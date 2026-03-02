fb ig video search mobile ETtoday

60歲模特兒登香奈兒大秀全場焦點！高級臉還有「六塊腹肌」狀態好到封神

>

她60歲登上香奈兒大秀震撼時尚圈！高級臉還有「六塊腹肌」連身材都好到封神！

▲香港模特兒Christina。（圖／取自christina__chung IG，下同）

圖文／CTWANT

當多數人還在討論年齡帶來的限制時，香港模特兒Christina早已把數字轉化為優勢，60歲走上香奈兒大秀，以沉穩台步與強大存在感成為全場焦點！沒有刻意裝嫩，也不追逐短暫潮流，她展現的是被時間淬鍊後的從容，也讓外界重新理解原來真正的時尚，可以跨越世代。

很多人不知道，她其實56歲才正式簽約出道，在人生多數人準備放慢腳步的階段，她反而選擇踏入競爭極高的產業，並迅速走進國際視野！從時裝週到精品伸展台，再到香奈兒舞台，這條路之所以令人佩服，不只是因為少見，而是她證明魅力從來不是青春限定，而是一種長期累積的能量。

她60歲登上香奈兒大秀震撼時尚圈！高級臉還有「六塊腹肌」連身材都好到封神！

六塊腹肌不是天生，而是極度自律換來的底氣

除了辨識度極高的臉孔，她的體態更常成為討論焦點，結實腹部線條、挺拔姿態與俐落步伐，使整體輪廓看起來充滿力量；那種健康又緊緻的狀態，甚至讓不少同場年輕模特兒顯得少了點氣勢。這並非短期鍛鍊，而是多年紀律堆疊出的成果，也成為她能撐起香奈兒造型的重要原因。

她60歲登上香奈兒大秀震撼時尚圈！高級臉還有「六塊腹肌」連身材都好到封神！

被歲月放大的高級感，比完美更迷人

Christina的魅力在於真實，細紋沒有被過度掩蓋，肌膚紋理自然呈現，反而替畫面增添深度；搭配立體骨相與清冷氣場，不論是極簡黑白、結構剪裁或前衛設計，都能穿出屬於成熟世代的力量。當精品開始重視個人特質與故事，「時間感」反而成為稀缺條件，而她正好象徵這股審美轉向。

她60歲登上香奈兒大秀震撼時尚圈！高級臉還有「六塊腹肌」連身材都好到封神！

和兩個女兒同拍雜誌，畫面像極時尚世家

除了伸展台表現，她與兩位同為模特兒的女兒合體拍攝雜誌也掀起話題！三人站在鏡頭前沒有刻意強調年齡差距，而是展現一致的風格語言—母親沉穩大氣、女兒俐落鮮明，看起來更像一種態度的延續。那份優雅不只存在個人身上，而是成為可以被傳承的特質。

近年愈來愈多品牌開始打破年齡框架，而Christina正是最佳例證。能在60歲站上香奈兒，不只是職涯里程碑，更像一種宣言，當外界仍習慣替女性設定期限，有人早已把歲月活成加分項。

延伸閱讀
小孩摺損菜單「被索賠480元」　業者遭炎上出面說明：20張成本9600元
他學測成績超極端「成M字型」　萬人笑生錯時代：建議考科舉
原始連結

關鍵字：

周刊王, 模特兒, 時裝周

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

60歲模特兒登香奈兒大秀全場焦點！高級臉還有「六塊腹肌」狀態好到封神

60歲模特兒登香奈兒大秀全場焦點！高級臉還有「六塊腹肌」狀態好到封神

逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服

逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服

喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻 什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看 蕭瀟47歲活成25歲！瘦身公式公開　3款超級食物不挨餓瘦出緊緻少女感 星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！ 三井台南Outlet二期3月中開幕　「西松屋」全台首店登場 總愛強詞奪理的三大星座！TOP 1邏輯強又挑細節　根本就是辯論大師 吃完火鍋衣服臭味重？學會這3招輕鬆搞定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面