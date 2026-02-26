fb ig video search mobile ETtoday

IKEA絕版品出清千件商品3折起　四人座沙發現省3萬

>

▲IKEA絕版品出清開跑。（圖／品牌提供）

▲IKEA絕版品出清開跑， ÄPPLARYD 四人座沙發附躺椅，原價42,990 元，出清價 12,990 元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著新的一年啟動，居家空間也迎來除舊佈新的好時機 。IKEA 即日起絕版品出清正式登場，集結近千項產品特價 3 折起。本次優惠單品整個殺很大，原價 4 萬元的四人座沙發，出清價 1 萬多元就能帶回家，現省３萬元！近 5,000 元的BROR 推車 999 元就能買到！還有最低僅需 9 元的銅板好物。活動期間單筆消費滿 500 元還可獲 200 元的商品或餐飲抵用券。

▲IKEA絕版品出清開跑。（圖／品牌提供） ▲IKEA絕版品出清開跑。（圖／品牌提供）

▲INGATORP延伸桌原價 13,990 元，出清價 4,199 元；BILLY 玻璃門書櫃，原價 6,499 元，特價 2,499 元。

想讓家帶來新氣象，不妨把握本次 IKEA 絕版品出清，今年首波的出清單品讓人降的有感，原價 42,990 元的 ÄPPLARYD 四人座沙發附躺椅，採用紅棕色絲絨材質與筒型彈簧結構，不論是全家追劇或個人放鬆都能一次滿足，出清價 12,990 元；原價 13,990 元的 INGATORP延伸桌，出清價 4,199 元；亮眼綠色搭配防塵玻璃門的 BILLY 玻璃門書櫃，原價 6,499 元，出清價僅 2,499 元。

▲IKEA絕版品出清開跑。（圖／品牌提供）

▲BROR 推車原價 4,999 元，出清價 999 元。

▲IKEA絕版品出清開跑。（圖／品牌提供） ▲IKEA絕版品出清開跑。（圖／品牌提供）

▲POÄNG 低背扶手椅原價 2,399 元，特價 999 元；ARÖD 落地閱讀燈，原價 1,799 元，特價 999 元。

而原價近五千元的 BROR 推車，附輪設計能作為居家咖啡站或移動收納櫃使用，出清價 999 元；坐感包覆的 POÄNG 低背扶手椅，原價 2,399 元，出清價 999 元，是窗邊放鬆角落的標配。深藍格紋的 TORNTUSS 被套，原價 1,499 元，出清價 599 元，直接打對折；ARÖD 落地閱讀燈，原價 1,799 元，特價 999 元，現省 800 元。

▲IKEA絕版品出清開跑。（圖／品牌提供）

▲TORNTUSS 被套原價 1,499 元，特價 599 元。

▲IKEA絕版品出清開跑。（圖／品牌提供） ▲IKEA絕版品出清開跑。（圖／品牌提供）

▲VITABBORRE 杯原價 29 元，特價 9 元；整理控好物 JÄTTEBJÖRN收納盒原價 199 元，特價 99 元。

而絕版品也包括多款百元有找的實用小物，原價 29 元的 VITABBORRE 杯，特價 9 元；整理控好物 JÄTTEBJÖRN 收納盒，能將書桌或衣櫃的小物一盒收齊，原價 199 元，特價 99 元。UTBJUDA 堆疊式便當盒原價 149 元，特價 79 元；STAGGSTARR 椅墊原價 199 元，特價 59 元，以及 100% 純棉製成的 KRUTBRÄNNARE 靠枕套，原價 199 元，特價 99 元。

▲IKEA絕版品出清開跑。（圖／品牌提供） ▲IKEA絕版品出清開跑。（圖／品牌提供）

▲UTBJUDA堆疊式便當盒原價 149 元，特價 79 元；STAGGSTARR椅墊原價 199 元，特價 59 元。

HOLA 即起也展開一年僅二次的季末出清，包括家具軟裝、精品餐茶、保暖寢具與日常收納，全館萬件商品祭出 3 折起優惠，每周四還推出「驚喜商品」1折起，如波蘭的設計師手工家具品牌SITS，旗下「Moa二人座布質沙發（非客製布料）」，原價 65,900 元，出清價 39,540 元，現省超過 2.6 萬元。

▲HOLA出清優惠。（圖／品牌提供）

▲HOLA也推出清優惠，Moa二人座布質沙發（非客製布料）原價 65,900 元，出清價 39,540 元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

IKEA, 絕版品, 出清特賣, 居家用品, 沙發優惠, ＨＯＬＡ

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心　常因一句話就走心

冠軍出乎意料！「3星座」超玻璃心　常因一句話就走心

星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！

星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！

婚姻走到盡頭撐不下去？離婚率最高星座Top3曝光

婚姻走到盡頭撐不下去？離婚率最高星座Top3曝光

別以為撐一下就可過去！「4個警訊」代表你壓力已經超標　 最不會社交三大星座！TOP 1思想跳耀又不喜框架　社交場合難融入 LOPIA宣布進駐大直美麗華　今夏開幕規模大過南港LaLaport 時裝周 / 小S女兒Lily看貝克漢次子走秀　Burberry把倫敦塔橋搬進室內 誠品3000坪大店進駐公館商圈「水園區新天地」　最快今年見客 三井台南Outlet二期3月中開幕　「西松屋」全台首店登場 吃完火鍋衣服臭味重？學會這3招輕鬆搞定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面