fb ig video search mobile ETtoday

2026日本必買推薦！瀏海神器2.0版可上飛機　睡眠暖爐襪Threads網友激推

>

文／美人圈

2026日本必買推薦！日本永遠買不完，好用的產品層出不窮，BEAUTY編盤點多款近期Threads網友大推的「冬天去日本」必買好物，從新版瀏海神奇、睡眠暖爐襪到高CP值保養品通通有，趕緊把這份名單收藏起來！

2026日本必買推薦

Okamoto 保暖發熱襪

Threads大火的冬天睡覺神器！這款被大讚是「暖爐襪」，其採用獨家編織技術與特殊的保暖發熱面料，能夠對腳踝三陰交穴提供保暖效果，比一般襪子更為保暖，不再腳底冷冰冰，加上好入手的價格，讓不少網友都直接大量購入給長輩穿！

▲日本必買 。（圖／翻攝自IG）

▲Threads大火的冬天睡覺神器。（圖／Okamoto）

若睡覺不習慣整個腳被包裹起來，還有推出「襪套款」，同樣在腳踝三陰交穴位做特殊編織，並利用熱刺激來溫暖穴位，達到「腳暖，全身暖」的作用，即便不是睡眠時間，也可穿著在家裡移動，達到全天候的暖和！不過，有網友分享此品牌的襪子材質相對容易起毛球，會在意的人可再斟酌唷。

▲日本必買 。（圖／翻攝自IG）

▲襪套款。（圖／Okamoto）

ATSUGI 光腿神器－發熱絲襪

松本清就買得到的光腿神器！尤其外包裝是彩色的這款，最新款寫「溫」，穿上後就像套上美肌濾鏡的腿，自然又保暖，網友大讚：「體感－3度也扛得住！」款式豐富，薄絲襪、厚褲襪通通有，需注意的是，腰圍部分相對包覆，會有比較明顯的勒感，需要花點時間適應。

▲日本必買 。（圖／翻攝自IG）

▲發熱絲襪。（圖／ATSUGI）

KOIZUMI Mini 瀏海加熱梳2.0

2025年熱賣一整年的瀏海神器出2.0版本了！日本KOIZUMI小泉成器出品全新2.0版本，最大的改變就是終於可以「上飛機」，使用Type-C充電，因而可直接以行動電源補電，並可加熱到約180°C，是快速整理瀏海、髮尾及髮根的必備好物，加上手掌大小，攜帶真的太方便。

▲日本必買 。（圖／翻攝自IG）

▲瀏海加熱梳。（圖／KOIZUMI）

京喚羽TOKIO IE 髮品系列

用一次，就讓髮絲零毛躁，輕鬆擁有天使光圈髮！京喚羽TOKIO IE一共推出金、銀兩種系列，金色特別適合嚴重受損髮、漂髮後；銀色則推薦給一般髮、粗硬髮、自然捲、小程度受損髮，全系列包含洗髮精、護髮素與免沖洗護髮，不少Threads網友分享：「可以只買護髮素跟免沖洗護髮！」柔順效果令人滿意到日本人也瘋買，整個熱賣到缺貨，大家逛唐吉訶德的時候可碰碰運氣。

▲日本必買 。（圖／翻攝自IG）

▲京喚羽TOKIO IE 髮品系列。（圖／京喚羽TOKIO IE）

CEZANNE 咖管唇膏 #01無花果棕

深唇族的福音唇膏！一般帶透嫩感的唇膏，由於遮色力不夠而不適合唇色較深的族群，不過CEZANNE這支咖管就完美平衡，顏色透嫩、唇瓣水光飽滿，兼顧極佳的發色力，讓深唇族也能擦出完美素顏唇的感覺，尤其首推#01，恰到好處的顏色，素顏擦也毫不違和。

▲日本必買 。（圖／翻攝自IG）

▲CEZANNE 咖管唇膏。（圖／IG@cezannecosmetics）

CANMAKE 精緻捲翹睫毛膏

每一根睫毛都能均勻上色！CANMAKE這支能刷出介於根根分明與濃密感的束感妝感，特別適合喜歡有一點點妝感卻又不想太艷麗的族群，因而深受日本上班族與學生黨的喜愛，透過極細2.5mm直徑的不銹鋼金屬刷頭，能均勻接觸到眼緣內外側的每根睫毛，維持全天候的捲翹不垂，因而特別友善單眼皮、內雙族群，不過若眼皮較易出油，建議要做好定妝喔！

