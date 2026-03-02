時裝周／陳妍希12年前舊照和現在長一樣！開心與Ferragamo第三代再相見

記者林明瑋／綜合報導

時裝周也是明星們趕場的時刻，女星陳妍希在米蘭接連出席Max Mara和 Ferragamo的2026秋冬秀，分別以淺色西裝外套搭配紗質短裙，以及背心與黃色鉛筆裙，展現不同風情，並開心與Ferragamo第三代James Ferragamo見面，她在社群上發文：「12 years later! Very good to see you!」（時隔12年！很高興見到你！），並po出12年多前兩人的合照，陳妍希除了髮型沒有太大變化，超級凍齡。

▲陳妍希與Ferragamo第三代James Ferragamo見面。（圖 / 翻攝yanxi531 IG）



▲2013年9月陳妍希在米蘭參加Ferragamo秀，與James Ferragamo合照。（圖 / 翻攝yanxi531 IG）

Max Mara 2026秋冬系列用現代的眼光，向義大利11至12世紀初的女性統治者Matilde di Canossa致敬，從中世紀風格與哥德式魅力汲取靈感，例如貼臀剪裁的拼接羊絨長裙、觸感細膩的麂皮束腰上衣、金屬鉚釘細節裝飾，以及飾以磨砂皮革肩章的外套等，都是帶有黑暗時代服裝概念，但卻意想不到地散發著現代氣息，整體輪廓洗鍊大器、色調醇厚，彷彿經典再進化，呈現關於堅韌、意志的雋永風格。

▲陳妍希是Max Mara 2026秋冬秀嘉賓。（圖 / 品牌提供，以下同）

▲Max Mara 2026秋冬系列。

材質與工藝是最重要的基底，Max Mara經典的駱駝絨、山羊絨、羊駝絨、馬海毛、精細羊毛、光澤感雙面料與細膩泰迪熊大衣，繼續在2026秋冬系列中展現風采，搭配相似色系的包包、長靴，溫暖但不厚重，又充滿力量。陳妍希以淺色西裝搭配花瓣紗質短裙、深色大包現身秀場，溫柔與個性兼具。

▲Max Mara 2026秋冬系列。

參加Ferragamo大秀，陳妍希換上皮革背心與黃色鉛筆裙，手拿橘色Hug Bag，十分鮮豔搶眼，並與Ferragamo家族第三代James Ferragamo開心合照，秀後陳妍希在IG上發文，翻出2013年9月，她受邀到米蘭欣賞2014春夏秀時，與James Ferragamo的合照，與現在相比稍顯稚嫩，但歲月並未在她臉上留下什麼痕跡，有網友留言：「時間在姊姊身上怎麼不奏效呢？」

▲陳妍希在米蘭出席Ferragamo 2026秋冬秀。



▲李鐘碩現身Ferragamo 2026秋冬秀。

Ferragamo 2026秋冬，回到品牌誕生的1920年代，禁酒時期的地下酒吧，以及為了給家人更好生活而闖蕩海外的人們，構築了新系列。1920年代的晚裝經過重新詮釋，運用錫箔處理的天鵝絨薄紗與花卉緹花，垂墜剪裁呈現立體量感，象徵著出海的水手服，經過解構、重新思考後產生變化，例如扣子重新置放、刻意解開、水手領放大增加份量，加上抽繩等等。

創意總監Maximilian Davis解釋：「這是Salvatore（品牌創辦人）和我自己家庭都曾經歷的故事，他離開義大利，赴美國闖蕩後再回到家鄉，我的家人則從千里達與牙買加移居至曼徹斯特。他們都跨越海洋，尋找新的開始。」

▲Ferragamo 2026秋冬系列。

鞋履是Ferragamo的基因，全新尖頭細高跟與深U形鞋面的繫帶鞋，以Salvatore Ferragamo於1954年設計的平底鞋為靈感，採用呼應航海制服的對比配色，或以寶石裝飾呈現，1950年代Salvatore首創鞋底包覆腳背的設計，被稱為貝殼鞋底工藝，啟發出2026秋冬涼鞋的曲線；男士正裝牛津鞋以當代視角詮釋，鞋型拉長，鞋頭以車縫線裝飾。

▲Ferragamo 2026秋冬系列。