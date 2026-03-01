芭蕾舞伶首飾換穿金縷衣　Les Néréides歌劇魅影系列添神秘氣息

▲模特兒佩戴Les Néréides芭蕾舞伶星耀金耳環8,700元，項鍊6,900元。（圖／Les Néréides提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國品牌Les Néréides以文學與舞台藝術為靈感，為經典芭蕾舞伶形象注入新意，同時推出歌劇魅影聯名企劃，新作將金工與戲劇敘事深度結合，透過光影流轉與動態設計展現迷人魅力。當中芭蕾舞伶新款項鍊與耳環，深受1970年代法國奇幻電影《驢皮公主》（Peau d'Âne）啟發，該片承載了品牌創辦人Enzo與Pascale初識時共同觀賞該片的珍貴情感回憶，新款的舞裙採用鍍金材質，並結合立體金工與密釘鑲（Pavé Setting）工藝，使每一顆鋯石如手工縫製的珠飾般呈現細膩的閃爍律動，精準模擬舞者在舞台上的優雅姿態。





▲模特兒戴著Les Néréides魅影樂章面具戒指，6,500元。

同步登場的歌劇魅影系列，Les Néréides以巴黎國家歌劇院的建築美學與傳奇故事為核心，第一部分聚焦於文學經典元素，將面具、紅玫瑰、地下通道小船以及巴黎歌劇院主廳的華麗水晶燈化為精巧首飾，展現舞台藝術的張力；第二部分則以古典樂器為題，汲取小提琴、鋼琴及歌劇院雕塑上的七弦琴元素，象徵文化與音樂的永恆傳承。





▲Les Néréides魅影樂章面具項鍊，8,300元。





▲Les Néréides 魅影樂章水晶燈胸針，13,800元。

丹麥品牌Pandora近期則與Netflix影集《柏捷頓家族：名門韻事》合作推出聯名款，將攝政時代倫敦上流社會的時尚與浪漫元素融入設計，其中蝴蝶與蜜蜂可拆吊飾，以蜜蜂與蝴蝶的一動一靜，象徵社交場中的秩序與轉變。金色蜜蜂代表勤奮、團結與無形的影響力，而銀色蝴蝶代表溫柔守護凸顯劇中主角間的深厚友誼，兩款吊飾可單獨或成雙佩戴，穿搭更具變化性。





▲Pandora聯名《柏捷頓家族》系列蝴蝶與蜜蜂可拆吊飾，4,680元。（圖／Pandora提供）