河正宇女友是誰？認識車貞媛5件事　私服堪稱淡顏穿搭天花板

文／美人圈

最近網路熱搜「影帝河正宇與車貞媛結婚」的消息引爆討論，雖然並非如外界傳聞所說，兩人將於7月完婚，但河正宇能罕見地大方公開認愛，並親口提及雙方是以結婚為前提、認真交往中，仍讓粉絲與網友高度關注！究竟這位小他11歲的女友「車貞媛」到底是誰？本篇一次解答大家的好奇。

▲影帝河正宇與車貞媛結婚的消息引爆討論。（圖／IG@__hajungwoo、IG@ch_amii，下同）

車貞媛是誰？

車貞媛（亦譯：車靜媛）今年37歲（韓文：차정원，Cha Jung-won），本名為車美英（Cha Mi-young）出生於1989年10月18日年紀比1978年出生的河正宇小11歲。她具備演員背景，曾參與多部韓劇演出，包括朴敘俊、黃正音的《她很漂亮》、《絕對達令》、《玩家2》、李鍾碩和秀智的《當你沉睡時》，還有李準基的《無法律師》等，以穩定扎實的表現累積作品。

▲車貞媛參與多部韓劇演出。（圖／韓劇《無法律師》）

車貞媛戲路超廣泛

車貞媛的戲路相當多元，從電影到電視劇皆有作品累積。她常以氣質清新、存在感鮮明的配角形象出現，角色雖不張揚卻容易讓人留下印象，也因此在圈內累積穩定支持。儘管尚未擁有以她為主角的爆款代表作，但憑藉持續且多樣化的演出，她仍在韓國娛樂圈中保持一定的曝光度與關注度。

與河正宇從同事升格戀人

據韓媒報導，車貞媛和河正宇於2020年因工作結識，從同事關係逐漸發展為戀人，交往過程低調而穩定，彼此相差11歲。車貞媛方面於第一時間也發文承認戀情，但表示有關結婚的傳聞毫無依據。而隨後河正宇也罕見公開認愛並提及以結婚為前提的交往狀態，也讓這段關係備受關注。

日常靠芭蕾、皮拉提斯、高爾夫球、跑步雕塑身材

車貞媛平時透過芭蕾、皮拉提斯與跑步來維持體態，結合柔軟度與核心訓練，讓身形線條看起來勻稱又有力量感，也成為她自然氣質的重要關鍵。除了日常運動外，她也透過高爾夫來鍛鍊身體，不僅強化核心與下半身穩定度，也培養專注力與節奏感，讓整體體態與氣質更加俐落有精神。

IG私服堪稱淡顏穿搭天花板

其實比起演員身分，車貞媛被更多人認識的關鍵，來自她以模特兒身分展現出的時尚魅力。她不時為服飾品牌拍攝型錄與畫報，也在過程中逐步建立起鮮明的個人風格，正是近年韓國流行的「白開水穿搭」代表人物之一。從她的Instagram可以看到多元卻高度一致的日常造型，簡約、不費力卻很有態度。以下就跟著編輯的腳步，一起了解車貞媛的穿搭思路吧。

車貞媛穿搭思路1：色彩克制

不難發現車貞媛的秋冬穿搭長期維持在黑、白、灰、棕等基礎色系之中，像是黑色西裝外套配同色西裝褲、駝色麂皮外套搭配白色闊腿褲，基礎色的碰撞不僅乾淨俐落、還不容易出錯。她很少大面積使用高飽和色，而是偶爾加入一點亮色作為點綴，讓造型在低調中多了一個視覺重點，也正是她「白開水穿搭」看起來耐看又有質感的關鍵。

車貞媛穿搭思路2：善用疊穿

秋冬最容易顯擁腫不是為衣服厚、而是層次沒搭好！車貞媛就很擅長透過疊穿營造層次感，利用不同材質和長短比例堆疊出視覺深度。配色依舊維持簡約，但透過剪裁與層次變化，讓整體造型看起來不單調，也更有秋冬穿搭的溫度與質感。

車貞媛穿搭思路3：配件點綴更加分

在整體穿搭偏向簡約的前提下，車貞媛會善用配件為造型加分。無論是包款、圍巾、帽子或墨鏡，她多半選擇設計俐落、色彩不張揚的單品，低調卻很有存在感。這些細節不僅提升整體完成度，也讓看似「白開水」的穿搭多了一層個人風格，正是她造型耐看、不容易退流行的關鍵。

延伸閱讀

《單身即地獄5》最強海后崔美娜秀「私服穿搭」，看完終於知道為何 DEX 也誇她可愛！

李多慧48公斤瘦身秘訣全公開！8大保養&飲食心法，不復胖秘訣靠喝「這2杯」！

Threads爆紅「趙露思蘋果水」！揮別手腳冰冷、養出好氣色，加碼5款養生飲，乾咳首選它

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。