2026日本必買推薦！瀏海神器2.0版可上飛機　睡眠暖爐襪Threads網友激推

2026日本必買推薦！日本永遠買不完，好用的產品層出不窮，BEAUTY編盤點多款近期Threads網友大推的「冬天去日本」必買好物，從新版瀏海神奇、睡眠暖爐襪到高CP值保養品通通有，趕緊把這份名單收藏起來！

2026日本必買推薦

Okamoto 保暖發熱襪

Threads大火的冬天睡覺神器！這款被大讚是「暖爐襪」，其採用獨家編織技術與特殊的保暖發熱面料，能夠對腳踝三陰交穴提供保暖效果，比一般襪子更為保暖，不再腳底冷冰冰，加上好入手的價格，讓不少網友都直接大量購入給長輩穿！

▲Threads大火的冬天睡覺神器。（圖／Okamoto）

若睡覺不習慣整個腳被包裹起來，還有推出「襪套款」，同樣在腳踝三陰交穴位做特殊編織，並利用熱刺激來溫暖穴位，達到「腳暖，全身暖」的作用，即便不是睡眠時間，也可穿著在家裡移動，達到全天候的暖和！不過，有網友分享此品牌的襪子材質相對容易起毛球，會在意的人可再斟酌唷。

▲襪套款。（圖／Okamoto）

ATSUGI 光腿神器－發熱絲襪

松本清就買得到的光腿神器！尤其外包裝是彩色的這款，最新款寫「溫」，穿上後就像套上美肌濾鏡的腿，自然又保暖，網友大讚：「體感－3度也扛得住！」款式豐富，薄絲襪、厚褲襪通通有，需注意的是，腰圍部分相對包覆，會有比較明顯的勒感，需要花點時間適應。

▲發熱絲襪。（圖／ATSUGI）

KOIZUMI Mini 瀏海加熱梳2.0

2025年熱賣一整年的瀏海神器出2.0版本了！日本KOIZUMI小泉成器出品全新2.0版本，最大的改變就是終於可以「上飛機」，使用Type-C充電，因而可直接以行動電源補電，並可加熱到約180°C，是快速整理瀏海、髮尾及髮根的必備好物，加上手掌大小，攜帶真的太方便。

▲瀏海加熱梳。（圖／KOIZUMI）

京喚羽TOKIO IE 髮品系列

用一次，就讓髮絲零毛躁，輕鬆擁有天使光圈髮！京喚羽TOKIO IE一共推出金、銀兩種系列，金色特別適合嚴重受損髮、漂髮後；銀色則推薦給一般髮、粗硬髮、自然捲、小程度受損髮，全系列包含洗髮精、護髮素與免沖洗護髮，不少Threads網友分享：「可以只買護髮素跟免沖洗護髮！」柔順效果令人滿意到日本人也瘋買，整個熱賣到缺貨，大家逛唐吉訶德的時候可碰碰運氣。

▲京喚羽TOKIO IE 髮品系列。（圖／京喚羽TOKIO IE）

CEZANNE 咖管唇膏 #01無花果棕

深唇族的福音唇膏！一般帶透嫩感的唇膏，由於遮色力不夠而不適合唇色較深的族群，不過CEZANNE這支咖管就完美平衡，顏色透嫩、唇瓣水光飽滿，兼顧極佳的發色力，讓深唇族也能擦出完美素顏唇的感覺，尤其首推#01，恰到好處的顏色，素顏擦也毫不違和。

▲CEZANNE 咖管唇膏。（圖／IG@cezannecosmetics）

CANMAKE 精緻捲翹睫毛膏

每一根睫毛都能均勻上色！CANMAKE這支能刷出介於根根分明與濃密感的束感妝感，特別適合喜歡有一點點妝感卻又不想太艷麗的族群，因而深受日本上班族與學生黨的喜愛，透過極細2.5mm直徑的不銹鋼金屬刷頭，能均勻接觸到眼緣內外側的每根睫毛，維持全天候的捲翹不垂，因而特別友善單眼皮、內雙族群，不過若眼皮較易出油，建議要做好定妝喔！

▲CANMAKE 精緻捲翹睫毛膏。（圖／IG@canmaketokyo）

日本第一三共 TRANSINO 高係數防曬UV蜜粉餅EX

皮膚變超好！喜歡粉餅的朋友，日本第一三共的這款不能錯過，只需要薄薄一層就能有感修飾肌膚紋理同時不厚重卡粉，即便帶妝整天，鼻翼、眼下等處的妝依舊服貼、不脫妝，妝容就像剛完妝時的完美，可說是輕盈素顏妝效必備的粉餅！

▲日本第一三共 TRANSINO 高係數防曬UV蜜粉餅EX，防曬係數 SPF50+ PA++++ 。（圖／IG@transino_jp）

點擊看試妝影片：

雅詩蘭黛 超級米酵系列

日本網友在社群軟體X狂推，現在燒到Threads上了！雅詩蘭黛超級米酵系列一上市，就深深擄獲日本女生的心，表示不只改善毛孔、膚況也看起來更加年輕，重點是CP值超高！該系列與日本勇心酒造共同開發，根據官方資料，此為精米No.11的三倍濃縮，屬於日本醫藥部外品的系列，用過的網友大讚：「保濕度很好但完全不黏，妝前用也非常棒」、「化妝水濕敷超有感」，目前台灣也已在部分櫃點可入手，值得一試！

▲雅詩蘭黛 超級米酵#肌活水200ml，NT$1,900、雅詩蘭黛 超級米酵#亮晶精華 30ml，NT$2,350、雅詩蘭黛 超級米酵#爆水霜 50ml ，NT$2,200。（圖／雅詩蘭黛）

3COINS 防災迷你套裝組

擔心防災包裝太多東西，反而太重拿不動嗎？抑或是天生力氣較小，拿不動太多東西？3COINS推出迷你套組，將照明燈、哨子、三條不織布壓縮毛巾和鋁箔毯集結在一個硬殼隨身包上，保暖、求救等基本需求一應俱全，官方也建議可放置在家裡、車內與辦公室，以更快因應災害。

▲3COINS 防災迷你套裝組。（圖／3COINS）

美舒律 碳酸涼感足貼

Threads網友大推：「比休足時間更好用」！這款使用碳酸氣泡及薄荷成分，其涼感可持續6小時以上，以舒緩腿部痠脹及緊繃不適感。足貼採用輕薄柔軟的水凝膠質地，能緊密貼合肌膚，不易移位或脫落，特別適合用於久站、長時間行走後、運動後、交通移動時、工作一整天後、就寢時、居家放鬆等時刻。

▲美舒律 碳酸涼感足貼。（圖／花王）

