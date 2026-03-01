8款2026保濕素顏霜推薦！從專櫃到開架＋適合膚質一次看

文／美人圈

一到秋冬，乾燥與溫差就容易讓底妝卡粉、不服貼，這時候比起厚重粉底，更適合選擇兼具保濕、潤色、防曬與養膚效果的素顏霜！不僅修飾暗沉蠟黃與泛紅，還能讓肌膚呈現自然透亮的偽素顏妝感。這次整理8款2026秋冬素顏霜推薦，從專櫃到開架、從高保濕到高防曬，一次滿足不同膚質與需求，無論單擦出門或作為妝前打底都推薦！

2026保濕素顏霜推薦1：蘭蔻 唯我水感潤色妝前乳

防曬系數：無

適合膚質：乾性肌、混合偏乾、膚況不穩定肌

專為亞洲膚色設計的潤色妝前乳，添加高達93%三重水感精華，結合辛醯水楊酸、維他命E與玻尿酸，上妝同時修護保濕。質地輕盈細緻，不厚不悶，能讓膚況看起來更穩定、底妝更服貼。色號設計也很貼心，「白皙紫」修正蠟黃、「無瑕綠」修飾泛紅、「透嫩粉」提亮氣色，單擦就能打造自然乾淨的偽素顏膚感。

▲蘭蔻 唯我水感潤色妝前乳，30ml／NT$1,850。（圖／BEAUTY美人圈、蘭蔻）



2026保濕素顏霜推薦2：BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳 玫瑰粉嫩霜

防曬系數：SPF24 / PA++

適合膚質：乾性肌、混合肌、氣色暗沉肌

以明星成分冬蟲夏草精華為基底，搭配紅海藻、甘草根與維他命E，上妝同時養膚提亮。玫瑰粉嫩色調融合細緻粉紅珠光，能柔化蠟黃、均勻膚色，讓肌膚透出自然紅潤光澤。質地像乳液般輕盈好推，不厚重、不悶膚，單擦就很有氣色，也很適合秋冬當妝前打底。

▲BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳，40ml／NT$2,150。（圖／BOBBI BROWN）

2026保濕素顏霜推薦3：MAQuillAGE 心機彩粧 心機光采恆潤精華持妝乳

防曬系數：SPF50+ / PA++++

適合膚質：乾性肌、混合肌、追求水光感者

心機彩粧最新持妝乳，主打高保濕＋高防曬的精華成分，以精華液包裹粉體，質地水潤輕盈，上臉後能柔焦毛孔、均勻膚色，打造細緻自然的水光肌。保濕成分快速滲透、不浮粉，單擦就有好氣色，也能讓後續底妝更服貼持久，特別適合秋冬乾燥季節使用。

▲MAQuillAGE 心機彩粧 心機光采恆潤精華持妝乳，30g／NT$1,300。（圖／MAQuillAGE 心機彩粧）

2026保濕素顏霜推薦4：AHRES 光感潤色隔離霜

防曬系數：SPF50+ / PA++++

適合膚質：混合肌、油肌、通勤族

結合高防曬與自然潤色效果，質地清爽不黏，一抹就像幫肌膚罩上一層柔焦光澤。防曬粉體與美容液融合，添加洛神花發酵液，能保濕鎖水、同時抵禦紫外線。潤色效果自然不死白，修飾毛孔與小瑕疵，特別適合日常通勤或長時間外出時單擦使用。

▲AHRES 光感潤色隔離霜，30ml／NT$1,050。（圖／1010hope）

2026保濕素顏霜推薦5：LAURA MERCIER 蘿拉蜜思 柔焦光感保濕潤色霜 柔焦小黑管

防曬系數：SPF30 / PA+++

適合膚質：混合肌、油肌、毛孔明顯肌

蘿拉蜜思柔焦小黑管主打養膚與持妝一次到位，91%為護膚成分，兼顧24小時控油與16小時保濕，妝感整天穩定不脫妝。質地輕盈細滑，上臉立刻平滑毛孔、修飾紋理，自然提亮膚色，還有SPF30 / PA+++防曬，單擦就能打造乾淨清透的無妝感，也能讓後續底妝更服貼。

