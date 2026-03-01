ROSÉ露絲襪美腿high拿獎　Tiffany珠寶襯出女神氣勢

▲ROSÉ穿Saint Laurent黑色斜肩開高岔禮服搭配Tiffany珠寶出席全英音樂獎。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員ROSÉ於2月28日出席2026全英音樂獎（BRIT Awards），以她與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的熱門歌曲《APT.》，奪得年度最佳國際歌曲獎，刷新紀錄成為首位獲得該獎項的K-POP歌手，她當天穿著代言品牌Saint Laurent黑色斜肩開高岔禮服大露絲襪美腿，完美展現女神氣勢。





▲ROSÉ以熱門歌曲《APT.》獲得全英音樂獎年度國際歌曲獎。（圖／路透社）

ROSÉ現身全英音樂獎所穿的Saint Laurent黑色禮服，肩膀與腰際都以蝴蝶結裝飾成功聚焦，她手拿小金球更添俏皮；而珠寶不二選擇是她代言多年的Tiffany & Co.，戴上靈感源自傳奇設計師Jean Schlumberger經典作品的Tiffany石上鳥系列Wings垂墜式鑽石長耳環，此看不見鑲座的羽毛圖騰耳環還可轉換出不同佩戴法，此外，她還戴上同系列鑽石手環與具象呈現的小鳥造型鑽戒，於領獎時格外吸睛。

▲ROSÉ佩戴的Tiffany 石上鳥系列Wings 垂墜式耳環。（圖／翻攝Tiffany官網）





▲ROSÉ同時搭配Tiffany 石上鳥系列鑽戒。（圖／翻攝Tiffany官網）

獲頒全英音樂獎年度最佳國際歌曲獎，ROSÉ開心不已，拿著獎座感謝《APT.》夥伴火星人布魯諾，讚對方是最重要的導師和最好的朋友，她同時向BLACKPINK長期戰友Jennie、Jisoo和Lisa致謝，感謝她們一直以來給予她的支持與靈感。

