時裝周 / FENDI黑蕾絲洋裝超性感　方燦拿的老虎紋包可預購搶先擁有

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲FENDI在米蘭時裝周舉辦2026秋冬秀。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

FENDI發表2026秋冬系列，絕對是米蘭時裝周最受矚目的大秀之一，這是Maria Grazia Chiuri回到FENDI成為首席創意總監後繳出的第一張成績單，大量的黑色優雅登場，又用蕾絲注入性感，婀娜與帥氣並存，她參與催生的經典法棍包Baguette注入新鮮想法，韓團Stray Kids成員方燦拿的老虎紋款開放限時預購，4月就能到手。

▲方燦拿的老虎紋Baguette包，已經可以預購。

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）
▲Maria Grazia Chiuri出場謝幕。

Maria Grazia Chiuri與FENDI的故事

先回顧Maria Grazia Chiuri與FENDI的淵源。Maria Grazia Chiuri在羅馬出生、就讀在羅馬的歐洲設計學院，時尚職涯始於羅馬起家的FENDI，她在1989年加入品牌，與FENDI家族五姊妹緊密合作，擔任配件設計師，參與催生了極具代表性的Baguette包，是值得記上一筆的履歷。1999年轉至VALENTINO負責配件設計，2008年開始和Pierpaolo Piccioli共同掌舵VALENTINO，2016年成為Dior首名女性創意總監，2025年宣布重回FENDI，擔任首席創意總監。

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲1992年，在FENDI工作的Maria Grazia Chiuri。

從她初入行踏進FENDI，到現在經過37年，期間除了她的歷練，FENDI也有變化。1925年FENDI從羅馬一家皮革製品店開始，第二代的五姊妹協力經營，將品牌推向國際。Maria Grazia Chiuri離職後，FENDI在2000年被精品龍頭LVMH集團收購、2001年正式成為旗下重要奢侈品品牌，2025年第三代Silvia Venturini Fendi卸下創意總監職務，由Maria Grazia Chiuri接掌，她的前一份工作是同屬LVMH集團的Dior，因此除了重回FENDI老東家，對LVMH集團也有絕對的了解，這場首次的大秀，LVMH集團執行長Bernard Arnault也是座上賓，足見受重視的程度。

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲LVMH集團執行長Bernard Arnault（左二起）與莫妮卡貝魯奇、Valeria Golino、Saul Nanni、Alice Rohrwacher。

秋冬系列主題

Maria Grazia Chiuri以FENDI首席創意總監身份揭曉2026秋冬系列，延續Dior時代宣揚女權、與藝術家合作的方針，此次以「Less I, more us」（捨我之見，成眾之美）為主題口號，伸展台的地板上，以英文和義大利文印上大大的印上這句話，相當直接了當，致敬FENDI家族五姊妹共同協作的歷史，強調集體價值與女性力量。

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲模特兒手上拿著標語圍巾。

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲內搭的T恤上有標語。

可穿戴的標語

Maria Grazia Chiuri一直以來都在作品中加入藝術家的視角，2026秋冬系列，與已故義大利藝術家Mirella Bentivoglio檔案館攜手，也和義大利藝術家兼運動員SAGG Napoli一起創作，她曾在Dior 2025春夏秀開場時表演射箭，展現女戰士的氣勢，此次Maria Grazia Chiuri再度找她合作，將她設計的「Rooted but not stuck」（扎根但不固守）、「Connected but not entangled」（連結但不糾纏）等標語印在足球圍巾和T恤上，除了強調女性宣言，也是一場跨越世代的對話，甚至是衣櫥本身被重新審視，成為承載關係與文化沉澱的空間。

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

服裝亮點

2026秋冬系列，從開場的一連串黑色，不難看出內斂態度，尤其與過往FENDI較為鮮亮活潑的手法相比，更顯低調。黑色蕾絲洋裝性感婀娜、寬鬆大衣內的透視蕾絲裝束若隱若現，白色領片配飾多了幾分英姿，服裝的褶皺與垂墜呈現出雕塑般的立體效果，雖是女裝秀，但穿插了多個男裝，西裝斜挎的飾帶男女裝都有，讓男女氣質不是對立，而是共同語彙。

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

FENDI引以為傲的皮草有不少表現，彩色拼接效果活潑又年輕，背心的皮草緄邊裝飾多了幾分野性活力，Maria Grazia Chiuri對於皮草的想法是工藝再生，透過工匠的豐富經驗拆解皮料、用新的靈感重新建構，讓皮草成為乘載個人記憶的檔案庫，不僅延續了衣物的壽命，更將服飾轉化為承載個人與團體歷史的記憶檔案。

