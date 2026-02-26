打破減肥停滯期！5個「燃脂加速」祕訣　免挨餓也能提升代謝力

▲減肥遇停滯期別失去信心，用幾招提升基礎代謝。（圖／PEXELS、pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

有很多人減肥，第一步驟採取少吃，然而剛開始效果顯著，一段時間後就發現「沒這麼有用」，那是因為瘦身需要多管齊下，只採取少吃一定會碰到停滯期，為了不讓自己信心喪失，要趕快進入下一個步驟就是「提高代謝率」，吃辣、喝咖啡都能有幫助。

雖然管住了自己的嘴，也感覺到減重似乎有效果，但總是一餐不小心放縱一下，體重馬上就還回來，這樣下去總有一天會信心崩潰，如果遇到減重期，建議用幾個方法「提高基礎代謝率」，讓身體幫你消耗卡路里，也不用怕突如其來的大餐讓你提心弔膽，想著又要重上幾公斤了。

試試辛辣食物

在飲食中加入適量的生薑、辣椒、大蒜、胡椒或芥末，能幫助血管擴張並刺激排汗，進而帶動代謝度。需注意的是，應選擇天然原型的辛香料，避免添加大量糖分或化學添加物的加工辣醬，以免攝取額外熱量。

喝咖啡或茶

無糖的黑咖啡與純茶飲含有咖啡因，有助於利尿並微幅增加代謝。建議每天飲用量控制在一至兩杯，且每喝一杯咖啡就應額外補充兩杯清水，以維持體內水分平衡。

泡熱水澡

透過溫熱水浸泡可讓體溫升高，強化血液循環並促進發汗。研究發現，這種溫熱刺激對提升代謝有正面幫助。建議水位高度不宜超過心臟，且每次浸泡時間控制在 20 分鐘內，避免因過久而產生過多自由基，造成心血管負擔。

多喝水

充足的水分是排毒與維持代謝的關鍵。比起一次大量灌水，更建議採取「少量多次」的原則，例如利用鬧鐘提醒自己每半小時喝幾口水，確保整天攝取量達標，讓體內環境保持順暢。

每餐都吃蛋白質

身體在消化蛋白質時需要消耗較多熱量，且蛋白質也是建構肌肉的重要原料。建議每餐都適量分配，並以雞肉、魚類等白肉或豆製品為首選；紅肉則應適度節制，避免攝取過多飽和脂肪。