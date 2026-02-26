fb ig video search mobile ETtoday

《後宮甄嬛傳》直播破千萬人看！3大處世哲學放到至今都很受用

記者李薇／台北報導

經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》每逢過年直播總能掀起一波回憶殺，今年10天觀看數已突破千萬，不少觀眾邊追劇邊感嘆，甄嬛之所以能在險惡後宮中步步為營，靠的不只是手段，而是清醒與智慧，她的成長歷程其實藏著許多值得借鏡的處事哲學，即使放到現代職場與人際關係中，依然相當受用。

＃收斂鋒芒，懂得低調保護自己

初入宮時的甄嬛並不爭寵張揚，而是選擇避開風頭、觀察局勢，在充滿競爭的環境裡，她明白過度耀眼只會成為眾矢之的，因此懂得隱藏實力、等待時機，這種低調並非懦弱，而是成熟的自保策略，在現實生活中亦是如此，真正聰明的人往往不急著證明自己，而是讓實力在關鍵時刻發揮。

＃情緒不外露，先穩住再反擊

面對誣陷與打壓，甄嬛多數時候不會立刻失控，而是壓下情緒、蒐集證據、等待翻盤契機，她知道衝動只會讓自己落入圈套，因此選擇冷靜思考再出手，這份克制力讓她在危機中反敗為勝，對應到現代生活，遇到衝突時若能先處理情緒，再處理事情，往往能避免更大的損失。

＃看清人心，懂得取捨與轉彎

甄嬛一路走來，從天真到清醒，她逐漸明白人心難測，也學會在感情與利益之間做出選擇，當局勢改變時，她不執著於舊有關係，而是調整策略、重新站位，這份彈性與清醒，是她最重要的生存關鍵，在人生不同階段，我們也需要這種看清現實卻不失底線的智慧，才能走得長遠。

