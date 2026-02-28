時裝周／肖戰與寧寧看Gucci新設計師首秀！性感緊身衣、顛覆經典竹節包

記者鮑璿安／綜合報導

Gucci 2026 秋冬系列作為Demna擔任品牌創意總監後的首次實體大秀，不光是他個人生涯的重要轉折，也是新Gucci篇章的首頁，系列強調貼合身體的結構與極致無縫工藝，Demna所擅長的流行風格被放大呈現，巧妙融合Gucci標誌性元素碰撞出新火花。秀上頭排嘉賓包括品牌大使大陸頂流男星肖戰、女團aespa成員Ningning（寧寧）都以搶眼造型亮相，吸引許多網友討論。





▲（依序）品牌大使大陸頂流男星肖戰、女團aespa成員Ningning（寧寧）都以搶眼造型亮相大秀 。（圖／品牌提供）

在大秀登場前數小時，Demna 透過社群平台發布公開信，清晰表達他對 Gucci 的理解。他直言，Gucci 並非建立於神話或高級訂製傳統之上，而是源於產品本身、義大利工藝與文化力量的累積。過去幾個月，他深入佛羅倫斯品牌檔案館，走訪製造工坊，並在烏菲茲美術館凝視波提切利的《維納斯的誕生》與《春》。Demna 強調，Gucci 從來不是典型意義上的「大師品牌」，也沒有高級訂製的神話包袱。它的獨特性來自產品的力量，以及義大利文化中那股敢於突破、制定規則的精神，他希望 Gucci 成為一種「感受」，甚至是一個可以形容風格與態度的形容詞。

儘管理念帶有哲學色彩，Demna 卻刻意讓系列呈現得更輕盈、更柔和，也更貼近情感。本季以「人物原型」為主軸，更顯現出Gucci的當代多元性，秀場空間宛如博物館，大理石雕像與模特兒交錯呈現，踩著輕盈卻有力的步伐開啟了新篇章。

系列以白色絲襪材質迷你洋裝揭開序幕，整體流露運動風貌，彈性布料猶如第二層肌膚；低腰外套與帶有橫向口袋的長褲注入街頭語境，液態般垂墜的布料營造流動感。運動套裝與洋裝融合成全新 trackdress，內搭褲與長褲結合為新型單品。包款配件部分更是吸睛重點，有棱有角的廓形帶有強烈復古美學，熟悉的Bamboo 1947 包款以更俐落比例回歸，「竹節」化作皮革肩帶；晚宴手拿包延展尺寸以符合日常需求；鞋履則將籃球鞋輪廓與樂福鞋便利性合而為一，靈感來自於Demna的第一雙 Gucci 運動鞋，進一步呈現更流線、貼近生活的當代表達。結尾造型由傳奇超模Kate Moss 凱特摩絲演繹露背禮服搭配鑲嵌鑽石的 GG 細節丁字褲，將華麗與性感張力推向高潮。

Demna 反覆強調，他對 Gucci 的願景建立於產品與現實之上，這些設計必須能被穿著、被使用、被生活吸收，而非僅僅停留於概念層面。Gucci 是民主的，也是標誌性的，它存在於當下，在文化與穿著者交會的瞬間。

Burberry 2026冬季大秀於倫敦登場，創意總監 Daniel Lee 再次從品牌經典出發，透過錯置與解構手法，為男裝注入更年輕且當代的語彙。傳統大衣、燕尾服與絲質襯衫在比例與搭配上被重新詮釋，既保留英倫底蘊，又展現更為率性流動的輪廓。本季另一亮點在於機能與正裝之間的界線被刻意模糊。皮革飛行員外套、連帽衫與雨衣等機能單品，被賦予晚裝般的精緻質感，打破日常與正式的既定規則。剪裁俐落而不失層次，材質對比之間形成低調卻鮮明的張力。