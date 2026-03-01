喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

▲喬治娜一身貴氣出席Gucci大秀。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

甫落幕的Gucci 2026秋冬秀是鬼才設計師Demna擔任品牌創意總監後的首次實體大秀，秀上全是凱特摩絲等傳奇超模，賞秀的嘉賓也是巨星如雲，包括黛咪摩爾、肖戰、女團aespa成員Ningning（寧寧）等都到場力挺，其中感觸最深的貴客非葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）未婚妻喬治娜（Georgina Rodriguez）莫屬，她分享10年前她擔任Gucci店員的照片，再貼出當今看秀的貴氣模樣做對比，一切盡在不言中。





▲喬治娜將10年前她擔任Gucci店員與現在當看秀嘉賓的照片做對比。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜是「麻雀變鳳凰」的真實範例，2016年她在西班牙馬德里Gucci專賣店當店員，在此遇上她的命定之人C羅，她曾說：「自己搭公車來上班，坐Bugatti離開，沒人敢相信！」 兩人一見鐘情陷入愛河，共同養育5個孩子，去年C羅終於獻上鴿子蛋巨鑽求婚成功。





▲喬治娜搭乘私人飛機前往米蘭參加時裝周。（圖／翻攝georginagio IG）





▲喬治娜與C羅交往後「麻雀變鳳凰」，天天曬巨鑽與鑽錶。（圖／翻攝georginagio IG）

與C羅交往後，喬治娜過著豪奢生活，經常曬珍罕珠寶、全鑽名錶與愛馬仕各式鱷魚皮包，出入則搭著私人飛機，十分高調。此次她盛裝出席米蘭Gucci大秀，勾起她當店員的回憶，10年的改變相當驚人。





▲愛馬仕鱷魚皮包也是喬治娜日常必備。（圖／翻攝georginagio IG）