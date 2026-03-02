2026精品開運紅繩推薦　紅繩禁忌、配戴時間一次看

文／美人圈

新的一年想轉運、招財、招桃花，很多人第一個想到的就是戴上「開運紅繩」！紅繩象徵守護與好運，在過年、生日或新開始時配戴，更有「把好運綁在身邊」的寓意。本篇幫大家整理新年配戴紅繩的小禁忌與好看款式推薦，從日常百搭到精緻設計一次看，讓你在2026開好運、戴好看、心情也一起亮起來！

▲紅繩象徵守護與好運。（圖／Dior、Redline）

紅繩禁忌整理

不隨便剪斷：紅繩象徵守護與緣分，若要更換建議自然磨損後再換，或用剪刀剪下後好好保存。

洗澡、泡溫泉可取下：避免長期潮濕影響紅繩寓意與質感。

不隨便借人或亂戴別人的紅繩：被視為個人能量飾品，最好專人專用。

不合適時要更換：褪色、斷裂代表任務完成，可以重新配戴新的紅繩。

睡覺可視情況取下：如果壓到不舒服或有金屬配件，建議取下。

紅繩配戴時間建議

新年、生日、考試前、換工作前：象徵新開始最適合配戴。

白天配戴最常見：日常外出、上班上課都可以。

滿一年或破損再更換：很多人選擇每年過年換一條新的。

左手／右手寓意：左手招好運與貴人，右手擋煞守護。

▲紅繩配戴左手招好運與貴人，右手擋煞守護。（圖／Redline）

2026時髦精品開運紅繩推薦

新的一年想轉運、招財、招桃花，除了基本紅繩，現在連精品品牌都推出「高顏值開運紅繩」！把幸運寓意結合經典 Logo、水鑽與設計細節，戴起來不只開運還超時髦，完全是2026必備幸運配件，以下也推薦幾款必收款式。

精品開運紅繩推薦：Dior Horseshoe 手環

幸運符號控一定要看！Dior這款Horseshoe馬蹄紅繩手環把經典幸運元素做得超時髦。銀色馬蹄吊飾象徵招財、守護與好運，搭配正紅色細繩設計，日常單戴或和精品手鍊疊搭都很精緻。價格在精品紅繩中也算好入手，很適合當新年開運禮物或情人節小驚喜，戴上就是把好運綁在手腕上。

▲Dior Horseshoe 手環，NT$14,000。（圖／Dior）

精品開運紅繩推薦：Dior Lucky Dior 手鍊

想找低調又有寓意的開運紅繩，一定要看Dior這款Lucky Dior手鍊！紅色小牛皮扭繩飾有CD標誌，以金色飾面金屬精心製成的馬蹄造型密鑲白色水晶，細節閃耀卻不浮誇，象徵幸運、守護與好運加持。

▲Dior Lucky Dior 手鍊，NT$14,400。（圖／Dior）

精品開運紅繩推薦：Louis Vuitton Twin Locked 手環

以雙鎖頭設計搭配經典LV Logo，象徵守護與好運雙重加持，配上喜氣紅繩更有新年轉運寓意。金色金屬細節精緻又好搭，日常單戴優雅、疊戴也很時髦，是新年開運、生日或情人節送禮都不踩雷的精品紅繩選擇！

▲Louis Vuitton Twin Locked 手環，NT$12,400。（圖／Louis Vuitton）

精品開運紅繩推薦：Louis Vuitton Bloom Pearl Heart 手鏈

想要甜美又有好運寓意的精品紅繩， Louis Vuitton這款Bloom Pearl Heart手鏈肯定狙擊你心！以珍珠光澤愛心吊飾搭配經典Monogram花朵與紅繩設計，象徵愛情、幸運與守護一次到位。細緻又不浮誇，日常單戴很溫柔！

▲Louis Vuitton Bloom Pearl Heart 手鏈，NT$14,100。（圖／Louis Vuitton）

精品開運紅繩推薦：Bottega Veneta Knot 皮革編織手環

以品牌經典Knot結頭搭配紅色皮革編織設計，象徵守護與連結，把好運牢牢繫在手腕上。沒有大Logo但細節滿滿，識別度也很高，單戴優雅、疊戴也很時髦，是新年轉運或送禮都很有品味的一款精品紅繩。

▲Bottega Veneta Knot 皮革編織手環，NT$18,100。（圖／Bottega Veneta）

精品開運紅繩推薦：PRADA 編織納帕軟皮手鏈

想找有辨識度又帶點可愛感的精品紅繩，可以鎖定PRADA這款編織納帕軟皮手鏈！紅色皮革編織搭配品牌徽章、愛心與小馬吊飾設計，象徵幸運、守護與好運加持，細節精緻又有童趣感。日常單戴亮眼、和金色手環疊戴也超時髦，是新年開運、生日或情人節送禮都很有記憶點的一款！

▲PRADA 編織納帕軟皮手鏈，NT$16,000。（圖／PRADA）

