G-SHOCK聯名TOYOTA拉力車隊　強悍錶因應沙漠嚴苛考驗

▲G-SHOCK MUDMASTER攜手TOYOTA以Team Land Cruiser Toyota Auto Body為主題打造聯名錶款GWG-B1000TLC-1A，28,000元。（圖／G-SHOCK提供 ，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK專為在極端環境工作的專業人士打造Master of G系列，因應陸、海、空三種專業需求提供強大支援。當中廣受戶外運動與專業人士青睞的陸地系列MUDMASTER，與TOYOTA旗下傳奇拉力車隊Team Land Cruiser Toyota Auto Body（TLC）合作推出聯名錶款GWG-B1000TLC-1A，構造上結合碳纖維強化樹脂錶殼與不鏽鋼零件，並採用旋入式鎖定錶冠以阻絕泥沙入侵，以因應沙漠中的嚴苛考驗，而機芯周圍則配置αGEL材料，確保錶款在劇烈震動下仍能精準運作。





▲G-SHOCK MUDMASTER與Team Land Cruiser Toyota Auto Body聯名錶GWG-B1000TLC-1A的錶帶呼應車隊在夜間賽段競速。

Ｇ-SHOCK與Team Land Cruiser Toyota Auto Body聯名錶GWG-B1000TLC-1A除了強悍內在，外型也融入賽車魂與賽事元素，以夜色下的沙漠作為主題，黑色生質樹脂錶帶印有滿版沙丘紋理，搭配印有TLC標誌的金色錶帶扣環，象徵照耀夜間賽道的滿月，呼應車隊在月光下維修車輛或奔馳競速的場景；面盤與指針配色取自車隊賽車導航系統的紅、藍、黃三色，展現熱血的競技氛圍，錶背蓋刻有TLC車隊圖騰，並隨附專屬紀念外盒。此聯名錶配備太陽能電力系統與六局電波自動校時功能，內建數位羅盤、高度、氣壓與溫度等三重感應器，透過藍牙連結智慧型手機，可進行路徑紀錄與位置指示，防水200米。





▲Hamilton注入賽車元素的美國經典系列Intra-Matic腕錶，呈現穿孔皮帶與米蘭帶雙錶帶套組，單只70,000元。（圖／G-SHOCK提供 ）

Hamilton（漢米爾頓）則汲取1960年代末至1970年代初賽車運動精髓，創作復古風格的H計時碼錶，包括煙燻間變色的獵戶綠色與暖棕色兩款腕錶，以及亮眼的藍橙配色共三款錶，均採用賽車風格的穿孔棕色絨面皮革錶帶，並隨錶附贈一條米蘭鍊帶供錶主自由轉換風格；內載H-51手動上鍊機芯，具60小時動力儲存。

