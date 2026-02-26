IKEA絕版品出清千件商品3折起　四人座沙發現省3萬

▲IKEA絕版品出清開跑， ÄPPLARYD 四人座沙發附躺椅，原價42,990 元，出清價 12,990 元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著新的一年啟動，居家空間也迎來除舊佈新的好時機 。IKEA 即日起絕版品出清正式登場，集結近千項產品特價 3 折起。本次優惠單品整個殺很大，原價 4 萬元的四人座沙發，出清價 1 萬多元就能帶回家，現省３萬元！近 5,000 元的BROR 推車 999 元就能買到！還有最低僅需 9 元的銅板好物。活動期間單筆消費滿 500 元還可獲 200 元的商品或餐飲抵用券。

▲INGATORP延伸桌原價 13,990 元，出清價 4,199 元；BILLY 玻璃門書櫃，原價 6,499 元，特價 2,499 元。

想讓家帶來新氣象，不妨把握本次 IKEA 絕版品出清，今年首波的出清單品讓人降的有感，原價 42,990 元的 ÄPPLARYD 四人座沙發附躺椅，採用紅棕色絲絨材質與筒型彈簧結構，不論是全家追劇或個人放鬆都能一次滿足，出清價 12,990 元；原價 13,990 元的 INGATORP延伸桌，出清價 4,199 元；亮眼綠色搭配防塵玻璃門的 BILLY 玻璃門書櫃，原價 6,499 元，出清價僅 2,499 元。

▲BROR 推車原價 4,999 元，出清價 999 元。

▲POÄNG 低背扶手椅原價 2,399 元，特價 999 元；ARÖD 落地閱讀燈，原價 1,799 元，特價 999 元。

而原價近五千元的 BROR 推車，附輪設計能作為居家咖啡站或移動收納櫃使用，出清價 999 元；坐感包覆的 POÄNG 低背扶手椅，原價 2,399 元，出清價 999 元，是窗邊放鬆角落的標配。深藍格紋的 TORNTUSS 被套，原價 1,499 元，出清價 599 元，直接打對折；ARÖD 落地閱讀燈，原價 1,799 元，特價 999 元，現省 800 元。

▲TORNTUSS 被套原價 1,499 元，特價 599 元。

▲VITABBORRE 杯原價 29 元，特價 9 元；整理控好物 JÄTTEBJÖRN收納盒原價 199 元，特價 99 元。

而絕版品也包括多款百元有找的實用小物，原價 29 元的 VITABBORRE 杯，特價 9 元；整理控好物 JÄTTEBJÖRN 收納盒，能將書桌或衣櫃的小物一盒收齊，原價 199 元，特價 99 元。UTBJUDA 堆疊式便當盒原價 149 元，特價 79 元；STAGGSTARR 椅墊原價 199 元，特價 59 元，以及 100% 純棉製成的 KRUTBRÄNNARE 靠枕套，原價 199 元，特價 99 元。

▲UTBJUDA堆疊式便當盒原價 149 元，特價 79 元；STAGGSTARR椅墊原價 199 元，特價 59 元。

HOLA 即起也展開一年僅二次的季末出清，包括家具軟裝、精品餐茶、保暖寢具與日常收納，全館萬件商品祭出 3 折起優惠，每周四還推出「驚喜商品」1折起，如波蘭的設計師手工家具品牌SITS，旗下「Moa二人座布質沙發（非客製布料）」，原價 65,900 元，出清價 39,540 元，現省超過 2.6 萬元。

▲HOLA也推出清優惠，Moa二人座布質沙發（非客製布料）原價 65,900 元，出清價 39,540 元。（圖／品牌提供）