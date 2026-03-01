Jisoo俏麗造型少不了卡地亞　小巧橢圓錶包款收藏

▲Jisoo日前宣傳新劇《訂閱男友》，穿俏麗黑白洋裝搭配卡地亞Trinity珠寶與Baignoire鑽錶695,000元。（圖／翻攝sooyaaa__IG、卡地亞官網）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）源自1912年設計的橢圓形錶殼Baignoire de Cartier腕錶，近來成為貴婦名媛的最愛，多種尺寸與鑲鑽款式滿足不同風格的時尚人士。品牌大使、南韓女子天團BLACKPINK成員Jisoo尤其鍾愛秀氣可愛的迷你尺寸，皮帶款與貴金屬手環錶全納為收藏。

▲Jisoo全套Dior服裝與包款搭機前往巴黎看秀。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo日前與男星徐仁國一起出席新劇《訂閱男友》發布會，身穿澳洲品牌Bronx and Banco黑白蓬裙洋裝，搭配卡地亞Trinity珠寶與695,000元Baignoire鑽錶，甜美小公主造型十分吸睛，當天她面對媒體質疑她的演技，以高EQ回應贏得好評。





▲Jisoo佩戴卡地亞Baignoire de Cartier黃K金手環錶，494,000元。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

結束新劇宣傳活動，Jisoo馬不停蹄啟程前往巴黎，準備參加代言品牌Dior服裝秀，她大秀美腿的登機裝出自Dior，她同時搭配卡地亞18K金Baignoire de Cartier手環錶，宛若珠寶般的存在為整體造型加分。

