fb ig video search mobile ETtoday

2026精品開運紅繩推薦　紅繩禁忌、配戴時間一次看

>

文／美人圈

新的一年想轉運、招財、招桃花，很多人第一個想到的就是戴上「開運紅繩」！紅繩象徵守護與好運，在過年、生日或新開始時配戴，更有「把好運綁在身邊」的寓意。本篇幫大家整理新年配戴紅繩的小禁忌與好看款式推薦，從日常百搭到精緻設計一次看，讓你在2026開好運、戴好看、心情也一起亮起來！

▲開運紅繩 。（圖／品牌）

▲紅繩象徵守護與好運。（圖／Dior、Redline）

紅繩禁忌整理

不隨便剪斷：紅繩象徵守護與緣分，若要更換建議自然磨損後再換，或用剪刀剪下後好好保存。

洗澡、泡溫泉可取下：避免長期潮濕影響紅繩寓意與質感。

不隨便借人或亂戴別人的紅繩：被視為個人能量飾品，最好專人專用。

不合適時要更換：褪色、斷裂代表任務完成，可以重新配戴新的紅繩。

睡覺可視情況取下：如果壓到不舒服或有金屬配件，建議取下。

紅繩配戴時間建議

新年、生日、考試前、換工作前：象徵新開始最適合配戴。

白天配戴最常見：日常外出、上班上課都可以。

滿一年或破損再更換：很多人選擇每年過年換一條新的。

左手／右手寓意：左手招好運與貴人，右手擋煞守護。

▲開運紅繩 。（圖／品牌）

▲紅繩配戴左手招好運與貴人，右手擋煞守護。（圖／Redline）

2026時髦精品開運紅繩推薦

新的一年想轉運、招財、招桃花，除了基本紅繩，現在連精品品牌都推出「高顏值開運紅繩」！把幸運寓意結合經典 Logo、水鑽與設計細節，戴起來不只開運還超時髦，完全是2026必備幸運配件，以下也推薦幾款必收款式。

精品開運紅繩推薦：Dior Horseshoe 手環

幸運符號控一定要看！Dior這款Horseshoe馬蹄紅繩手環把經典幸運元素做得超時髦。銀色馬蹄吊飾象徵招財、守護與好運，搭配正紅色細繩設計，日常單戴或和精品手鍊疊搭都很精緻。價格在精品紅繩中也算好入手，很適合當新年開運禮物或情人節小驚喜，戴上就是把好運綁在手腕上。

▲開運紅繩 。（圖／品牌）

▲Dior Horseshoe 手環，NT$14,000。（圖／Dior）

精品開運紅繩推薦：Dior Lucky Dior 手鍊

想找低調又有寓意的開運紅繩，一定要看Dior這款Lucky Dior手鍊！紅色小牛皮扭繩飾有CD標誌，以金色飾面金屬精心製成的馬蹄造型密鑲白色水晶，細節閃耀卻不浮誇，象徵幸運、守護與好運加持。

▲開運紅繩 。（圖／品牌）

▲Dior Lucky Dior 手鍊，NT$14,400。（圖／Dior）

精品開運紅繩推薦：Louis Vuitton Twin Locked 手環

以雙鎖頭設計搭配經典LV Logo，象徵守護與好運雙重加持，配上喜氣紅繩更有新年轉運寓意。金色金屬細節精緻又好搭，日常單戴優雅、疊戴也很時髦，是新年開運、生日或情人節送禮都不踩雷的精品紅繩選擇！

▲開運紅繩 。（圖／品牌）

▲Louis Vuitton Twin Locked 手環，NT$12,400。（圖／Louis Vuitton）

精品開運紅繩推薦：Louis Vuitton Bloom Pearl Heart 手鏈

想要甜美又有好運寓意的精品紅繩， Louis Vuitton這款Bloom Pearl Heart手鏈肯定狙擊你心！以珍珠光澤愛心吊飾搭配經典Monogram花朵與紅繩設計，象徵愛情、幸運與守護一次到位。細緻又不浮誇，日常單戴很溫柔！

▲開運紅繩 。（圖／品牌）

▲Louis Vuitton Bloom Pearl Heart 手鏈，NT$14,100。（圖／Louis Vuitton）

精品開運紅繩推薦：Bottega Veneta Knot 皮革編織手環

以品牌經典Knot結頭搭配紅色皮革編織設計，象徵守護與連結，把好運牢牢繫在手腕上。沒有大Logo但細節滿滿，識別度也很高，單戴優雅、疊戴也很時髦，是新年轉運或送禮都很有品味的一款精品紅繩。

▲開運紅繩 。（圖／品牌）

▲Bottega Veneta Knot 皮革編織手環，NT$18,100。（圖／Bottega Veneta）

精品開運紅繩推薦：PRADA 編織納帕軟皮手鏈

想找有辨識度又帶點可愛感的精品紅繩，可以鎖定PRADA這款編織納帕軟皮手鏈！紅色皮革編織搭配品牌徽章、愛心與小馬吊飾設計，象徵幸運、守護與好運加持，細節精緻又有童趣感。日常單戴亮眼、和金色手環疊戴也超時髦，是新年開運、生日或情人節送禮都很有記憶點的一款！

▲開運紅繩 。（圖／品牌）

▲PRADA 編織納帕軟皮手鏈，NT$16,000。（圖／PRADA）

延伸閱讀

2026 Jellycat 春季新品一次看！米蘭冬奧會限定款、趣味酸黃瓜吊飾太可愛！ 圖 Dior真的變了！

2026 Dior 必收短夾推薦清單：甜美蝴蝶結、花朵元素狙擊少女心！

LV「日本限定」皮夾必買清單！稀有色、限定款全整理，這款現省6千台幣太划算！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 精品, 開運紅繩, 開運, 紅繩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

60歲模特兒登香奈兒大秀全場焦點！高級臉還有「六塊腹肌」狀態好到封神

60歲模特兒登香奈兒大秀全場焦點！高級臉還有「六塊腹肌」狀態好到封神

喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服

逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服

IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻 總愛強詞奪理的三大星座！TOP 1邏輯強又挑細節　根本就是辯論大師 星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！ 三井台南Outlet二期3月中開幕　「西松屋」全台首店登場 2026是i-dle之年！舒華、薇娟雙封底妝大使　台北倒數開唱再掀高峰 8款2026保濕素顏霜推薦！從專櫃到開架＋適合膚質一次看 什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面