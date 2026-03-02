fb ig video search mobile ETtoday

蔡依林代言星宇美出新高度！妝容+體態升級的5大關鍵

▲▼蔡依林妝容。（圖／凌時差）

▲蔡依林高級感妝容靠光澤底妝達成。（圖／凌時差提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

為了慶祝星宇航空 8/1首條歐洲航線「台北－布拉格」正式啟航，蔡依林Jolin重新詮釋《布拉格廣場》MV，被不少網友形容「美出新高度」。畫面裡的她，不只是妝容精緻，而是整體狀態全面到位。其實這樣的完成度來自於5大關鍵，一起來了解。

1. 薄透光澤底妝，襯托緊實骨相

這次底妝走輕薄透亮路線，不靠厚粉修飾，而是讓肌膚自然反光。顴骨、鼻樑與眉骨位置微微提亮，下顎線乾淨清晰，呈現立體卻不銳利的輪廓。當臉部線條本身緊實，妝感自然更顯高級，也讓鏡頭前的光影更乾淨。

▲▼蔡依林妝容。（圖／凌時差提供）

2. 低彩度俐落眼唇，強化專業氣場

眼妝以霧面大地色暈染眼尾，內眼線填滿睫毛根部，睫毛根根分明但不濃重；唇色選擇裸紅或玫瑰棕調，柔霧質地提升質感。整體色彩收斂，讓重點回到精神度與輪廓線條，搭配筆挺造型，更顯自信與穩定。

3. 規律重量訓練，打造零贅肉線條

蔡依林多年維持重量訓練與核心運動，重視肌力與柔軟度並行。肌肉量提升不僅讓身形更緊實，也能改善姿態與肩頸線條。從畫面可見她手臂、腹部與腿部線條清晰但不過瘦，是長期訓練堆疊出的比例感，而非短期節食效果。

▲▼蔡依林妝容。（圖／凌時差提供）

4. 飲食控制重質不重量，穩定體脂

在飲食上，她傾向均衡攝取蛋白質、蔬菜與適量碳水，減少精緻糖與高油食物。與其極端節食，更強調份量控制與規律進食，讓身體維持穩定代謝。這樣的方式有助於維持體脂與肌膚狀態，也避免忽胖忽瘦影響線條。

5. 作息自律與長期累積，養出鏡頭從容感

充足睡眠、固定運動節奏與壓力管理，是她多年不變的基礎。穩定作息能幫助肌膚修復與身體循環，情緒管理則讓整體氣質更沉穩。當生活節奏長期規律，面對高強度工作與鏡頭時，自然呈現從容與專業。

蔡依林, 布拉格, 星宇航空, 妝容秘訣, 健康, 飲食

