙跑鞋也是應當，身為adidas形象大使，已有約6雙adidas ADIZERO跑鞋，除了跑步，需要走比較多路時也會穿，減輕腳負擔。平常很少吃甜食，但過年破戒，不過體重沒因此狂飆，他解釋：「過年我體重會下降、體脂會變高，因為沒有練身體，肌肉量就會下降。」過完年必須還債，他笑言：「像今天要工作之前，就做很多運動。」

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）

▲林柏宏喜歡跑步，擁有多雙跑鞋。（圖／品牌提供，以下同）

2024年底林柏宏挑戰半馬，並成功在2小時內完賽，雖然還沒有征戰全馬的打算，但跑步早已深入生活，他會收工後跑步回家、從工作的地方跑到鬧區和朋友聚餐，甚至曾從五股的片場跑到大安區，他說：「我跑步蠻隨興的，不會安排好什麼時候要跑，而是現在身體覺得想跑步，就會出門，這樣比較自由。」擁有多雙跑鞋，各有不同功能，他說：「有的是長距離會稍微提高一點速度，有的適合休閒跑，有的是出門要走比較多路穿的，我還蠻常穿跑鞋走路，腳的負擔會小很多。」

adidas ADIZERO跑鞋系列去年推出ADIZERO EVO SL鞋款，有不少配色，結合競速與科技達到速度表現之餘，也希望延伸至生活風格與跑團文化，鼓勵拋開配速的數字束縛，找到自己的節奏，並推出「Feel Fast」跑步歌單，共15首歌曲，由慢件快循序漸進。

▲林柏宏aidads。（圖／品牌提供）

▲adidas ADIZERO EVO SL鞋款輕盈舒適。

▲林柏宏aidads。（圖／品牌提供）
▲adidas ADIZERO EVO SL女鞋（左）、ADIZERO EVO SL WOVEN女鞋，皆為4,890元。

▲林柏宏aidads。（圖／品牌提供）

▲ADIZERO EVO SL WOVEN AMG男鞋（左）5,290元、ADIZERO EVO SL WOVEN男鞋4,890元。

林柏宏有多個專屬跑步的歌單，也喜歡隨機播放的曲目，他說：「有時候我會隨便點一首歌，接著就會自動播放相關的歌曲，有的是我熟悉、有的不熟悉，我覺得這樣也不錯。」日前看了美國超級盃中場拉丁天王壞痞兔（Bad Bunny） 的表演後，開始常聽他的歌，林柏宏說：「他的歌比較歡樂，不是那麼重的節奏，flow我很喜歡，讓跑步有另一種氣氛，有放鬆、開心的感覺，不一定要追求速度。」

▲林柏宏adidas。（圖／品牌提供）

▲林柏宏穿adidas ADIZERO EVO SL鞋款。

他的過年放假生活是「在家煮飯、陪狗、打麻將」，謙虛沒有什麼拿手菜，只是在廚房協助年夜飯，幫忙備料、擺盤，「我做的都是很簡單的東西，比如煮火鍋啊、煎蘿蔔糕」。平常很節制不太吃甜食，過年破戒，林柏宏說：「沒辦法，過年家裡的冰箱、桌上都是點心，就比較放過自己。」不過沒因此變胖，他解釋：「過年我的體重反而變輕，但體脂會變高，因為沒有練身體，肌肉量下降。」包給父母的紅包雖沒透露數字，但他說：「我會盡我所能，一直以來都還不錯啦！」