▲日本必買 。（圖／翻攝自IG）

▲CANMAKE 精緻捲翹睫毛膏。（圖／IG@canmaketokyo）

日本第一三共 TRANSINO 高係數防曬UV蜜粉餅EX

皮膚變超好！喜歡粉餅的朋友，日本第一三共的這款不能錯過，只需要薄薄一層就能有感修飾肌膚紋理同時不厚重卡粉，即便帶妝整天，鼻翼、眼下等處的妝依舊服貼、不脫妝，妝容就像剛完妝時的完美，可說是輕盈素顏妝效必備的粉餅！

▲日本必買 。（圖／翻攝自IG）

▲日本第一三共 TRANSINO 高係數防曬UV蜜粉餅EX，防曬係數 SPF50+ PA++++ 。（圖／IG@transino_jp）

點擊看試妝影片：

雅詩蘭黛 超級米酵系列

日本網友在社群軟體X狂推，現在燒到Threads上了！雅詩蘭黛超級米酵系列一上市，就深深擄獲日本女生的心，表示不只改善毛孔、膚況也看起來更加年輕，重點是CP值超高！該系列與日本勇心酒造共同開發，根據官方資料，此為精米No.11的三倍濃縮，屬於日本醫藥部外品的系列，用過的網友大讚：「保濕度很好但完全不黏，妝前用也非常棒」、「化妝水濕敷超有感」，目前台灣也已在部分櫃點可入手，值得一試！

▲日本必買 。（圖／翻攝自IG）

▲雅詩蘭黛 超級米酵#肌活水200ml，NT$1,900、雅詩蘭黛 超級米酵#亮晶精華 30ml，NT$2,350、雅詩蘭黛 超級米酵#爆水霜 50ml ，NT$2,200。（圖／雅詩蘭黛）

3COINS 防災迷你套裝組

擔心防災包裝太多東西，反而太重拿不動嗎？抑或是天生力氣較小，拿不動太多東西？3COINS推出迷你套組，將照明燈、哨子、三條不織布壓縮毛巾和鋁箔毯集結在一個硬殼隨身包上，保暖、求救等基本需求一應俱全，官方也建議可放置在家裡、車內與辦公室，以更快因應災害。

▲日本必買 。（圖／翻攝自IG）

▲3COINS 防災迷你套裝組。（圖／3COINS）

美舒律 碳酸涼感足貼

Threads網友大推：「比休足時間更好用」！這款使用碳酸氣泡及薄荷成分，其涼感可持續6小時以上，以舒緩腿部痠脹及緊繃不適感。足貼採用輕薄柔軟的水凝膠質地，能緊密貼合肌膚，不易移位或脫落，特別適合用於久站、長時間行走後、運動後、交通移動時、工作一整天後、就寢時、居家放鬆等時刻。

▲日本必買 。（圖／翻攝自IG）

▲美舒律 碳酸涼感足貼。（圖／花王）

延伸閱讀

2026日本必買推薦15款！日本女生都在瘋的好物盤點，平替版肌膚之鑰、Aesop類似香是它

日本必買！UNIQLO隱藏熱賣清單：日本限定花花領發熱衣、Heattech褲襪全都必囤！

2026日本無印良品MUJI最新零食清單！這款被網友譽為「星巴克福吉茶拿鐵」最強平替

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 日本, 旅遊, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻

IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻

什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看

什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看

星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！

星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！

越背越時髦！LV四款經典老花包推薦　BV全新Veneta美到讓極簡控失守 逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服 總愛強詞奪理的三大星座！TOP 1邏輯強又挑細節　根本就是辯論大師 鬼鬼產後3個月瘦14公斤！「水梨減肥法」是關鍵　3種升級吃法一次看 三井台南Outlet二期3月中開幕　「西松屋」全台首店登場 2026球鞋趨勢！NB美製990v4 Olive　Supreme聯名Nike AF1突破性新配色 換季整理還在猶豫要不要丟？　4樣物品不用再考慮了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面