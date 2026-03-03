fb ig video search mobile ETtoday

說流行／巴黎時裝周必看大秀先筆記！Alaïa爆款設計師最終章、Balmain迎首秀

>

記者鮑璿安／綜合報導

3月迎來時尚界盛事，2026秋冬巴黎時裝週於 3 月 2 日至 3 月 10 日舉行，本次即將帶來 68 場時裝秀、 31 場靜態發表，象徵新一季時尚趨勢的匯整！有什麼重點的必看大秀以及新創意總監首秀，以下一次整理給你，記得把時間記下來，零時差跟上流行。

1. Balmain 新任創意總監 Antonin Tron 打造的首個系列

▲▼ 說流行 。（圖／品牌提供）

Antonin Tron 在去年（2025）11月正式接替Olivier Rousteing創意總監的職位，即將在本次Balmain 2026秋冬系列發表首秀，為何備受外界期待？因為Olivier已經執掌Balmain長達14 年的時間，對於如今瞬息萬變、設計師大風吹的環境而言，是相當漫長而穩定的過程。而Antonin新人之姿十分受矚目，他於2016年創立自有品牌 Atlein，以流暢剪裁與環保布料著稱，曾於2018年奪得法國 ANDAM 首作獎。其作品從性感貼身的垂墜洋裝，到充滿雕塑感的外套與剪裁套裝，皆展現他對布料的掌握，Tron 曾於 Louis Vuitton、Givenchy、Balenciaga 任職，與 Nicolas Ghesquière、Alexander Wang、Demna 等人共事，如今入主Balmain，會帶來什麼新氣象，記得於台灣時間 3 月 4 日晚上 20:30準時看秀一起找答案。

2. Pieter Mulier 即將告別 Alaïa

有人來就有人走，Pieter Mulier 即將告別 Alaïa ，將於 2026 年 7 月 1 日起出任 Versace 全新創意總監，因此這一季會是他在Alaïa的告別作，相信讓許多死忠粉都不捨，因為Pieter Mulier堪稱Alaïa的救星一般，成功重振品牌聲量，也帶來許多爆款，以極強的建築感與優雅線條聞名的 Mulier，在職涯早期便與 Raf Simons 展開長期合作，從 Simons 個人品牌到 Jil Sander、Dior，再到 Calvin Klein，他都是後台最核心的創意靈魂之一。業界普遍認為，多年來許多影響時尚輪廓的美學語言，能夠成立並成為潮流原點，Mulier 的功勞絕對不容忽視。Alaïa 2026秋冬系列即將在台灣時間3 月 5 日凌晨 04:00登場。

3. CHANEL、Dior的新任創意總監第二章節

在上一季2026 春夏發表首秀的Dior的新任創意總監Jonathan Anderson以及CHANEL 創意總監Matthieu Blazy，在本次邁入關鍵第二季，會與品牌磨合到更熟悉的階段，會帶來什麼結合頂級工藝和品牌標誌性設計元素的新作？成為相當受矚目的必看大秀。

關鍵字：

巴黎時裝週, 秋冬時尚, 創意總監, Balmain, Alaïa

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

河正宇女友是誰？認識車貞媛5件事　私服堪稱淡顏穿搭天花板

河正宇女友是誰？認識車貞媛5件事　私服堪稱淡顏穿搭天花板

大秀直播／Jisoo穿超短裙飛巴黎等看Dior新款　鄺玲玲輕便牛仔褲照樣美

大秀直播／Jisoo穿超短裙飛巴黎等看Dior新款　鄺玲玲輕便牛仔褲照樣美

UNIQLO、GU換季必收單品！「牛仔神褲」回歸　590元買到設計師T恤

UNIQLO、GU換季必收單品！「牛仔神褲」回歸　590元買到設計師T恤

Melinda陪伴楊祐寧走過喪父之痛　談當下心境「沒有永遠順利」 時裝周／陳妍希12年前舊照和現在長一樣！開心與Ferragamo第三代再相見 逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服 什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看 迪奧J’ADORE推出全新花蘊香精　嬌蘭把經典香氣搬進家中 凱特王妃拒絕簽名背後藏王室潛規則　一招親民展現「教科書級優雅」 2026是i-dle之年！舒華、薇娟雙封底妝大使　台北倒數開唱再掀高峰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面