▲LAURA MERCIER 蘿拉蜜思 柔焦光感保濕潤色霜，45ml／NT$1,950。（圖／LAURA MERCIER 蘿拉蜜思

2026保濕素顏霜推薦6：ELIXIR 怡麗絲爾 膠原亮妍多效美肌乳PK

防曬系數：SPF50+ / PA++++

適合膚質：乾性肌、混合肌、通勤族

人氣「小金管」的潤色版本，一條結合潤色、養膚、持妝與高防曬。自然柔粉色調能修飾暗沉、均勻膚色，打造明亮乾淨的裸妝感。富含膠原與保濕成分，上臉清爽不黏膩，能穩定膚況，是秋冬早上快速出門的萬用型素顏霜。

▲ELIXIR 怡麗絲爾 膠原亮妍多效美肌乳PK，35ml／NT$1,150。（圖／ELIXIR 怡麗絲爾）

2026保濕素顏霜推薦7：1028 超保濕UV水潤校色飾底乳EX

防曬系數：SPF27 ★★

適合膚質：乾性肌、混合偏乾肌

主打高延展、高保濕的水感妝前乳，添加維他命B5、玻尿酸等保濕因子，能改善乾澀、減少秋冬浮粉問題。質地輕盈好推，服貼不黏膩，並提供多款校色選擇（裸粉、淡藍等），利用肌色互補修正蠟黃與暗沉，日常單擦就能打造水潤自然的偽素顏妝感。

▲1028 超保濕UV水潤校色飾底乳EX，30ml／NT$290。（圖／1028）

2026保濕素顏霜推薦8：Za 美白防曬隔離霜

防曬系數：SPF38 / PA++適

合膚質：混合肌、油肌、新手入門

防曬、隔離、潤色、提亮一次完成的高CP選擇！主打四色修顏設計，能依膚況精準校色，一抹就有自然美肌濾鏡感。除了經典柔光粉、勻透綠、透亮紫，還推出全新「提亮白」，非常適合想快速完成偽素顏底妝的新手或學生族。

▲Za 美白防曬隔離霜，35g／NT$300。（圖／Za）

素顏霜 Q&A

Q1：素顏霜需要卸妝嗎？

A：需要！雖然素顏霜主打潤色，且質地偏保養感，但多數含防曬或校色顆粒，除非主打「不需卸妝」的產品，不然一般建議用卸妝清潔才不會堵塞毛孔。

Q2：素顏霜可以取代粉底嗎？

A：可以，但需要看個人膚況。潤色妝前乳或素顏霜更適合想要偽素顏感、只需要提亮＋均勻膚色的人；如果瑕疵較多，還是搭配底妝遮瑕效果比較完整。

Q3：油肌可以用素顏霜嗎？

A：可以，但要選清爽型。油肌挑選「清爽、控油款」的素顏霜會更適合，避免太保濕的質地影響持妝效果。

Q4：素顏霜會不會讓臉變得死白？

A：不會，只要選對色調。偏黃肌選紫色提亮、泛紅肌選綠色校正，如果想自然明亮可選蜜桃或膚色款素顏霜，基本不會死白。

Q5：素顏霜和防曬可以一起擦嗎？

A：可以，但看產品。如果素顏霜本身有防曬係數、且當日曬量不高時可直接替代防曬；但如果是室外活動時間長，建議還是先擦專業防曬。

▲（圖／IG@espoir_makeup）

延伸閱讀

2026「防曬隔離霜推薦」20款！隔離霜是什麼？開架、專櫃、日系隔離霜必買清單

2026妝前乳推薦26款！妝前乳、防曬正確使用順序＋不脫妝小心機

專櫃+開架「素顏霜推薦」30款！Dcard好評、屈臣氏＆寶雅熱銷素顏霜榜單推薦

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。