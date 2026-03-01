F1賽事TAG Heuer一錶掌握　賽道圖顯時間、動態圓點秀秒

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼TAG Heuer,UN 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Connected Calibre E5智能腕錶45毫米Formula 1特別版，82,100元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2026年F1賽季將於3月6日至3月8日在墨爾本舉辦的澳洲大獎賽正式拉開序幕，擔任官方計時重任的TAG Heuer（泰格豪雅），搶在新賽季前發表鈦金屬打造的Connected Calibre E5智能腕錶45毫米Formula 1特別版，將一級方程式賽車的競技精神與數位創新技術結合，為賽車愛好者提供沉浸式的賽事追蹤體驗，亮點為專屬設計的「Race Track」錶面，介面能根據全球24場大獎賽的時程自動更新，數位時間顯示於賽道圖之下，且賽道圖加入移動的小圓點以呈現秒數流逝，強化了視覺上的動態感。

▲▼TAG Heuer,UN 。（圖／公關照）

▲▼TAG Heuer,UN 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer為Connected Calibre E5智能腕錶45毫米Formula 1特別版打造專屬的「Race Track」錶面，數位時間顯示於賽道圖之下。

TAG Heuer Connected Calibre E5智能腕錶45毫米Formula 1特別版同時內建Formula 1官方專屬應用程式，資訊來源直接連動FIA官方數據，讓賽車迷能輕鬆掌握賽況；而外觀設計也講究，配備呼應賽車風格的碳纖維紋理皮革與紅色縫線錶帶、自黏式固定系統的彈性織布錶帶兩種款式，讓佩戴者能自由更換。

▲▼TAG Heuer,UN 。（圖／公關照）

▲雅典錶連續第三年攜手GUMBALL 3000拉力賽，推出聯名FREAK X奇想腕錶GUMBALL 3000–2.0，1,318,000元。（圖／雅典錶提供）

雅典錶（Ulysse Nardin）則連續第三年與Gumball 3000國際拉力賽合作，今年將以「通往世界盃之路」為主題重返北美，賽車手們從邁阿密啟程，歷經7天、橫跨3,000英里抵達終點墨西哥城，參賽者最終將於阿茲特克球場見證2026年世界盃揭幕戰。品牌為此賽事推出限量150只的Freak X奇想腕錶Gumball 3000–2.0腕錶，以此拉力賽標誌元素的橙黑配色為主色調，採用黑色DLC鍍層鈦金屬錶殼，並首次在大馬士革鋼風格的小時盤中融入取自航太工業回收碳纖維的Carbonium®碳正離子材料，藉由每12小時旋轉一圈的小時盤兼作時針，而飛行卡羅素取消了上橋板支撐，每小時旋轉一圈指示分鐘，充滿視覺張力的設計呼應熱血賽事。
 

TAG Heuer, 泰格豪雅, F1, Ulysse Nardin, 雅典錶

