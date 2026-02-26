Lisa現身東京酒吧玉腿美背全都露　套夢奇奇外套取暖卡哇伊

▲Lisa遊東京酒吧，穿大陸設計師品牌MARKGONG洋裝露美腿。（圖／翻攝lalalalisa_m IG ）



記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa向來勇於挑戰不同風格造型，私服打扮相當多元，經常帶領粉絲認識各國的小眾品牌。近日她現身東京酒吧，穿著大陸設計師品牌MARKGONG迷你裙洋裝大露美腿，此外，她還帶上了英國品牌Lazy Oaf與Monchhichi夢奇奇聯名的羽絨外套禦寒，又要掀起一波流行風潮了。





▲Lisa同時露美背，手拎CELINE 135,000元TRIOMPHE FRAME柔軟牛皮革橫式手袋。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa到東京酒吧所穿的白色迷你裙裝是MARKGONG春夏系列新品，背後採挖背設計，盡顯她的窈窕曲線，Lisa是此大陸品牌聲勢高漲的重要推手，因為去年她在奧斯卡頒獎典禮紅毯上，即穿著了MARKGONG設計師龔力特別訂製的三件式帥氣西裝禮服亮相，優雅與叛逆並存的設計風格迅速獲得矚目。





▲Lisa穿英國品牌Lazy Oaf與夢奇奇聯名外套，相當可愛。（圖／翻攝lalalalisa_m IG ）

而此次東京行的保暖衣物，Lisa穿上以古怪、幽默、反叛設計精神著稱的英國潮牌Lazy Oaf外套，且是品牌與她帶起收藏風潮的夢奇奇聯名款式，外套上印有夢奇奇無辜表情，搭配繽紛色彩與蓬蓬設計，可愛極了。

