fb ig video search mobile ETtoday

Jisoo俏麗造型少不了卡地亞　小巧橢圓錶包款收藏

>

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo日前宣傳新劇《訂閱男友》，穿俏麗黑白洋裝搭配卡地亞Trinity珠寶與Baignoire鑽錶695,000元。（圖／翻攝sooyaaa__IG、卡地亞官網）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）源自1912年設計的橢圓形錶殼Baignoire de Cartier腕錶，近來成為貴婦名媛的最愛，多種尺寸與鑲鑽款式滿足不同風格的時尚人士。品牌大使、南韓女子天團BLACKPINK成員Jisoo尤其鍾愛秀氣可愛的迷你尺寸，皮帶款與貴金屬手環錶全納為收藏。

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo全套Dior服裝與包款搭機前往巴黎看秀。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo日前與男星徐仁國一起出席新劇《訂閱男友》發布會，身穿澳洲品牌Bronx and Banco黑白蓬裙洋裝，搭配卡地亞Trinity珠寶與695,000元Baignoire鑽錶，甜美小公主造型十分吸睛，當天她面對媒體質疑她的演技，以高EQ回應贏得好評。

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo佩戴卡地亞Baignoire de Cartier黃K金手環錶，494,000元。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

結束新劇宣傳活動，Jisoo馬不停蹄啟程前往巴黎，準備參加代言品牌Dior服裝秀，她大秀美腿的登機裝出自Dior，她同時搭配卡地亞18K金Baignoire de Cartier手環錶，宛若珠寶般的存在為整體造型加分。
 

關鍵字：

BLACKPINK, Jisoo, Cartier, 卡地亞, Dior

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看

什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看

IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻

IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻

星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！

星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！

逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服 越背越時髦！LV四款經典老花包推薦　BV全新Veneta美到讓極簡控失守 總愛強詞奪理的三大星座！TOP 1邏輯強又挑細節　根本就是辯論大師 三井台南Outlet二期3月中開幕　「西松屋」全台首店登場 蕭瀟47歲活成25歲！瘦身公式公開　3款超級食物不挨餓瘦出緊緻少女感 鬼鬼產後3個月瘦14公斤！「水梨減肥法」是關鍵　3種升級吃法一次看 搶先開箱！台鐵山嵐號西部新路線4月啟程　百年前皇太子宴席裝進餐盒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面