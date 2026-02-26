謝金燕「年後急救菜單」曝光　每天空腹14小時＋正確進食順序快速甩肉

▲謝金燕。（圖／取自jeanniehsieh___bbb IG，下同）

春節期間餐餐大魚大肉，鏡子裡的臉型或者腰部是不是悄悄圓了一圈？演藝圈最強「凍齡女神」謝金燕就大方分享她的「年後」急救瘦身祕訣。不靠極端斷食，而是透過精準的「飢餓管理」與進食邏輯，讓身體在短時間內重拾高代謝力。想要擁有姐姐的完美身材？這份超實用的急救清單請立刻存進手機！

啟動「飢餓管理」：讓身體學會自己燃脂

謝金燕強調，瘦身的靈魂在於「適當的飢餓感」。她每天堅持至少14小時不進食，這並非單純的挨餓，而是透過拉長空腹時間，讓身體從消化的負擔中解脫，進而轉向消耗囤積脂肪、活化代謝。這種規律的「飢餓管理」能有效提升免疫力，讓妳不僅瘦得快，氣色更會顯得輕盈且健康，告別過年後的沉重疲態。

姐姐的急救菜單：高蛋白、高纖維的黃金比例

針對急救期的飲食，謝金燕給出了極具參考價值的「一盤式」菜單。內容包含：一碗鮮綠蔬菜、一碗綜合菇類、七片涮瘦豬肉片、兩顆水煮蛋，最後才配上幾口冬粉或白飯就結束。這份菜單涵蓋了必要的維生素、礦物質與優質蛋白質。姐姐特別解惑，選擇「瘦豬肉」是因為其蛋白質含量極高，若不吃豬肉也可換成其他肉品，重點在於營養均衡且不超量。

進食順序是靈魂：先吃纖維再吃澱粉

除了吃什麼，「怎麼吃」才是決定血糖穩定與否的關鍵。謝金燕嚴格執行「先吃菜、再吃菇、接著肉與蛋、最後澱粉」的順序。這種吃法能先用纖維墊胃，延緩糖分吸收速度，避免脂肪堆積。同時，她提醒大家一定要「慢慢吃」，讓大腦有時間接收飽足信號，維持在8分飽的黃金狀態，絕不暴飲暴食。

想要快速瘦身、瘦出腰線就是「斷糖」

對於懶得運動或沒時間運動的人，謝金燕直言：「先管住自己的嘴吧！」她的禁忌清單非常明確：不碰含糖物、不吃加工食品、拒絕油炸與麵粉製品（如麵包）。甚至連飯後水果與飲料都得戒除，因為高糖水果同樣會影響代謝速度。面對網友詢問能不能喝星巴克，姐姐也給出回覆：「請喝無糖！」這種極致的自律，正是她能始終維持少女體態的核心祕密。

