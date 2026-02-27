fb ig video search mobile ETtoday

每個月為自己訂下「5個特別日」　給心好累的你按下暫停鍵

>

▲▼法式生活,早晨哲學,身心平衡,生活品質,心靈修煉,身心靈,鍛鍊,巴黎（圖／Pexels）

▲總覺得生活一成不變，不妨自己訂下特殊的日子（圖／Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

每個人或許都有過這種感覺，生活被工作與雜務填滿，日子像流水般滑過，卻留不下任何深刻的記憶。近來在社群平台上掀起討論的「五個特別日」提案，正是一種打破乏味循環、重新掌握生活主導權的有趣嘗試，如果你也覺得生活乏味，不妨也來試試，重心找回對生活的熱情。

這項核心概念在於，每個月刻意規劃五個具備特定主題的日子，讓原本平凡的日程產生期待感。

▲▼心靈,朋友,友情,成長,心理,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

重整日 Reset Day 
這是一段用來整理環境與心靈的時間。不論是清掃居家角落、處理積壓已久的待辦事項，或是重新審視理財狀況，透過這種「歸零」的過程，能幫助自己擺脫混亂，迎接下一個階段。  

遠離螢幕日 No Screen Day 
刻意切斷與數位世界的連結，放下智慧型手機與電腦。將目光轉向現實世界，去閱讀實體書、動手烹飪或是單純地散步，讓大腦從資訊過載的壓力中獲得真正的喘息。  

▲心靈。（圖／pexels）

探索日 Explorer Day 
保持對世界的好奇心，安排一場小冒險。這不一定需要遠行，可以是造訪一間從未去過的咖啡館、走一段沒走過的街道，或是嘗試一項全新的休閒活動，重點在於為生活注入新鮮的感官體驗。  

反思日 Reflection Day 
給予自己一段安靜與內在對話的時間。透過書寫心情日記或冥想，回顧過去這段時間的成長與挫折。這不僅是自省的過程，更能幫助你釐清未來的目標與價值觀。  

▲心靈,成長,自我學習,。（圖／pexels）

療癒日 Wellness Day 
這一天的主角只有「自己」。無論是安排一場徹底放鬆的 SPA、享受一頓精緻的美食，或是整天賴在床上休息，重點在於傾聽身體的渴求，用溫柔的方式寵愛自己，補足心理韌性。

