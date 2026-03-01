搶先開箱！台鐵山嵐號西部新路線4月啟程　百年前皇太子宴席裝進餐盒

fb ig video search mobile ETtoday

文、圖／Ean

台灣的鐵道旅行正在進入一個重視感官體驗與文化深度的新篇章。甫獲得「2025金點設計獎標章」肯定的「山嵐號」西部新路線，不僅是串聯台南與彰化的新載體，更是一場關於風土、設計與飲食的綜合策展。日前，我參與了由雄獅旅遊與台鐵共同舉辦的啟程記者會。當日上午，山嵐號在明亮的天光下緩緩停靠在台南車站月台，這列預計於2026年4月3日正式啟程馳騁台灣西部的觀光列車，正安靜地向旅人展示一種新的島內旅行可能。

▲這抹亮眼的綠色，不僅是鐵道上的新色標，更是一種款待的延伸。

▲舉起的手機、專注的視線，眾人的目光隨着這列亮黃綠色的身影緩緩移動。

▲這不僅是一份午餐，更像是在木盒子裡濃縮了台灣西部的風土精華。

▲銅鐘響起像是重新喚醒老台鐵的靈魂，以一種莊重且充滿儀式感的方式，宣告新路線的誕生。

空間設計：以「退後」為美學的沈靜場域

與過往許多強調花俏或過度張揚的觀光列車不同，欣喜看見「山嵐號」在空間美學上展現的新高度。設計理念以「山嵐霧氣」為引，將大自然中那份柔和、靜謐且具備層次感的視覺語言，轉化為移動的空間敘事。

進入車廂後，首先感受到的是一種視覺上的放鬆。設計團隊刻意調低了色彩的飽和度，營造出溫潤且具層次的質感。細部觀察，車廂內運用了大量的弧形隔板與間接照明，這不僅消解了金屬車體原有的硬冷，更在視覺上創造出一種穩定且沈靜的空間延展感；此外，透過照明設計也創造了座椅的「漂浮感」，為整體空間增加了輕盈的層次。

在這裡，每一扇窗戶都不再與結構的開口，它們如同裝飾地景的畫框，將嘉南平原隨季節律動的綠意與稻浪，完整地呈獻給旅人。這種設計導向讓「位移」本身成為一種享受，讓人能放下日常的焦慮，安靜地凝視窗外流動的地貌。

▲山嵐號特有的黃綠色調在日光下顯得格外透亮，高彩度卻保有清新感的成色，成功打破傳統列車的沉重感，為西部幹線注入了一抹溫柔的現代氣息。

▲一個個弧型屏風在走道兩側規律排開，如同在山間行進時緩緩起伏的霧氣，這種連續的視覺節奏讓旅人的心情也隨之平穩下來。

▲台鐵馮輝昇總經理生動分享車廂空間設計理念，那是對台灣鐵道文化轉型的一種自信與使命感。

▲絲絨質感的綠色布料與波浪紋理的隔板，共同交織出山嵐霧氣般的視覺觸感。

▲半圓形的磨砂屏風在強光下散發出珍珠般的質感，既保留了乘客的私密度，又讓窗外的自然光得以溫柔地在車體內滲透與擴散。

▲漸層綠色的馬克杯與窗外的綠意形成絕妙的呼應。

舌尖上的嘉南地圖：復刻歷史的府城款待

如果說空間設計是視覺的框架，那麼餐飲體驗無疑是這場旅程的核心。此次「山嵐號」邀請台南晶英酒店團隊親自操刀，以「用舌尖閱讀嘉南地圖」為核心，將府城深厚的飲饌文化與嘉南平原的風土食材，轉化為一系列具故事性的列車料理。

▲手中這罐同名啤酒，將風景與風味合而為一，啜飲的是屬於嘉南平原的悠然。

去程提供的「太子盛」，靈感源自百年前皇太子來台品嚐宴席的歷史意象。主廚團隊精選關廟竹筍、將軍蘆筍、佳里紅蘿蔔與白河蓮藕等季節時蔬入菜。其中最具代表性的「月映魚捲」，以虱目魚結合百年傳承的「糖漬西瓜綿」，讓台式酸甜襯托出魚肉本身的清甜，層次細緻且優雅。

▲盒內色彩繽紛的季節時蔬與主菜緊密排列，每一格都像是嘉南平原上格狀分布的田園縮影，豐富而有秩序。

▲這份菜單不只是清單，更是引領旅人進入府城「款待精神」的時光索引。

▲透過鏡頭，食材表面的油脂光澤與纖維紋理，透出令人垂涎的鮮度。

回程則展現了府城仕紳階層特有的「阿舍」款待精神與酒家菜的講究。在「阿舍雅饌」中，特別強調了「不見天」的廚藝工法。這在府城飲食文化中，意指那些不輕易外傳、唯有主廚私藏的獨門手路，將層次繁複的工序，細緻地收納進精緻的餐盒之中。另一道主角「田疇稻香紅蟳米糕」，以紅蟳搭配糯米、鹹蛋黃與蛋酥，呈現出深厚的風土口感。最後，由台南名店「金桃家草莓大福」作為收尾，那份甜潤不膩的記憶，為旅程劃下了完美的句點。

