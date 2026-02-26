小心踩雷！營養師點名「3類零食」自己都不會買給孩子吃

記者曾怡嘉／台北報導

孩子吵著要零食時，家長往往很難拒絕，但有些食物看似常見，卻暗藏風險。營養師孫語霙就在臉書提醒，以下3種類型的零食，家長選購前務必多看一眼成分與型態，避免影響孩子健康與安全。

#彩色糖果

外型鮮豔的彩色糖果常吸引孩子目光，但這類產品多含人工色素與多種食品添加物。營養師孫語霙指出，部分研究顯示，某些人工色素與孩童過動、注意力不集中可能有相關性，尤其常見的黃色、紅色色素更需留意。

此外，高糖分本身也容易造成血糖波動，影響專注力與情緒穩定。挑選零食時，建議家長優先選擇成分單純、少添加的產品，並控制攝取頻率與份量。

#巧克力

巧克力製品含有咖啡因與可可鹼，可能讓孩子出現情緒起伏、影響睡眠品質。營養師提醒，咖啡因也可能干擾鐵質吸收，對正處於發育期的幼童並非理想選擇。

再加上多數巧克力產品含有較高比例的精緻糖，長期攝取恐增加蛀牙與體重過重風險。一般建議六歲以前幼童盡量避免食用巧克力糖與巧克力飲品；學齡兒童若食用，也應控制份量與頻率。

#整粒堅果

堅果富含好油脂與營養素，但「型態」比營養更重要。整顆花生、開心果或其他完整堅果，對幼兒來說體積仍偏大，若咀嚼能力不足，容易造成噎食危險。若想補充堅果營養，建議可以挑選可以杏仁奶、海苔脆片較為安全。