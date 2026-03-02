60歲模特兒登香奈兒大秀全場焦點！高級臉還有「六塊腹肌」狀態好到封神

▲香港模特兒Christina。（圖／取自christina__chung IG，下同）

圖文／CTWANT

當多數人還在討論年齡帶來的限制時，香港模特兒Christina早已把數字轉化為優勢，60歲走上香奈兒大秀，以沉穩台步與強大存在感成為全場焦點！沒有刻意裝嫩，也不追逐短暫潮流，她展現的是被時間淬鍊後的從容，也讓外界重新理解原來真正的時尚，可以跨越世代。

很多人不知道，她其實56歲才正式簽約出道，在人生多數人準備放慢腳步的階段，她反而選擇踏入競爭極高的產業，並迅速走進國際視野！從時裝週到精品伸展台，再到香奈兒舞台，這條路之所以令人佩服，不只是因為少見，而是她證明魅力從來不是青春限定，而是一種長期累積的能量。

六塊腹肌不是天生，而是極度自律換來的底氣

除了辨識度極高的臉孔，她的體態更常成為討論焦點，結實腹部線條、挺拔姿態與俐落步伐，使整體輪廓看起來充滿力量；那種健康又緊緻的狀態，甚至讓不少同場年輕模特兒顯得少了點氣勢。這並非短期鍛鍊，而是多年紀律堆疊出的成果，也成為她能撐起香奈兒造型的重要原因。

被歲月放大的高級感，比完美更迷人

Christina的魅力在於真實，細紋沒有被過度掩蓋，肌膚紋理自然呈現，反而替畫面增添深度；搭配立體骨相與清冷氣場，不論是極簡黑白、結構剪裁或前衛設計，都能穿出屬於成熟世代的力量。當精品開始重視個人特質與故事，「時間感」反而成為稀缺條件，而她正好象徵這股審美轉向。

和兩個女兒同拍雜誌，畫面像極時尚世家

除了伸展台表現，她與兩位同為模特兒的女兒合體拍攝雜誌也掀起話題！三人站在鏡頭前沒有刻意強調年齡差距，而是展現一致的風格語言—母親沉穩大氣、女兒俐落鮮明，看起來更像一種態度的延續。那份優雅不只存在個人身上，而是成為可以被傳承的特質。

近年愈來愈多品牌開始打破年齡框架，而Christina正是最佳例證。能在60歲站上香奈兒，不只是職涯里程碑，更像一種宣言，當外界仍習慣替女性設定期限，有人早已把歲月活成加分項。

延伸閱讀

▸ 小孩摺損菜單「被索賠480元」 業者遭炎上出面說明：20張成本9600元

▸ 他學測成績超極端「成M字型」 萬人笑生錯時代：建議考科舉

▸ 原始連結