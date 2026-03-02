衣櫃爆滿怎麼辦？換季收納技巧與防潮重點一次看

▲換季衣物收納有技巧。

記者曾怡嘉／台北報導 AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核

一轉眼進入了春季，每到換季，衣櫃總是塞到關不起來，翻找半天還是找不到想穿的那件。其實只要掌握「分類、清潔、收納」三步驟，不只能讓空間瞬間變大，也能避免衣服起皺、發霉或變形。《ET FAHION》整理簡單實用的換季整理攻略，即便新手也能一次上手。

為什麼換季一定要整理呢？衣物長期堆放容易累積濕氣與灰塵，特別在潮濕季節，殘留汗漬與皮脂更可能成為發霉來源。透過換季整理，不僅能重新盤點衣櫃內容，也能避免重複購買類似單品，讓穿搭更有效率。

#步驟一 ：全部拿出來，重新分類

第一步關鍵是「清空衣櫃」。將衣物分成三類：可以分成本季常穿、可保留但暫時不穿、一年以上沒穿，若以一年未穿且沒有特殊紀念價值的單品，可考慮轉贈或回收；需要修改或送洗的衣物，單獨放置避免再次堆回衣櫃。透過這一步，衣櫃空間通常能明顯釋放。

#步驟二：清潔後再收納，避免霉味找上門

許多人會直接把衣服收起來，卻忽略清潔的重要性。像是外套、大衣依洗標指示處理，昂貴或特殊材質（如羊毛、真絲、皮革）建議送專業清潔；針織與棉質衣物務必完全乾燥再收納，避免濕氣殘留，收納時可搭配乾燥劑或除濕盒，但需定期更換；若家中濕度偏高，可使用除濕機維持環境乾爽。

#步驟三：依材質選對收納方式

收納方式錯誤，大多是是衣服變形與起皺的主因，像是針織衫、毛衣應平放摺疊，避免吊掛拉長；西裝外套可使用有厚度的衣架支撐肩線；羽絨外套可選擇透氣收納袋，避免過度壓縮；皮革單品應避免密封塑膠袋，保持通風並遠離潮濕牆面。記得衣櫃內要保留適度空隙，有助空氣流通，也能降低悶濕產生的異味。

換季時天氣多變，建議天氣好的時候可打開衣櫃門通風，或定期將厚重衣物取出透氣。若發現輕微霉斑或異味，務必先在不明顯處小範圍測試清潔方式，避免布料褪色或受損；高單價或特殊材質建議尋求專業協助，才可以增加衣物壽命。