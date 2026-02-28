LIFE經典／設計師翻玩Hermès x Bialetti摩卡壺　所有網友都想要它

fb ig video search mobile ETtoday

▲Hermès x Bialetti摩卡壺。（圖／翻攝Jane Morelli IG）

記者蔡惠如／綜合報導

如果每天早晨喚醒妳的是愛馬仕（Hermès）的經典橘與 Bialetti 的咖啡香，那該是多麼奢侈的日常？設計師 Jane Morelli 最近發表了一項令人驚豔的創意專案，她將義大利國民摩卡壺與法國馬具精品大膽揉合，讓煮咖啡這件小事，變成值得屏息以待的感官儀式，這款為了馬年發想的概念產品，吸引了許多網友討論，許多「我想買」的留言瞬間爆發。

 
 
 

巧妙地將原本質樸的摩卡壺上半部，披上了愛馬仕的經典橘。壺蓋上的撥桿化身為一尊矯健的雕刻駿馬，馬腿順著八角壺身優雅延伸，彷彿正等待奔騰，成為整個設計的神來之筆。下半部則保留了 Bialetti 經典的米白色底座，中段鑲嵌著刻有雙品牌 Logo 的刷紋金屬環，搭配握感溫潤的暖棕色皮革提把，呼應愛馬仕從製作馬鞍起家的工藝底蘊。

周邊配件咖啡杯，也在把手處勾勒出駿馬的側影，馬首就靠在杯緣，彷彿正陪著妳享受晨間時光。最令人心動的細節莫過於馬蹄鐵造型的杯墊，內側襯著橘色，還體貼地留了個小位子給咖啡匙。器具被安置在胡桃木收納盒中，搭配淺色織物內襯穩穩包裹，精品風格做滿，貴婦點頭買單。

這只是 Jane Morelli 為了慶祝「馬年」而進行的個人設計練習，並非官方聯名販售，但這種將實用主義與極致浪漫跨界碰撞出的火花，確實為當代美學提供了最深刻的想像。

關鍵字：

Jane Morelli, Hermès, Bialetti, 摩卡壺, 概念設計, 愛馬仕橘, 馬術美學, 居家美學, 咖啡器具, 工藝細節

