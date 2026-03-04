時尚圈代言版圖洗牌！宮澤理惠牽手BV、渡邊翔太首位TOD'S日本品牌大使

▲新任品牌代言人。（圖／品牌提供）

最近時尚圈最熱鬧的就是新任品牌代言人、品牌大使們紛紛出籠。不只找流量，而是更精準地選擇氣質相符、價值觀對頻的代言人與大使。從以下這波新任名單，每一位的真實個性＋文化厚度＋全球視野，自帶故事與態度。

宮澤理惠出任BOTTEGA VENETA品牌大使

BOTTEGA VENETA宣布日本實力派演員宮澤理惠出任品牌大使。11歲出道、16歲以《我們的七日戰爭》嶄露頭角，憑細膩表演站穩影壇。從《黃昏清兵衛》到《紙之月》、《東尼瀧谷》，她總能用內斂張力撐起角色。這種沉著、堅韌、低調卻強大的氣質，與Bottega標誌性的Intrecciato工藝如出一轍，不張揚，但一眼高級。她也曾參與品牌《Craft is our Language 匠藝吾言》形象廣告，這次升格大使，更像是工藝與表演的雙向奔赴。

寶格麗宣布國際樂壇巨星 DUA LIPA成為新任全球品牌代言人

把鎂光燈打到珠寶界王者BVLGARI寶格麗，找來國際樂壇巨星Dua Lipa成為全球品牌代言人。她的音樂大膽、自信、極具辨識度，從葛萊美到BRIT Awards，舞台氣場與時尚張力同步在線。她形容寶格麗能為造型「畫龍點睛」，這句話其實也在說她自己，存在即焦點。當蛇形珠寶遇上流行天后，這種力量型女性×義式華麗的組合，注定話題爆表。

寶格麗新任品牌之友泰國新生代演員Orm

同屬寶格麗家族的還有新任品牌之友，泰國新生代演員Orm Kornnaphat Sethratanapong。憑影集《我們的秘密The Secret of Us》打開知名度，她把感性與優雅揉進當代風格。從小受母親影響熱愛珠寶，她對設計故事性的著迷，正好呼應寶格麗的傳承精神。她的加入，讓品牌在亞洲新世代市場多了一股溫柔卻鮮明的能量。

TOD'S宣佈日本偶像渡邊翔太擔任日本品牌大使

義式生活代表TOD'S則宣布邀請日本偶像暨演員渡邊翔太出任日本區品牌大使，也是首位日本男性大使。由創意總監Matteo Tamburini操刀的2026早春系列形象中，他以GOMMINO豆豆鞋、RED DOT休閒鞋與T TIMELESS包款演繹從容優雅。渡邊翔太的乾淨氣質與穩定魅力，恰好把TOD’S的「低調奢華」穿成日常。

aespa NINGNING成Discovery Expedition代言人

最後是戶外休閒代表DiscoveryExpedition，宣布NINGNING成為品牌代言人。作為aespa成員，她把舞台能量延伸到「Active Wellness」理念，運動、戶外與日常融合的新健康美學。這不只是穿搭，而是一種更自由、更有節奏的生活宣言。