▲從紅蟳米糕的豪邁到甜點最中的雅致，展現了府城仕紳階層對飲食細節的追求。

在拍攝主廚身影時，發生了一段有趣的插曲。主廚主動認出了我，原來幾年前我曾造訪台南晶英品嚐過他的鐵板燒。這份驚人的記性與對職人精神的專注，讓這份料理除了歷史的厚度外，更多了一份人情的溫度。

▲主廚主動打招呼的那一刻，讓這份料理除了歷史厚度，更多了一份老友重逢的溫馨。

▲整齊排列的餐盒背後，是無數次對工法與品質的繁複講究。

影像的紀錄彈性：工欲善其事的光學觀察

作為一名影像紀錄者，我始終認為器材的選擇應服務於當下的感知。這次為了完整記錄「山嵐號」從宏觀設計到微觀細節的美學，我特別攜帶了三顆鏡頭隨行。其中在捕捉人物神韻與特定瞬間時，我讓首次出任務的Zeiss Otus 85mm f/1.4手動鏡擔任重任。

當時在記者會現場位置較靠後方，正好發揮了Canon EOS R6 Mark III的實力。這台相機具備的3,250萬像素 高解析度，在面對需要遠距離捕捉的場景時，提供了極大的後製裁切彈性。即便將Otus的光圈全開至最大的f/1.4去紀錄致詞時的神韻，在經過大幅度裁切後，影像依然展現出驚人的犀利度與色彩階調，讓這列觀光列車想傳達的美學深度，得以在影像中被更精準地還原。

▲眾人注視著記者會上開箱影片的播放。

▲坐在席間，聽著雄獅旅遊黃信川總經理細數這列火車從東部調至西部的種種不易，字裡行間不僅是調度的辛苦，更是一份對島內旅行轉型的深切期許。

▲即便在大幅度裁切後，演講者眼中的神采與色彩階調依然清晰可見。

▲這回帶上Canon EOS R6 Mark III搭配三顆鏡頭來拍攝本次搶先體驗。

慢城大林：一段時光留白的走讀

列車停靠在大林車站時，對我而言更有一種私人記憶的重疊。大林緊鄰著我當年就讀研究所的民雄中正大學，重回嘉南平原的小鎮，熟悉的空氣與那份不急不虛的節奏，瞬間將我拉回了那段安靜的求學歲月。

這座在2016年通過國際慢城認證的小鎮，如今仍靜靜守著那些凝固在建築裡的記憶。走進巷弄去閱讀建築的脈絡，像是百年老屋「雪香亭」或是傳承在地溫度的「成都旅社」，每一處都是時光的留白。

▲在慢城，聽故事是與土地連結最快的方式。

▲中藥鋪裡藏著的不只是藥材，更是常民生活裡代代相傳的養生智慧。

▲有趣的成都旅社前世今身，讓人聽來興致盎然。

在大林街頭漫步時，巧遇了主打蔡司鏡片的「十信視界」眼鏡行，這是一個充滿美學的巧合。那一抹親切的蔡司藍標，與手中的Otus鏡頭、鼻樑上的蔡司鏡片在小鎮街頭產生了有趣的對話。

▲這抹親切的藍標，安靜地鑲嵌在歷史感濃厚的牆面上。在慢城大林的巷弄間，手裡的Otus鏡頭與眼前的標誌意外產生了頻率相近的對話，讓這場走讀多了一份視覺上的驚喜。

▲在「十信視界」看見的，不僅是先進的科技，更是小鎮職人如何將這份美學帶入鄰里的日常。

或許是因為這趟旅程整體的節奏，讓我下意識地選擇了手動鏡作為紀錄工具。在轉動對焦環、緩慢尋找清晰落點的過程中，那種沈穩且講究的細節反饋，意外地與山嵐號本身的氣息相當契合。這種手動對焦的過程，正好呼應了慢城的從容，讓我能慢下來觀察老宅歷史的紋理與街角的日常人情。

▲轉動對焦環的當下，彷彿是在調整呼吸的節奏。

▲即便在室內微弱的光線中，Otus依然精準捕捉了黑膠唱盤上轉動的老玩偶纖細神韻。

台灣鐵道旅行的新定義

「山嵐號」的出現，象徵著台灣觀光列車已從單純的交通接駁，進化為一種全感官的文化體驗。這條西部新路線將於4月3日正式啟程，每週五、六、日帶著旅人穿梭於台南與彰化之間。

如果你也嚮往一場不被時間追趕、充滿美感細節且能深刻感受土地溫度的島內旅行，那麼這份移動的優雅，絕對值得你親自來品讀。

▲簡約的罐身設計與車廂色調完美揉合。

▲這不只是一場儀式，更是台灣鐵道文化從交通載具進化為精緻策展的重要里程碑。

▲在「台南」站名牌的見證下，這場關於風土與設計的綜合策展正式啟航。

▲ 4／3 開始，用一種新的速度去閱讀島嶼西部。

/ Info. /
山嵐號｜府城啟航 山嵐旬味

營運模式：2026／4／3正式啟程，每週五、六、日運行
營運路線：台南 ⇄ 彰化（停靠大林、二水等站）
票價參考：套票每人3,900元起（內含餐食、紀念證書與禮品等）
訂購資訊：詳見雄獅旅遊官網主題行程

作者：「Ean部落閣」Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

