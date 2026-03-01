fb ig video search mobile ETtoday

喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

>

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜一身貴氣出席Gucci大秀。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

甫落幕的Gucci 2026秋冬秀是鬼才設計師Demna擔任品牌創意總監後的首次實體大秀，秀上全是凱特摩絲等傳奇超模，賞秀的嘉賓也是巨星如雲，包括黛咪摩爾、肖戰、女團aespa成員Ningning（寧寧）等都到場力挺，其中感觸最深的貴客非葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）未婚妻喬治娜（Georgina Rodriguez）莫屬，她分享10年前她擔任Gucci店員的照片，再貼出當今看秀的貴氣模樣做對比，一切盡在不言中。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜將10年前她擔任Gucci店員與現在當看秀嘉賓的照片做對比。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜是「麻雀變鳳凰」的真實範例，2016年她在西班牙馬德里Gucci專賣店當店員，在此遇上她的命定之人C羅，她曾說：「自己搭公車來上班，坐Bugatti離開，沒人敢相信！」 兩人一見鐘情陷入愛河，共同養育5個孩子，去年C羅終於獻上鴿子蛋巨鑽求婚成功。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜搭乘私人飛機前往米蘭參加時裝周。（圖／翻攝georginagio IG）

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜與C羅交往後「麻雀變鳳凰」，天天曬巨鑽與鑽錶。（圖／翻攝georginagio IG）

與C羅交往後，喬治娜過著豪奢生活，經常曬珍罕珠寶、全鑽名錶與愛馬仕各式鱷魚皮包，出入則搭著私人飛機，十分高調。此次她盛裝出席米蘭Gucci大秀，勾起她當店員的回憶，10年的改變相當驚人。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲愛馬仕鱷魚皮包也是喬治娜日常必備。（圖／翻攝georginagio IG）

►ROSÉ露絲襪美腿high拿獎　Tiffany珠寶襯出女神氣勢

►Jisoo俏麗造型少不了卡地亞　小巧橢圓錶包款收藏

關鍵字：

喬治娜, Hermes, 愛馬仕, Gucci, C羅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

ROSÉ露絲襪美腿high拿獎　Tiffany珠寶襯出女神氣勢

ROSÉ露絲襪美腿high拿獎　Tiffany珠寶襯出女神氣勢

芭蕾舞伶首飾換穿金縷衣　Les Néréides歌劇魅影系列添神秘氣息

芭蕾舞伶首飾換穿金縷衣　Les Néréides歌劇魅影系列添神秘氣息

IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻

IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻

Jisoo俏麗造型少不了卡地亞　小巧橢圓錶包款收藏 星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！ 逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服 什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看 IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻 蕭瀟47歲活成25歲！瘦身公式公開　3款超級食物不挨餓瘦出緊緻少女感 三井台南Outlet二期3月中開幕　「西松屋」全台首店登場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面