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

Baguette包與配件

Maria Grazia Chiuri是Baguette法棍包最初的共同創作者之一，這款包不只很能代表FENDI，在她心中也絕對有一定地位，大量的Baguette以各式材質、色彩登場，有的沉靜、有的華麗，背帶加長更方便使用，或背或手拿皆宜，同時攜帶Baguette與托特包，是伸展台上的造型，對於「想帶小包包，卻永遠裝不下所有東西」的人來說，也是最佳解法，一手拿著兩個好看的包包，很實際也很亮麗。

以正規時程來說，秋冬系列要到7月才上市，官網上推出搶先預購款，包括方燦現身秀場時拿的老虎紋Baguette，現在下訂，4月份便能到貨，搶先擁有。

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲Baguette包以各種材質、顏色打造，變化豐富。 

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲Baguette包與托特包一起攜帶，不只是秀場上的造型，也是生活中很便利的使用方式。

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）
▲Peekaboo包。

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲領片裝飾。

秀場星光

看秀名人眾多，LVMH集團執行長Bernard Arnault與莫妮卡貝魯奇（Monica Bellucci）比鄰而坐，品牌大使方燦、形象大使宋雨琦、代言人唐嫣、品牌好友LE SSERAFIM成員許允真，以及鄔瑪舒曼（Uma Thurman）、潔西卡艾芭（Jessica Alba）等都出席，Maria Grazia Chiuri謝幕時，全場起立鼓掌，回到最初開始的品牌獲得滿堂彩，應該有千萬感觸。

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）

▲Stray Kids隊長方燦是FENDI品牌大使。

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）
▲FENDI形象大使宋雨琦。

▲FENDI 2026秋冬。（圖／品牌提供）
▲LE SSERAFIM成員許允真。

看更多時裝周亮點

PRADA

PRADA玩起不同於一般的新鮮手法安排模特兒，僅15位模特兒輪番演繹60套造型，每人連續呈現4套服裝，但並非換衣，而是將外衣層層脫去，隨著每次新登場進而呈現嶄新造型，如同一場精密編排的「變裝劇場」。

大量運用混搭語彙與比例衝突，帶來衝擊視覺效果，微微縮短的剪裁大衣搭配繽紛運動風圍巾、超大袖口與立體毛絨領帶；風衣內襯鑲飾珠寶裝飾，實穿與不實穿並置，形成PRADA標誌性的矛盾美學。層次堆疊則構成系列核心，厚重皮革與透明薄紗裙裝碰撞，大尺碼針織衫覆蓋輕盈洋裝，正式與運動、工作服與晚裝的界線被刻意模糊。高跟鞋搭配鑲飾水晶襪款，刻意「穿錯」的組合，營造出即興而直接的情緒張力。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

Burberry

Burberry選在泰晤士河北岸、19世紀曾是魚市場的Old Billingsgate發表2026冬季系列，走進秀場仿佛瞬間瞬移到雨後的倫敦街頭，濕漉漉的地面泛著虹彩光澤、架著鷹架的倫敦塔橋出現在秀場中央，配上倫敦音樂人FKA twigs 迷幻的背景音樂，倫敦地標就是日常生活的背景，宏偉又很平凡。創意總監Daniel Lee描繪著夜晚的城市，呈現出很接地氣的倫敦，像是日常會看到的景象，Daniel Lee描述這一季的人物：「每個人都在前往某個地方，每個人都準備出門。」

經典元素經過錯置與解構，成為男裝設計靈感，以更年輕的方式演繹大衣穿搭、燕尾服與絲質襯衫，機能性單品搭配皮革飛行員外套、連帽衫與雨衣，則被賦予了晚裝的意境。女裝部分則展現了「隨便穿就很好看」的從容態度，例如柔軟的緞面洋裝外罩大衣，就像是出門前隨手抓了一件外套那般自然。衣服的邊緣不刻意收邊，保留了原切羊毛的粗獷美感。

▲Burberry 2026冬季秀。（圖／品牌提供）

▲Burberry 2026冬季秀。（圖／品牌提供）
▲Burberry。（圖／品牌提供）
 

►時裝周／楊冪、金泰梨坐鎮PRADA前排！「15位模特兒」上演從繁到簡極致實驗

►時裝周 / 小S女兒Lily看貝克漢次子走秀　Burberry把倫敦塔橋搬進室內

FENDI, Maria Grazia Chiuri, 米蘭時裝周

