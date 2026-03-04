fb ig video search mobile ETtoday

時尚圈代言版圖洗牌！宮澤理惠牽手BV、渡邊翔太首位TOD'S日本品牌大使

>

時尚圈代言版圖洗牌！宮澤理惠牽手BV、Dua Lipa戴上寶格麗，aespa NINGNING跨界戶外潮牌

▲新任品牌代言人。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

最近時尚圈最熱鬧的就是新任品牌代言人、品牌大使們紛紛出籠。不只找流量，而是更精準地選擇氣質相符、價值觀對頻的代言人與大使。從以下這波新任名單，每一位的真實個性＋文化厚度＋全球視野，自帶故事與態度。

宮澤理惠出任BOTTEGA VENETA品牌大使

BOTTEGA VENETA宣布日本實力派演員宮澤理惠出任品牌大使。11歲出道、16歲以《我們的七日戰爭》嶄露頭角，憑細膩表演站穩影壇。從《黃昏清兵衛》到《紙之月》、《東尼瀧谷》，她總能用內斂張力撐起角色。這種沉著、堅韌、低調卻強大的氣質，與Bottega標誌性的Intrecciato工藝如出一轍，不張揚，但一眼高級。她也曾參與品牌《Craft is our Language 匠藝吾言》形象廣告，這次升格大使，更像是工藝與表演的雙向奔赴。

時尚圈代言版圖洗牌！宮澤理惠牽手BV、Dua Lipa戴上寶格麗，aespa NINGNING跨界戶外潮牌

▲宮澤理惠出任BOTTEGA VENETA品牌大使。（圖／品牌提供）

寶格麗宣布國際樂壇巨星 DUA LIPA成為新任全球品牌代言人

把鎂光燈打到珠寶界王者BVLGARI寶格麗，找來國際樂壇巨星Dua Lipa成為全球品牌代言人。她的音樂大膽、自信、極具辨識度，從葛萊美到BRIT Awards，舞台氣場與時尚張力同步在線。她形容寶格麗能為造型「畫龍點睛」，這句話其實也在說她自己，存在即焦點。當蛇形珠寶遇上流行天后，這種力量型女性×義式華麗的組合，注定話題爆表。

時尚圈代言版圖洗牌！宮澤理惠牽手BV、Dua Lipa戴上寶格麗，aespa NINGNING跨界戶外潮牌

▲Dua Lipa成為寶格麗全球品牌代言人。（圖／品牌提供）

寶格麗新任品牌之友泰國新生代演員Orm

同屬寶格麗家族的還有新任品牌之友，泰國新生代演員Orm Kornnaphat Sethratanapong。憑影集《我們的秘密The Secret of Us》打開知名度，她把感性與優雅揉進當代風格。從小受母親影響熱愛珠寶，她對設計故事性的著迷，正好呼應寶格麗的傳承精神。她的加入，讓品牌在亞洲新世代市場多了一股溫柔卻鮮明的能量。

時尚圈代言版圖洗牌！宮澤理惠牽手BV、Dua Lipa戴上寶格麗，aespa NINGNING跨界戶外潮牌

▲Orm Kornnaphat Sethratanapong。（圖／品牌提供）

TOD'S宣佈日本偶像渡邊翔太擔任日本品牌大使

義式生活代表TOD'S則宣布邀請日本偶像暨演員渡邊翔太出任日本區品牌大使，也是首位日本男性大使。由創意總監Matteo Tamburini操刀的2026早春系列形象中，他以GOMMINO豆豆鞋、RED DOT休閒鞋與T TIMELESS包款演繹從容優雅。渡邊翔太的乾淨氣質與穩定魅力，恰好把TOD’S的「低調奢華」穿成日常。

時尚圈代言版圖洗牌！宮澤理惠牽手BV、Dua Lipa戴上寶格麗，aespa NINGNING跨界戶外潮牌

▲渡邊翔太是TOD'S首位日本男性大使。（圖／品牌提供）

aespa NINGNING成Discovery Expedition代言人

最後是戶外休閒代表DiscoveryExpedition，宣布NINGNING成為品牌代言人。作為aespa成員，她把舞台能量延伸到「Active Wellness」理念，運動、戶外與日常融合的新健康美學。這不只是穿搭，而是一種更自由、更有節奏的生活宣言。

時尚圈代言版圖洗牌！宮澤理惠牽手BV、Dua Lipa戴上寶格麗，aespa NINGNING跨界戶外潮牌

▲aespa NINGNING成Discovery Expedition代言人。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
北市川菜館女員工陳屍冰庫　鄰居洩悲劇原因「疑跟賭博有關」
他學測成績超極端「成M字型」　萬人笑生錯時代：建議考科舉
原始連結

關鍵字：

周刊王, 宮澤理惠, Dua Lipa, aespa NINGNING, 精品代言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！

星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！

時裝周／韓韶禧、舒淇同框「差17歲」神顏掀話題！女神同款FILA鞋找到了

時裝周／韓韶禧、舒淇同框「差17歲」神顏掀話題！女神同款FILA鞋找到了

請保持距離！小心「5種消耗型朋友」正悄悄偷走你的能量 逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服 孫淑媚素顏美到犯規！《陽光女子合唱團》票房女王靠168斷食＋川字肌逆齡 時裝周／陳妍希12年前舊照和現在長一樣！開心與Ferragamo第三代再相見 法拉利男神迎娶美嬌娘　駕千萬跑車繞海岸好浪漫 什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看 UNIQLO、GU換季必收單品！「牛仔神褲」回歸　590元買到設計師T恤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面