效率達人的晨間公式！早起後5個好習慣讓你每週多出10小時

效率達人的晨間公式！早起後5個好習慣讓你每週多出10小時，搞副業、進修計畫不再只是說說而已

▲建立一套晨間習慣。（圖／取自k_hanna_ IG，下同）

圖文／CTWANT

許多人常抱怨「沒時間進修」或「沒時間運動」，但其實我們最寶貴的時間資產，往往在起床後的混亂中悄悄流失。早晨是意志力最充沛、外界干擾最少的黃金時段。如果妳能有意識地建立一套晨間習慣，將瑣事自動化、減少數位雜訊，妳會驚訝地發現每週竟然可以額外節省出數小時。這段多出來的時間，不論是拿來寫作、閱讀還是單純享受一場安靜的早餐，都能讓妳的生活品質產生質變。

1. 斷開數位干擾：早起前30分鐘不看手機

很多人睜開眼的第一件事就是抓起手機滑社群、回訊息，這不僅會讓大腦瞬間進入「反應模式」，更會讓妳在不自覺中流失掉寶貴的半小時。

省時邏輯：避免被他人的資訊牽著走，減少情緒波動與碎片化訊息帶來的分心。

生活應用：保持大腦清明，將這段時間留給冥想或簡單的伸展，讓妳的注意力更集中在接下來的進修任務上。

2. 精準決策法：列出當日的「三大核心任務」

2. 精準決策法：列出當日的「三大核心任務」

不要一坐到電腦前才想今天要做什麼。在晨間安靜的時間裡，快速在記事本寫下今天最重要的三件事。

省時邏輯：消除決策疲勞。當妳明確知道「現在該做什麼」時，就能減少切換工作狀態時的猶豫與拖延。

生活應用：完成這三件事後，妳會獲得極大的成就感，下班後的時間便能心安理得地投入在興趣愛好中。

3. 把握微空檔時間在進行「被動聽覺進修」

3. 把握微空檔時間在進行「被動聽覺進修」

早起的盥洗與通勤時間通常不需要耗費太多腦力，這正是進行「被動學習」的最佳時機。

省時邏輯：重疊時間利用。將原本純粹的勞動時間轉換為吸收新知的進修時間。

生活應用：播放一段Podcast、英文新聞或是妳想進修的專業課程音檔。累積下來，一年妳能多聽完數十本書的精華。

4. 將「生活小事自動化」能減少瑣事消耗

4. 將「生活小事自動化」能減少瑣事消耗

比如每天早上花5分鐘檢視當天的行程與晚餐計畫。

省時邏輯：預防性管理。避免因為沒計畫而在下班後浪費時間在思考「等下要吃什麼」或「漏掉了什麼代辦事項」。

生活應用：提前準備好隔天的衣物或進修所需的書籍。當生活細節被自動化，妳就能騰出更多心理空間去處理具備長期價值的任務。

5. 前一晚就為隔日早晨掃除所有雜事

5. 前一晚就為隔日早晨掃除所有雜事

真正的高效早晨，其實從前一天晚上就開始了，最好前一天晚上就已經先把隔天瑣事完成，這樣會讓起床後就開始有效率的進行。

省時邏輯：消除「啟動摩擦力」。大腦在早晨剛醒時，處理複雜選擇的能力較弱，如果需要花時間找襪子或決定早餐，會消耗過多的意志力燃料。

生活應用：睡前先將隔天要穿的衣服掛好、進修要用的筆記本翻到正確頁次、甚至把咖啡機的濾紙放好。當妳醒來發現所有工具都「各就各位」時，妳能無縫接軌進入進修或工作的專注狀態，至少能再省下15分鐘的混亂時間。

效率達人的晨間公式！早起後5個好習慣讓你每週多出10小時，搞副業、進修計畫不再只是說說而已

