UNIQLO、GU換季必收單品！「牛仔神褲」回歸　590元買到設計師T恤

▲早春衣櫃必收單。（圖／品牌提供）

天氣忽冷忽熱，衣櫃卻永遠少一件！早春衣櫃必收單品、關鍵字：學院風回歸、剪裁升級、機能材質當道，而且重點是價格親民到可以放心包色，直接把「好搭、好看、好入手」三件事一次做到位。

推薦單品：UNIQLO JW ANDERSON直筒牛仔褲

UNIQLO再度攜手JW ANDERSON推出2026春夏系列。經典英式學院風被重新翻玩，活力又清爽。其中被網友封為「牛仔神褲」的直筒牛仔褲，真的名不虛傳，100%純棉牛仔布料挺度在線，經典直筒剪裁修飾腿型效果一流，背面口袋還低調點綴JWANDERSON Logo。重點是期間限定790元，這價格不收一條真的對不起自己。

▲UNIQLO JW ANDERSON直筒牛仔褲／期間限定售價790元。（圖／品牌提供）

推薦單品：UNIQLO JW ANDERSON牛津寬版襯衫

牛津寬版襯衫這次首度推出短袖款，延續寬短廓型，清亮色系一上身就是春天，百元甜價，完全是可以直接包兩色的等級。想穿出學院感？扣到最上面配牛仔褲；想慵懶一點？打開兩顆釦內搭背心，輕鬆切換。

▲UNIQLO JW ANDERSON女裝 牛津寬版襯衫（短袖）／790元。（圖／品牌提供）

推薦單品：UNIQLO JW ANDERSON DRY網眼POLO衫

DRY網眼POLO衫也很值得關注，透氣快乾材質加上拼色、條紋與聯名刺繡細節，把原本略顯無聊的POLO衫升級成街頭與學院混血款。10多種配色，只要790元，週一到週五每天換一色都不心痛。

▲UNIQLO JW ANDERSON男裝／男女適穿 DRY網眼POLO衫／790元。（圖／品牌提供）



推薦單品：GU緞面羅紋外套

這一季直接把Preppy學院風與UNDERCOVER的暗黑美學混血，甜與酷同時在線。緞面羅紋外套以帶有光澤的材質打造復古布勞森輪廓，胸前與背後繡上“Silent/Noise”Logo，細節控會直接淪陷。NT$1,690的價格，卻有種兩三千元等級的完成度，搭牛仔褲或長裙都能撐場。

▲GU緞面羅紋外套／1,690元。（圖／品牌提供）

推薦單品：GU府綢格紋襯衫

後襬採階梯式剪裁、並以小巧刺繡作為亮點的府綢格紋襯衫等，展現出UNDERCOVER獨有的細節巧思，乍看乖乖牌，轉身卻很有態度，NT$990入手完全合理。

▲GU府綢格紋襯衫／990元。（圖／品牌提供）

推薦單品：GU DRY羅馬布印花T恤

DRY羅馬布印花T恤，由UNDERCOVER設計師高橋盾親自操刀圖案，紐約街景拼貼風格個性鮮明，加上吸汗快乾機能與挺度材質，NT$590就能穿出設計師聯名感。

▲GU DRY羅馬布印花T恤／590元。（圖／品牌提供）

推薦單品：GU DRY華夫格寬版T恤

還有延續2024年春夏款式輪廓的DRY華夫格寬版T恤，同樣NT$590，階梯式下襬與美式橄欖球元素讓簡單T恤多了層次。

▲GU DRY華夫格寬版T恤／590元。（圖／品牌提供）

