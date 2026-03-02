凱特王妃拒絕簽名背後藏王室潛規則　一招親民展現「教科書級優雅」

▲凱特王妃親切與威爾斯的青少年自拍。（翻攝princeandprincessofwales IG）



英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（Kate Middleton）早前到威爾斯進行一日訪問，受到當地民眾熱情迎接。行程中，凱特因王室禮節緣故，婉拒一名民眾的簽名要求，改以握手和擁抱化解尷尬。

為何英國王室成員不能公開簽名？

威廉與凱特為慶祝威爾斯的國慶日「聖大衛日」，造訪蘭德羅斯地區。當天陰雨綿綿，兩人都配戴倆佩戴威爾斯國花水仙花別針，沿途與民眾握手、聊天，展現親和力。

▲威廉王子和凱特王妃出訪威爾斯，親切與當地孩童互動。（翻攝princeandprincessofwales IG）

一位男粉絲拿著筆紙，請求凱特簽名，凱特當時微笑回應：「我不能簽東西，很抱歉，但我可以跟你握手喔。」隨後便伸出手與對方握手，也給予對方溫暖擁抱，並說：「很高興認識你」，場面溫馨。

▲凱特王妃受到當地民眾歡迎。（翻攝princeandprincessofwales IG）

根據英媒報導，英國王室成員「在公開場合不能簽名」的規範已維持數十年，主因是為防止偽造風險，王室簽名若外流，可能被用於偽造文件，或在拍賣市場被高價售出。這回凱特的處理方式被讚是「教科書級的優雅」。

雨中互動暖翻現場 凱特如何展現「教科書級優雅」？

此外，當天凱特與孩子們的互動也相當溫馨，參觀藝術工作坊，一位小女孩親手製作項鍊送給她，並興奮地幫凱特戴上，凱特笑著不斷道謝。在另一處，她蹲下身與孩童玩剪刀石頭布，還耐心聆聽他們分享畫作。威廉王子則幽默地說：「我們平常都帶來陽光，今天失手了。」凱特回應：「幸好有人提醒我帶傘」。

▲一名女童親自為凱特戴上她親手做的項鍊。（翻攝X@KensingtonRoyal）

▲當天陰雨綿綿，但凱特仍受到當地民眾歡迎。（翻攝princeandprincessofwales IG）

身為時尚資優生，凱特當天穿一身酒紅色，身穿Sarah Burton設計的Alexander McQueen雙排扣長大衣，搭配Me+Em領結絲質襯衫，以及Co裙子，腳踩Gianvito Rossi皮靴，搭配Kiki McDonough黃水晶耳環與水仙花別針，整體散發英國經典優雅風範。

