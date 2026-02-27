亮珠寶/瑪麗蓮夢露名曲啟發　海瑞溫斯頓閃耀「鑽石之王」魅力

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ HW,Boucheron 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列Starlight星光黃鑽項鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供 ，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際珠寶品牌陸續發表年度頂級珠寶系列，美國珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）與法國珠寶品牌Boucheron不約而同從品牌歷史寶庫尋覓靈感，為經典之作注入摩登氣息。海瑞溫斯頓從瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）1953年名曲《Diamonds Are a Girl’s Best Friend》（鑽石是女人最好的朋友）獲得啟發，她唱道：「Talk to me Harry Winston, tell me all about it.」（請告訴我，海瑞溫斯頓，快把一切都告訴我），足見享有「鑽石之王」美譽的品牌創辦人海瑞溫斯頓在珠寶圈的權威地位，因此今年創作全新Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列。

▲▼ HW,Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列帕拉伊巴碧璽和鑽石項鍊。

Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列從三大主題設計彰顯海瑞溫斯頓對稀世寶石的追求與超凡的工藝。「鑽石之王」篇章凸顯品牌對頂級寶石的要求，焦點為獨一無二的帕拉依巴碧璽和鑽石項鍊，一顆16.10克拉的三角形帕拉依巴碧璽在緊密排列的馬眼型、水滴型及圓形明亮式切工鑽石中展現迷人藍色調，與一顆5.01克拉水滴型黃鑽完美呼應。

▲▼ HW,Boucheron 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓徽章式胸針由鑽石排列成環狀，圍繞8.01克拉的藍寶石主石。

第二篇章「稀世珠寶商」則將非凡寶石和設計轉化為生動的藝術品，一枚徽章式的胸針，以不同形狀的鑽石排列成環狀，圍繞一顆8.01克拉的藍寶石主石，另鑲嵌總重4.65克拉的藍寶石，精巧迷人；海瑞溫斯頓長久以來被譽為「明星的珠寶商」，Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列第三篇章以此為題，創作風格活潑的華美珠寶，最令人震懾是猶如鑽石瀑布的Diamond Cascade鑽石項鍊，鑲嵌266顆鑽圓形明亮式切工、枕型切工和水滴型鑽石構成V形輪廓，由一顆5.03克拉的D色水滴型主石坐鎮，突顯優美的鎖骨線條。

▲▼ HW,Boucheron 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓猶如鑽石瀑布的Cascading項鍊中央鑲有一顆5.03克拉的D色水滴型主鑽。

Boucheron也向品牌創辦人菲德烈克寶詩龍（Frédéric Boucheron）致意，創意總監Claire Choisne透過HISTOIRE DE STYLE, NOM: BOUCHERON PRÉNOM: FRÉDÉRIC高級珠寶系列4件新作講述他精彩的一生，結合絕妙的轉化式設計與精湛工藝，展現珠寶世家源源不絕的創意。

▲▼ HW,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron The Address項鍊墜飾輪廓呼應巴黎芳登廣場的八角形輪廓，吊墜中央鑲嵌一顆10.01克拉祖母綠形切割鑽石。（圖／Boucheron提供 ，以下同）

HISTOIRE DE STYLE, NOM: BOUCHERON PRÉNOM: FRÉDÉRIC高級珠寶系列中的The Address項鍊，重新演繹品牌歷史檔案中的一款項鍊，焦點落在源自巴黎芳登廣場八角形輪廓的墜飾，點出Boucheron是首位在巴黎芳登廣場開設精品店的珠寶商；The Spark問號項鍊則點綴8顆不同車工鑽石彰顯個性美，包括0.81克拉的橄欖形切割鑽石、1.71克拉的阿斯切Asscher切割鑽石、1.76克拉橢圓形切割鑽石、2.09克拉六邊形切割鑽石、2.02克拉梨形切割鑽石、3.07克拉祖母綠形切割鑽石、2.96克拉的圓形切割鑽石以及5.01克拉風箏形鑽石。

▲▼ HW,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron重新演繹問號項鍊The Spark，點綴8顆不同切割美鑽。

▲▼ HW,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron創作可轉化為6種佩戴形式的The Silhouette鑽鍊。

轉換式珠寶是Boucheron的強項，在 The Silhouette項鍊獲得體現，整件作品宛若服飾的延伸，可變化出六種佩戴型式，例如能拆分為兩件肩飾胸針，或變化成前後垂墜的雙層長鍊，或者是一對手環等；第四件新作The Untamed問號項鍊以常春藤為主題，大膽呈現超長比例，並點綴水晶雕琢的果實，驚喜是常春藤葉片可變出多元佩戴形式，轉化為短版問號項鍊、頸鍊、胸針，或髮飾。

▲▼ HW,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron常春藤造型The Untamed鑽石項鍊可從長版轉化成短版問號項鍊、頸鍊、胸針或髮飾。

►亞洲首富妻借鑽石瀑布給媳婦　次媳香奈兒外套還縫上南洋珠串

►亞洲首富千金豪奢珠寶全是「媽媽牌」　連髮飾全是美鑽

Harry Winston, 海瑞溫斯頓, Boucheron

