說流行／巴黎時裝周必看大秀先筆記！Alaïa爆款設計師最終章、Balmain迎首秀

記者鮑璿安／綜合報導

3月迎來時尚界盛事，2026秋冬巴黎時裝週於 3 月 2 日至 3 月 10 日舉行，本次即將帶來 68 場時裝秀、 31 場靜態發表，象徵新一季時尚趨勢的匯整！有什麼重點的必看大秀以及新創意總監首秀，以下一次整理給你，記得把時間記下來，零時差跟上流行。

1. Balmain 新任創意總監 Antonin Tron 打造的首個系列

Antonin Tron 在去年（2025）11月正式接替Olivier Rousteing創意總監的職位，即將在本次Balmain 2026秋冬系列發表首秀，為何備受外界期待？因為Olivier已經執掌Balmain長達14 年的時間，對於如今瞬息萬變、設計師大風吹的環境而言，是相當漫長而穩定的過程。而Antonin新人之姿十分受矚目，他於2016年創立自有品牌 Atlein，以流暢剪裁與環保布料著稱，曾於2018年奪得法國 ANDAM 首作獎。其作品從性感貼身的垂墜洋裝，到充滿雕塑感的外套與剪裁套裝，皆展現他對布料的掌握，Tron 曾於 Louis Vuitton、Givenchy、Balenciaga 任職，與 Nicolas Ghesquière、Alexander Wang、Demna 等人共事，如今入主Balmain，會帶來什麼新氣象，記得於台灣時間 3 月 4 日晚上 20:30準時看秀一起找答案。

2. Pieter Mulier 即將告別 Alaïa

有人來就有人走，Pieter Mulier 即將告別 Alaïa ，將於 2026 年 7 月 1 日起出任 Versace 全新創意總監，因此這一季會是他在Alaïa的告別作，相信讓許多死忠粉都不捨，因為Pieter Mulier堪稱Alaïa的救星一般，成功重振品牌聲量，也帶來許多爆款，以極強的建築感與優雅線條聞名的 Mulier，在職涯早期便與 Raf Simons 展開長期合作，從 Simons 個人品牌到 Jil Sander、Dior，再到 Calvin Klein，他都是後台最核心的創意靈魂之一。業界普遍認為，多年來許多影響時尚輪廓的美學語言，能夠成立並成為潮流原點，Mulier 的功勞絕對不容忽視。Alaïa 2026秋冬系列即將在台灣時間3 月 5 日凌晨 04:00登場。

3. CHANEL、Dior的新任創意總監第二章節

在上一季2026 春夏發表首秀的Dior的新任創意總監Jonathan Anderson以及CHANEL 創意總監Matthieu Blazy，在本次邁入關鍵第二季，會與品牌磨合到更熟悉的階段，會帶來什麼結合頂級工藝和品牌標誌性設計元素的新作？成為相當受矚目的必看大秀。