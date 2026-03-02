fb ig video search mobile ETtoday

時裝周／陳妍希12年前舊照和現在長一樣！開心與Ferragamo第三代再相見

>

記者林明瑋／綜合報導

時裝周也是明星們趕場的時刻，女星陳妍希在米蘭接連出席Max Mara和 Ferragamo的2026秋冬秀，分別以淺色西裝外套搭配紗質短裙，以及背心與黃色鉛筆裙，展現不同風情，並開心與Ferragamo第三代James Ferragamo見面，她在社群上發文：「12 years later! Very good to see you!」（時隔12年！很高興見到你！），並po出12年多前兩人的合照，陳妍希除了髮型沒有太大變化，超級凍齡。

▲陳妍希。（圖／翻攝陳妍希IG）

▲陳妍希與Ferragamo第三代James Ferragamo見面。（圖 / 翻攝yanxi531 IG）

▲陳妍希。（圖／翻攝陳妍希IG）

▲2013年9月陳妍希在米蘭參加Ferragamo秀，與James Ferragamo合照。（圖 / 翻攝yanxi531 IG）

Max Mara 2026秋冬系列用現代的眼光，向義大利11至12世紀初的女性統治者Matilde di Canossa致敬，從中世紀風格與哥德式魅力汲取靈感，例如貼臀剪裁的拼接羊絨長裙、觸感細膩的麂皮束腰上衣、金屬鉚釘細節裝飾，以及飾以磨砂皮革肩章的外套等，都是帶有黑暗時代服裝概念，但卻意想不到地散發著現代氣息，整體輪廓洗鍊大器、色調醇厚，彷彿經典再進化，呈現關於堅韌、意志的雋永風格。

▲米蘭時裝周MaxMara。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周MaxMara。（圖／品牌提供）

▲陳妍希是Max Mara 2026秋冬秀嘉賓。（圖 / 品牌提供，以下同）

▲米蘭時裝周MaxMara。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周MaxMara。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周MaxMara。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周MaxMara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 2026秋冬系列。

材質與工藝是最重要的基底，Max Mara經典的駱駝絨、山羊絨、羊駝絨、馬海毛、精細羊毛、光澤感雙面料與細膩泰迪熊大衣，繼續在2026秋冬系列中展現風采，搭配相似色系的包包、長靴，溫暖但不厚重，又充滿力量。陳妍希以淺色西裝搭配花瓣紗質短裙、深色大包現身秀場，溫柔與個性兼具。

▲米蘭時裝周MaxMara。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周MaxMara。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周MaxMara。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周MaxMara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 2026秋冬系列。

參加Ferragamo大秀，陳妍希換上皮革背心與黃色鉛筆裙，手拿橘色Hug Bag，十分鮮豔搶眼，並與Ferragamo家族第三代James Ferragamo開心合照，秀後陳妍希在IG上發文，翻出2013年9月，她受邀到米蘭欣賞2014春夏秀時，與James Ferragamo的合照，與現在相比稍顯稚嫩，但歲月並未在她臉上留下什麼痕跡，有網友留言：「時間在姊姊身上怎麼不奏效呢？」

▲米蘭時裝周Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲陳妍希在米蘭出席Ferragamo 2026秋冬秀。

▲米蘭時裝周Ferragamo。（圖／品牌提供）
▲李鐘碩現身Ferragamo 2026秋冬秀。

Ferragamo 2026秋冬，回到品牌誕生的1920年代，禁酒時期的地下酒吧，以及為了給家人更好生活而闖蕩海外的人們，構築了新系列。1920年代的晚裝經過重新詮釋，運用錫箔處理的天鵝絨薄紗與花卉緹花，垂墜剪裁呈現立體量感，象徵著出海的水手服，經過解構、重新思考後產生變化，例如扣子重新置放、刻意解開、水手領放大增加份量，加上抽繩等等。

創意總監Maximilian Davis解釋：「這是Salvatore（品牌創辦人）和我自己家庭都曾經歷的故事，他離開義大利，赴美國闖蕩後再回到家鄉，我的家人則從千里達與牙買加移居至曼徹斯特。他們都跨越海洋，尋找新的開始。」

▲米蘭時裝周Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo 2026秋冬系列。

鞋履是Ferragamo的基因，全新尖頭細高跟與深U形鞋面的繫帶鞋，以Salvatore Ferragamo於1954年設計的平底鞋為靈感，採用呼應航海制服的對比配色，或以寶石裝飾呈現，1950年代Salvatore首創鞋底包覆腳背的設計，被稱為貝殼鞋底工藝，啟發出2026秋冬涼鞋的曲線；男士正裝牛津鞋以當代視角詮釋，鞋型拉長，鞋頭以車縫線裝飾。

▲米蘭時裝周Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo 2026秋冬系列。

►時裝周／李鐘碩貴公子穿搭飛米蘭看秀！Ferragamo編織包成全身亮點

►時裝周／肖戰與寧寧看Gucci新設計師首秀！性感緊身衣、顛覆經典竹節包

關鍵字：

時裝周, 米蘭時裝周, Ferragamo, MaxMara, 陳妍希, JamesFerragamo

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

60歲模特兒登香奈兒大秀全場焦點！高級臉還有「六塊腹肌」狀態好到封神

60歲模特兒登香奈兒大秀全場焦點！高級臉還有「六塊腹肌」狀態好到封神

喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服

逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服

IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻 8款2026保濕素顏霜推薦！從專櫃到開架＋適合膚質一次看 總愛強詞奪理的三大星座！TOP 1邏輯強又挑細節　根本就是辯論大師 三井台南Outlet二期3月中開幕　「西松屋」全台首店登場 星巴克今天「大杯以上買一送一」　迎228連假先來一杯！ 什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看 2026是i-dle之年！舒華、薇娟雙封底妝大使　台北倒數開唱再掀高峰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面