PRADA光凍唇釉、NARS輕霧粉底一推出就是現象級爆款　精緻女孩必收

在2026年的妝容趨勢中，「呼吸感」與「高級質地」成了關鍵字。不再追求刻意的妝感，而是講究底妝是否能貼合輪廓、雙唇是否能透出粼粼光澤。近期刷爆社群的3大爆款新品，正是為了這份「精緻度」而生。從NARS讓毛孔瞬間隱形的輕霧底妝、PRADA顛覆定義的凍唇釉，到DIOR充滿力量的溫柔花香。這不僅是美妝品的更迭，更是一場關於原生美感與奢華感官的完美邂逅，讓妳在日常中也能輕易穿上專屬於妳的「高訂氛圍」。

PRADA 率性持光凍唇釉

真的沒想過PRADA Beauty能把唇釉做到這種境界！這支率性持光凍唇釉一上唇那種獨特的光凍質地簡直美瘋了，完全不是普通的油亮感，而是像在雙唇覆蓋了一層晶瑩剔透的高級玻璃膜，飽和度高到連深唇人都能瞬間隱形唇紋。更讓人驚艷的是，它雖然擁有極致亮澤，卻完全不黏膩，甚至能長時間保持那種剛擦完的澎彈恆亮感。10款時髦氛圍感訂製色選，涵蓋裸、粉、紅、棕、橘等色調，主打色B201摩卡冰磚時髦清冷感裸棕色斂、P258冰晶煙粉是仙氣玫瑰粉色調、R220霜凍緋紅是校正黃皮暗沉的時髦暖調紅。

▲PRADA率性持光凍唇釉精選10款時髦氛圍感訂製色選，涵蓋裸、粉、紅、棕、橘等色調。（圖／品牌提供）

那種既優雅又帶點叛逆的訂製色選，隨便一抹都是現在最流行的韓系氛圍感女神，擦的不是唇釉，是PRADA那種無可取代的時髦態度，真的會讓人忍不住一直照鏡子，徹底淪陷在那抹Q嫩的光影裡，難怪一推出就成為現象級爆款美妝！尤其韓國美妝部落客們已經瘋狂推薦這款唇凍，隨手擺拍唇凍就是時尚大片，入手一支真的不虧。

▲PRADA率性持光凍唇釉 全10色／1,650元。（圖／品牌提供）

NARS 超控輕霧粉底精華

霧面底妝再度回歸，但這次NARS徹底打破了厚重、乾燥的舊印象！全新超控輕霧粉底精華強調的是一種保留真實呼吸感的霧面美。它的質地如精華般輕盈，疊加也完全不顯厚重，中至高遮瑕力能快速柔焦毛孔，讓肌膚呈現乾淨俐落的妝感。最令人驚艷的是它獨家的三重毛孔修飾科技，在法令紋、鼻翼等重災區依然貼膚不乾裂。讓妳從早到晚都維持著那份像剛完妝般的柔霧膚況，是追求細緻質地的底妝控必入手的神作！

▲NARS 超控輕霧粉底精華 30ml／2,150元。（圖／品牌提供）



迪奧 J’ADORE花蘊香精

這瓶J’ADORE花蘊香精一聞就忍不住驚嘆出聲，完全不是你想像中那種單薄的花香，茉莉邂逅杏桃的清甜感，揉合了依蘭依蘭與絲絨玫瑰的層次，聞起來就像是被一層豐盈明亮的「花蜜」溫柔包裹著。最厲害的是它的基調，檀香與香草讓整份香氣變得非常有張力，那種溫柔花香調像暖陽貼合肌膚般自然，卻又帶著無可忽視的智慧與力量。擦上它，不只是噴了香水，更像是穿上了一件充滿才氣與大膽魅力的隱形高訂禮服！

▲迪奧 J’ADORE花蘊香精 35ml／3,900元、50ml／5,050元、100ml／7,100元。（圖／品牌提供）

