斑點生成前先出擊！KOSE、黛珂、迪奧美白新作一次看

記者曾怡嘉／台北報導

春天腳步即將到來，淨白保養需求持續升溫，Dior、KOSE、黛珂相繼推出升級版亮白新品，從麴酸應用到全新科技導入，各自鎖定斑點、暗沉與膚色不均等問題，為新一季美白保養市場揭開序幕。

#KOSE「瞬淨白擊斑精萃」第4代，65ml，2,050元。

瞬淨白擊斑精萃升級至第4代，持續以美白有效成分麴酸為核心，主打可作用於斑點根源，搶先對抗即將增加與擴散的斑點。此次進化同時加入保濕成分-陳皮淬取液，透過保濕提升肌膚透明感，並改善全臉暗沉問題。



#黛珂 瑩潤粹白極光煥采精粹 第8代，30ml，4,000元。

瑩潤粹白極光煥采精粹迎來第8代升級，結合最新科技成果「Deep-Aura Optimizer深層極光因子」與自然亮膚成分麴酸，並採用品牌標示為最高濃度配方。新一代配方可從多角度改善膚色均勻與透亮感，同時滋潤乾燥暗沉肌膚，協助維持明亮光采。

#Dior 雪晶靈極透亮水凝露

▲Dior 雪晶靈極透亮水凝露，175ml，2,800元。

全新雪晶靈極透亮水凝露，首度導入「雪絨花三次方煥亮科技2」，主打三重亮白效能，全面改善斑點大小、顏色與數量，同步校正肌膚三原色，協助淡化斑點、舒緩敏弱、提升保水度，同時搭載維他命E活性微珠，亮白、保濕一次滿足，可精準作用於膚質6大關鍵維度，使肌膚呈現勻淨細緻的透亮光采。

