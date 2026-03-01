fb ig video search mobile ETtoday

IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻

▲IWC推出限量1500只的葡萄牙系列瓷化鈦金屬計時腕錶，470,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

IWC萬國錶2026年第一款新錶曝光，運用品牌自主研發的瓷化鈦金屬( C e r a t a n i u m ® )打造全黑外觀的葡萄牙系列瓷化鈦金屬計時腕錶，錶殼、錶冠及按鈕均以此輕盈且堅固的獨家材質製成，且由裡而外呈現酷黑色，彰顯現代運動美學，限量1500只。

▲▼IWC,ZENITH 。（圖／公關照）

▲葡萄牙系列瓷化鈦金屬計時腕錶搭載IWC自製69355型機芯。

瓷化鈦金屬以特殊鈦合金為基底，經過高溫燒製程序後，使其同時具備鈦金屬的輕盈堅韌與陶瓷般的抗刮硬度，其深色外觀帶有獨特的金屬光澤，新款IWC葡萄牙系列瓷化鈦金屬計時腕錶全面「黑化」，與黑色面盤、時標、指針以及飾有方格紋的橡膠錶帶相呼應，營造出渾然一體的視覺層次感；錶背透出品牌自製69355型機芯同樣呈現黑色，此枚機芯具備自動雙向棘爪上鍊系統，動力儲存達46小時。

▲▼IWC,ZENITH 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY Skyline計時腕錶黑色陶瓷款，687,900元。（圖／ZENITH提供）

ZENITH也推出全黑設計的計時碼錶DEFY Skyline計時腕錶黑色陶瓷款，錶殼與鍊帶展現鮮明的幾何輪廓，配上從中央的淺色逐漸過渡至邊緣的深色的漸變色面盤，呼應城市景觀中光影交錯的情景，並於面盤飾以四芒星圖案增添摩登氣息；搭載高精準度顯示1/10秒的El Primero 3600高振頻計時機芯，具60小時動力儲存。
 

IWC, ZENITH

