時裝周／楊冪、金泰梨坐鎮PRADA前排！「15位模特兒」上演從繁到簡實驗

記者鮑璿安／綜合報導

PRADA 2026秋冬女裝系列於米蘭時裝週登場，品牌一向以實驗性穿搭引領觀眾深思，這回也不例外，創意總監Miuccia Prada 與 Raf Simons安排15位模特兒輪番演繹60套造型，每人連續呈現4套Look，並非換衣，而是將外衣層層脫去，隨著每次新登場進而呈現嶄新造型，同一場精密編排的「變裝劇場」。頭排嘉賓包括KARINA、金泰梨、長澤雅美、楊冪等人都現身觀秀，也成為精彩看點。

▲KARINA、金泰梨、長澤雅美、楊冪看秀 。（圖／品牌提供）

為擁抱與生俱來的多重性，服裝因此不再只是造型，而是一種日常轉化的過程。伸展台上大量運用混搭語彙與比例衝突，帶來衝擊視覺效果，微微縮短的剪裁大衣搭配繽紛運動風圍巾、超大袖口與立體毛絨領帶；風衣內襯鑲飾珠寶裝飾，實穿與不實穿並置，形成Prada標誌性的矛盾美學。層次堆疊則構成系列核心，厚重皮革與透明薄紗裙裝碰撞，大尺碼針織衫覆蓋輕盈洋裝，正式與運動、工作服與晚裝的界線被刻意模糊。俐落襯衫搭配刺繡緞面裙，隨著外層褪去，轉為亮面洋裝；粉色洋裝被掀開，露出內層超大條紋圍巾。高跟鞋搭配鑲飾水晶襪款，刻意「穿錯」的組合，營造出即興而直接的情緒張力。

PRADA一向擅長的解構語彙同樣貫穿全場，刻意保留的皺褶、破損與裸露接縫，搭配透明花卉印花與層層堆疊的珠飾刺繡，讓布料呈現如時間侵蝕般的質感。1950年代風格洋裝被注入運動感拉鍊設計，襯衫敞開穿著，短褲與短版上衣下透出輕薄內層，從繁複到純粹，展現由外而內的變異過程。

秀場空間亦呼應系列命題，本次選址於 Fondazione Prada 的 Deposito，場內陳列橫跨五個世紀的藝術與家具作品，包括16、17世紀掛毯與畫作、18世紀威尼斯鏡與邊桌，以及20世紀的椅子與燈具。不同文化與時代的物件並置於同一場域，如同服裝的層層疊加，意義在時間流動之中持續生成。

